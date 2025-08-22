Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне

03:10 22.08.2025

Календарь перевернули: дипломаты из ЕС не поедут на военный парад в КНР 3 сентября

Китай отметит 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне



Ксения Логинова

22 августа 2025



Послы из стран ЕС решили бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, запланированный на 3 сентября. По словам СМИ, воздержаться от участия в мероприятии они решили из-за присутствия президента РФ Владимира Путина и возможного участия в шествии российских военнослужащих. Кроме того, решение пропустить торжество было принято, чтобы таким образом не вызвать недовольство Токио. Как этот шаг отразится на отношениях Пекина и европейских столиц - в материале "Известий".



Не приедут на парад



"Посол ЕС в Китае Хорхе Толедо не будет присутствовать на параде. Последовать его примеру собираются еще несколько высокопоставленных дипломатов из стран Евросоюза. Некоторые из них прямо отказались от участия, другие специально запланировали отпуск на тот период, когда в столице КНР состоится военный парад", - сообщило издание The South China Morning Post со ссылкой на пять источников.



Торжество по случаю 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, которые организуют китайские власти.



Кроме того, пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что китайские власти также собираются пригласить на парад и представителей США.



По сведениям издания, европейские дипломаты, приглашенные на торжество в столице КНР, обеспокоены "возможным участием российских военных" в параде, а также опасаются вызвать недовольство Токио.



При этом в публикации отмечается, что пока нет подтверждения того, что в этом году в военном параде будут участвовать представители ВС РФ. К слову, 10 лет назад в церемонии по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны в торжественном мероприятии от России участвовал почетный караул 154-го отдельного Преображенского комендантского полка численностью 76 человек.



Не враги и не друзья



Отношения КНР и Европы переживают период турбулентности, вызванной, с одной стороны, неразрешенными политическими и экономическими проблемами, с другой -из-за общей конфликтной ситуации в мире.



В начале июля министр иностранных дел Китая Ван И летал в Европу. В Пекине рассчитывали на сближение КНР и ЕС на фоне торговых трений обеих сторон с США - после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз и Китай, казалось, были близки к тому, чтобы наладить двусторонние отношения. Однако ожидаемой деэскалации не случилось.



Перед этим на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года глава китайского МИДа сделал все для того, чтобы представить Китай надежным партнером Евросоюза в эпоху глобальной турбулентности.



В Брюсселе также постарались сгладить некоторые острые углы, не раз давая понять, что не допустят разрыва с Китаем, как бы ни подталкивал их к этому американский лидер.



Тогда же стороны анонсировали визит китайского министра в Европу. Накануне европейского турне, в ходе которого Ван И посетил Брюссель, Берлин и Париж, в Пекине заявили о желании поддерживать "мир и стабильность, защищать многосторонность, свободную торговлю, международные правила, честность и справедливость и твердо действовать в качестве якоря стабильности и конструктивных сил в нестабильном мире".



Однако оказалось, что сблизить позиции у сторон не получается. Ван И приехал в Европу в том числе и для того, чтобы подготовить саммит ЕС - Китай, запланированный на 24–25 июля. Изначально планировалось, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта проведут встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а на следующий день отправятся в город Хэфэй. Однако вскоре второй день вычеркнули из программы саммита, сократив визит до одного дня.



Произошло это после заявлений фон дер Ляйен, сделанных накануне поездки. В них она выдвинула ряд требований к Пекину, включая ограничение сотрудничества с Москвой.



В ответ председатель КНР Си Цзиньпин на встрече призвал Европу "сделать правильный стратегический выбор", отвергнув политику диктата и санкций. Пекин также дал понять, что не намерен жертвовать своим партнерством с Россией ради сближения с Европой.



Утвержденный Советом Евросоюза 18-й пакет санкций ЕС затронул пять китайских компаний, а также два банка КНР за предоставление услуг, связанных с криптовалютой.



Однако помимо разногласий, связанных с торговыми связями между Китаем и РФ, в отношениях Пекина и Брюсселя существуют и более серьезные противоречия.



В октябре 2024 года Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР. Тогда министерство коммерции КНР заявило, что Пекин вводит антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударило по европейским производителям.



Помимо этого китайские власти начали антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, и до 16 декабря Пекин на полгода продлил антидемпинговое расследование в отношении импорта из ЕС свинины.



В арсенале Пекина есть и другие ответные приемы, например введение ограничений на экспорт редкоземельных элементов и доступ европейских корпораций и банков на китайский рынок.



Что думают эксперты



Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с "Известиями" отмечает, что любая попытка ограничить отношения КНР и Евросоюза сразу будет иметь негативные последствия для обеих сторон. Политолог добавил, что Пекин "присутствует в любой европейской производственной цепочке".



- Брюссель ранее уже объявлял политику снижения рисков в отношениях с КНР и с тех пор пытается ее проводить. Опыт европейско-российских отношений показал, что если существует сильная политическая или идеологическая установка, то любую экономику можно сломать о колено, так что ЕС может пойти на санкции в отношении Китая, но для него это будет очень больно и неприятно, - считает китаист.



Директор Института международных политических и экономических стратегий "РУССТРАТ" Елена Панина считает, что для ЕС верность антироссийским идеологическим установкам дороже отношений с КНР. "Перед нами очередное подтверждение, что евробюрократы, как говорится, страшно далеки от народа. Догматы русофобии оказываются для Европы более важными, чем хорошие отношения с Китаем, и потенциальная возможность наладить отношения ЕС - КНР на фоне тарифов Трампа", - полагает аналитик.



По словам политолога, тем самым Брюссель "сам превращается в раздражитель для Китая".



"Причем в момент, когда Пекину особенно важно показать на весь мир гармоничную картинку. Для китайцев парад по случаю юбилея - день силы и символического единения. Отсутствие же европейцев выбивается из задуманного сценария: вместо картинки "мы объединяем" получается "мы с Россией и Глобальным Югом, а Европа - в стороне", - считает специалист.



Эксперт добавила, что такая конфронтация со стороны Старого Света "выглядит не просто ненужной, но еще и глупой".



"Ведь во всех прочих случаях европейцы из кожи вон лезут, чтобы им предоставили место на тех или иных переговорах. Как же они собираются делить мир, если отказываются даже садиться за общий стол? Что ж, кто отказывается соблюдать приличия и садиться за стол, рано или поздно становится блюдом на этом столе", - резюмировала Панина.