 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.08.2025
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
15:37 22.08.2025

Как России усилить позиции в Центральной Азии
Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре "большой игры" или "новой большой игры" – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

Сергей Лебедев
преподаватель Финансового университета при правительстве РФ
22 августа 2025

Метафора "большой игры" как соревнования Российской и Британской империй за влияние в Центральной Азии зародилась в политических документах примерно в 1840-х годах и была популяризована 60 лет спустя в романах Редъярда Киплинга. Сейчас, говоря о конкуренции великих держав за этот регион, нередко используют термин "новой большой игры" или "большой игры 2.0". Это клише популярно и среди российских экспертов – и в определенном смысле это проблема.

Сама идея "большой игры" предполагает картину мира, в котором геополитические гроссмейстеры переставляют фигуры на доске. Подобный подход действительно был очень логичен для XIX века, когда великие державы радикально опережали в развитии другие государства и (с оговорками) могли рассматривать местных правителей как шахматные фигуры, которые делают то, что от них требуется. И не случайно именно тогда появился термин "дипломатия канонерок" – той или иной великой державе (в первую очередь, конечно же, Великобритании) достаточно было отправить одно-два вооруженных судна для того, чтобы поменять локальное правительство или навязать кабальный торговый договор.

С того момента политические реалии изменились не то чтобы радикально. Но если говорить про Центральную Азию – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркмению, то усилиями России регион был экономически и политически модернизирован. И поэтому чисто западный подход, рассматривающий государства ЦА исключительно как площадку для состязания великих держав, почти гарантированно приведет к геополитическому проигрышу. Можно сколько угодно рассуждать о степени самостоятельности национальных элит, но политиков всего мира объединяет весьма болезненное самолюбие, и ощущать себя разменной фигурой в крупной партии, которую ведут Россия и, скажем, США, не хочет никто – даже если объективная реальность именно такова. Иными словами, для победы в большой игре надо перестать относиться к ней как шахматной партии и задаться вопросом: а каковы интересы правительств региона? И каковы наши интересы? Ответ на эти вопросы позволит сформулировать гибкий и эффективный внешнеполитический курс.

С интересами России все достаточно понятно – Москва заинтересована в прагматичном сотрудничестве с государствами региона. Прагматичное сотрудничество имеет и политическое измерение, которое предполагает, что эти страны ни при каких обстоятельствах не должны превратиться в очередной антироссийский форпост, а также не должны стать опорным пунктом для радикальных организаций.

Интересы правительств Центральной Азии понять, на самом деле, тоже не очень сложно. Исторически этот регион всегда находился на пересечении торговых, политических и культурных маршрутов, поэтому определенная дипломатическая "многовекторность" (закрепленная, кстати, даже на уровне концепций внешней политики) и отсутствие глобальных геополитических амбиций – один из элементов местной политической культуры.

Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются все государства региона – темпы прироста населения, значительно превышающие возможности национальных экономик. По некоторым оценкам, к 2050 году численность населения в регионе превысит 110 миллионов человек, что означает прирост более 40%. Эта динамика является колоссальным вызовом для правительств региона, которым будет необходимо дать этим людям образование и создать рабочие места. Представляется, что для этого им потребуются внешние инвестиции в экономику. Помогая национальным правительствам создавать новые рабочие места, Россия также будет частично решать и задачу обеспечения безопасности в регионе – ведь именно безработная молодежь является наиболее уязвимой для экстремистских идеологий (в том числе и исламского радикализма).

Но просто выделять деньги – нерационально и недальновидно. Как известно, благодарность стареет очень быстро, а в политике это происходит еще быстрее. Рассуждая о том, что безусловная поддержка других государств редко позволяет добиться поставленных политических целей, исследователь-неореалист Стивен Уолт приводит следующее высказывание Генри Киссинджера:

"Я прошу [израильского премьер-министра Ицхака] Рабина пойти на уступки, но он говорит, что это невозможно, так как Израиль слаб. Тогда я даю ему больше оружия, а он заявляет, что ему не надо идти ни на какие уступки, так как [теперь] Израиль силен".

Это достаточно хорошо понимает стратегический союзник России – Китай, который стал ключевым кредитором государств Центральной Азии. Западные политологи стали говорить о том, что КНР проводит политику "дипломатии долговой ямы" (debt trap diplomacy), но на деле речь просто идет о том, что помощь не может быть безусловной, и в Пекине совершенно справедливо ожидают встречных шагов в политике или экономике.

Помимо экономических вопросов, Россия остается ключевым провайдером безопасности для государств региона – это хорошо продемонстрировала миротворческая операция ОДКБ в Казахстане в январе 2022 года. Следует сказать, что иногда в СМИ можно встретить достаточно критические оценки подобного подхода как некой игры в одни ворота, в результате которой Россия сама по себе ничего не приобретает. Однако это не совсем корректное утверждение.

Во-первых, мировая политика не терпит пустоты, и если Россия не будет играть роль старшего брата, то эту роль станет играть кто-то другой.

Во-вторых, эти действия не проходят незамеченными. Действительно, хотя благодарность в политике стареет очень быстро, но помощь в критической ситуации – это то, от чего никто в здравом уме не отмахивается. Профессор Чикагского университета и авторитетнейший неореалист Джон Миршаймер, рассуждая об анархичности и опасности мировой политики, любит говорить, что национальные правительства в критических ситуациях "не могут набрать 911". Им просто некому позвонить, так как глобального аналога службы спасения или полиции не существует.

Соглашаясь с исследователем в общем, можно возразить в частности – элиты Центральной Азии знают, куда можно позвонить, и могут быть уверены, что им ответят. Неслучайно после своего переизбрания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый зарубежный визит именно в Россию – и это было осенью 2022 года, когда стремление западных стран дипломатически изолировать Москву было максимальным.

Иными словами, центральноазиатский вектор российской внешней политики, с одной стороны, должен признавать за правительствами региона их самостоятельность, с другой – четко давать понять, что помощь и поддержка не являются безусловными.

Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, российский министр иностранных дел Сергей Лавров четко сформулировал, что Москва "не против того, чтобы наши союзники, стратегические партнеры проводили многовекторную политику", однако ни в коем случае не одобрит продвижения антироссийской повестки в регионе. При этом он тут же подчеркнул, что сами правительства Центральной Азии "с облегчением восприняли решение американского президента Трампа о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию".

Представляется, что подобные вежливые формулировки достаточно четко отражают изложенную выше философию центральноазиатского внешнеполитического вектора России.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755866220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  