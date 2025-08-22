Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин

14:46 22.08.2025

Канцлер Германии Фридрих Мерц неслучайно надел галстук со слонами на саммит в Вашингтоне, заявили вчера в канцелярии немецкого правительства. Так разносится эхо визита "омерзительной восьмерки" - семи европейцев и одного Зеленского - к президенту США, ведь примечателен он не результатами (можно считать, что их нет), а деталями. Стресс, в котором находилась делегация сторонников войны с Россией, вынудил гостей Дональда Трампа раскрыться, будто персонажей пьесы.



Мерц вот надел галстук со слонами, потому что слон - символ партии Трампа. Но сам Трамп обратил внимание на другую деталь, отвесив гостю самый сомнительный комплимент из возможных: за загар. Загар канцлера был достаточно оранжевый.



С Мерцем всегда как-то так: не в лад и невпопад, нескладно и не вовремя: как политика его отличает комично хроническая невезучесть. Вот и у Трампа, по оценке The New York Times, он едва не спровоцировал скандал, когда заявил, что не может представить следующих консультаций по Украине вне перемирия.



Не может, а придется: даже Владимир Зеленский к тому моменту уже понял, что перемирие снято с повестки дня, и не стоит публично просить о том, в чем точно получишь отказ. Если бы канцлер промолчал, смог бы сойти за умного. А так лучше не только галстук со слонами надевать, но и красный нос-кнопку.



Впрочем, все гости - не только Мерц - льстили хозяину, боясь перечить. И все выглядели при этом довольно глупо. Зеленский вообще умудрился сказать спасибо 11 раз за четыре минуты, хотя благодарить, строго говоря, и не за что. Трамп был безжалостно честен: потерянных территорий Украина не вернет, в НАТО не вступит и перемирия может не требовать, так как США и Россия нацелены на полноценный мирный договор. Это была речь капитана Очевидность, но всего год назад Запад обещал Украине обратное.



Помимо Трампа, тем единственным, кто на открытой части встречи озвучил полезную мысль, оказался президент Финляндии Александр Стубб. В европейском логове нашего врага он уже давно в числе самых умных. Фигурально выражаясь, лучший ученик Сороса.



Полиглот с пачкой дипломов, опытный администратор, обаятельный 189-сантиметровый джентльмен - все это характеристики президента Финляндии. "Я предпочел бы, чтобы он был на моей стороне", - сказал бы про него кинематографический Ришелье, но Стубб на стороне глобалистов, а потому - давний, идейный и последовательный противник России, обладающий при этом неординарным мышлением.



В общем, не все из них "ястребы", такие как Кая Каллас или Эммануэль Макрон. Но хорошо то, что умник Стубб возглавляет именно Финляндию: с такой державой не развернешься. Наличие финского президента в числе высокопоставленных гостей Трампа напоминало шутку из любимой игры Зеленского (то есть КВН):



- Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал, Чак Норрис, Брюс Уиллис, Мел Гибсон и Михаил Кокшенов в фильме "Что тут забыл Михаил Кокшенов?".



Стубб на то и умный, что сам понимал: его присутствие вызывает вопросы, как если бы на его месте сидел какой-нибудь латыш. Но сказать правду не мог, поскольку она саморазоблачительна: его взяли как человека, который месяцами завоевывал расположение Трампа лестью, совместной игрой в гольф и шутками на хорошем английском. Поэтому финн решил дать объяснение из области гуманитарных наук - географии и истории.



По Стуббу, финны на встрече по Украине в США полезны из-за опыта взаимодействия с Россией. Во-первых, есть самая протяженная граница в ЕС. Во-вторых, был 1944 год, когда удалось "найти решение".



Похоже, это был экспромт. Если бы Стубб заранее обдумал всю глубину аналогии, впоследствии за нее не пришлось бы оправдываться (а он потом оправдывался, заявив, что Украина и Финляндия - это совсем разные случаи). Но ум, как говорится, в карман, не спрячешь, а слово не воробей: вместе вспомним 1944-й.



