НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины

21:27 22.08.2025

БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины

Китай заменил импорт сои из США на закупки в Бразилии



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



21.08.2025



Страны БРИКС в ответ на тарифное давление со стороны Соединенных Штатов перестраивают свою торговлю и экономические связи. Показательна быстрая переориентация Китая на закупку бразильской сои вместо американской. Теперь американские аграрии начинают подозревать, что больше никому не смогут продавать собственный урожай. Вашингтон быстро добился выгодного для США изменения европейского импорта энергоносителей. Но с Китаем, Индией и Россией этого не получается. Кроме новых условий закупок нефти Россия предложила индийцам несколько новых проектов.



Американские фермеры написали обращение к Белому дому, в котором призвали президента Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем о поставках американской сои в КНР.



Американские аграрии предупредили о тяжелых и долгосрочных экономических последствиях прекращения экспорта сои в Китай. Однако восстановление американского экспорта в Китай уже вряд ли возможно, поскольку Пекин ясно пообещал поддержку Бразилии в преодолении ущерба от введенных Трампом торговых тарифов против поставок бразильских товаров (см. "НГ" от 20.08.25).



Переход Китая на бразильскую сою может обойтись американским фермерам в миллиарды долларов. По данным Американской ассоциации торговли соей (ASA), в 2023/24 маркетинговом году Китай закупил 54% американского экспорта сои на сумму 13,2 млрд долл.



Фермеры, выращивающие сою, испытывают сильнейший финансовый стресс. Цены продолжают падать, и в то же время расходы на ресурсы и оборудование растут. "Мы не сможем выдержать затяжной торговый спор с нашим крупнейшим покупателем", – говорится в письме, отправленном Американской ассоциацией производителей сои Трампу во вторник.



Кроме Бразилии еще одной жертвой политических тарифов Трампа стала Индия, которая сегодня может рассчитывать на некоторую экономическую поддержку со стороны РФ. В четверг, 21 августа, президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, который накануне участвовал в проведении российско-индийской межправительственной комиссии вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Ранее, 18 августа, Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие партнерства между двумя странами. Путин также информировал Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске. В начале августа президент Путин принял в Кремле советника индийского премьера по национальной безопасности Аджита Довала.



Россия рассчитывает продолжить поставки нефти в Индию благодаря "специальному механизму", несмотря на предупреждения со стороны Соединенных Штатов, заявили в среду представители российского посольства в Нью-Дели, добавив, что Москва надеется на то, что трехсторонние переговоры с Индией и Китаем состоятся в ближайшее время, сообщает пресса. Общий тариф, объявленный на индийские товары, ввозимые в США, составляет сегодня 50%.



Администрация Трампа грозила всем покупателям российской нефти вторичными санкциями, но получить быстрый результат, как в случае с ЕС, американцам не удалось. В четверг, 21 августа, была опубликована совместная декларация Евросоюза и США о рамочном соглашении по торговле, в которой подтверждены договоренности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа от 27 июля о закупке Евросоюзом американских энергоресурсов на 750 млрд долл. При этом добиться отказа Китая и Индии от закупок российской нефти Вашингтону пока не удалось.



Россия продолжает поставки нефти, нефтепродуктов и угля в Индию, видит потенциал экспорта сжиженного природного газа, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Россия – бессменный с июня 2022 года лидер поставок нефти в Индию. Согласно статистическим данным Министерства торговли республики, в мае 2025 года доля РФ в общем импорте нефти в Индию достигла 40% в натуральном выражении и 39% – в денежном. В 2024 году Индия импортировала 240,5 млн т нефти, на поставки из РФ пришлось 87,5 млн т, или 36,4% импорта республики.



Индийские компании участвуют в проектах по добыче углеводородов на территории РФ. В частности, с 2016 года индийским компаниям принадлежит 49,9% "Ванкорнефти". Индийская компания ONGC полностью распоряжается проектом Imperial Energy на территории Томской области. Также ONGC работает над оформлением своей доли в проекте "Сахалин-1" после смены оператора на российское юрлицо. Этот проект предполагает в том числе строительство завода по сжижению природного газа.



Участие Индии в освоении новых транспортных коридоров – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора Север–Юг – будет способствовать дальнейшему расширению торговых связей России и Индии, считает Денис Мантуров.



Вероятно, будет расширяться и промышленное сотрудничество. Денис Мантуров, в частности, рассказал о проекте российско-индийского скоростного поезда, который будет производиться на индийских предприятиях в рамках инициативы Make in India "специально для национальных железных дорог".



Первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году, сообщил Мантуров. В 2023 году возглавляемый российским "Трансмашхолдингом" консорциум победил в международном тендере стоимостью 6,5 млрд долл. на разработку, производство и 35-летний сервис 1920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat в трех классах обслуживания. Созданное после этого совместное российско-индийское предприятие Kinet Railway Solutions уже начало работу. Денис Мантуров отметил, что товарооборот РФ и Индии вырос за пять лет в семь раз, на фоне чего азиатская страна "уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров".



Не поддался давлению Вашингтона и Китай, который сохраняет и даже увеличивает закупки российской нефти. Данные Главного таможенного управления КНР показывают, что экспорт нефти из России в Китай в июле остался стабильным и даже немного вырос к предыдущему месяцу, до 2,05 млн барр. в сутки (б/с). А по данным компании Kpler, поставки российской нефти марки Urals в Китай в августе 2025 года достигли около 75 тыс. барр. в сутки – почти вдвое выше среднего уровня с начала года (40 тыс. б/с).