Осознав, к чему идет война, Финляндия тогда предала Гитлера, а еще через четыре года подписала договор о дружбе с СССР. С финской стороны дружба была не сердечная, а вынужденная: там боялись прослыть государством, злоумышляющим против могучего Союза, и в добровольно-принудительном порядке влиться в Карело-Финскую ССР.



Аватары Гитлера на Украине - это батальон "Азов"* и другие бандеровские отродья. Их как ни предавай - дело благодатное, но лучший вариант - полноценная денацификация, как у финнов.



Если перенести на украинскую почву и другие реалии Финляндии после 1944-го, благодать становится неоспоримой.



Киев отводит войска, выплачивает Москве компенсацию за агрессию 2014-2022 годов против Донбасса и отказывается от территориальных претензий к РФ. Руководство Украины военного периода судят и сажают, причем на основании высокого статуса, а не реального участия в военных преступлениях. Националистические партии запрещаются, критика России в печати табуируется, книги русофобского содержания изымаются из библиотек, языкам нацменьшинств дают статус государственных, а сторонников Русского мира включают в правительство. Дружить так дружить.



Об отказе от НАТО и любых других антироссийских союзов не стоит и говорить - это само собой разумеется. Договор с СССР запретил финнам даже голосовать против советских инициатив в ООН, как и поддерживать антисоветские (воздерживаться разрешалось в обоих случаях).



И вот еще деталь: финны отдали СССР в долгосрочную аренду военную базу Порккала в 30 километрах от Хельсинки. В случае Украины идеально подойдет Гостомель, он нашим военным знаком, они там бывали - и могли бы вернуться на десятилетия ко всеобщей пользе.



"Финляндизация" Украины соответствует не только целям СВО, но и украинским мечтам о спокойной и зажиточной европейской стране. Благодаря роли предсказуемого буфера между СССР и Западом Финляндия стала чуть ли не самой спокойной и зажиточной в мире.



Правда, с тех пор финны отреклись от нейтральности в ущерб зажиточности. "Финляндия испытала на себе экономические последствия войны сильнее всех стран ЕС. Ее экспорт и экономика были исключительно зависимы от России", - свидетельствует директор Торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми.



Учитывая, что торговля с Россией невозможна без окончания боевых действий, а окончание боевых действий - без принятия Киевом условий Москвы, репризу президента Финляндии про 1944 год можно считать заботой о своих. Стубб еще до визита к Трампу должен был осознать, что идея военной победы над Россией нереалистична - и теперь признана таковой со стороны США (а без них даже пытаться не стоило). Самое время сменить тактику и вспомнить при Зеленском о том, что финский путь ведет к процветанию.



Эта мудрая мысль, конечно, запоздала. Но некоторые гости Трампа всегда быстрее приходящих к ним мудрых мыслей, как тот же Мерц, решивший выступить орлом в момент, когда все притворялись голубями, - и вышло так, что давить на Россию больше всех хочет немец, как и в 1944-м.



По мнению некоторых наблюдателей, более нелепо смотрелась только премьер Италии Джорджа Мелони: она буравила каблуком ковер и летала в облаках.



России эта женщина не друг, но истина дороже: ее поведение вполне адекватно ситуации. На встречу в Вашингтоне Мелони попала потому же, почему и Стубб: как одна из немногих в ЕС, кто нравится Трампу. Однако на Украине итальянка всегда экономила, посылать туда войска в рамках "гарантий безопасности" никогда не планировала - и в обществе жалких мужчин, переживающих крушение как личных, так и геополитических амбиций, могла переживать только скуку.



Все-таки она не Зеленский, которому теперь долго будет не до скуки. Его же стараниями дело идет к тому, что как персонаж он не дотянет не только до "финляндизации", о которой говорил Стубб, но и до перемирия, о котором традиционно не к месту вспомнил Мерц.



Не будет по любви. Будет по-другому.



* Организация признана террористической и запрещена в России.