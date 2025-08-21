 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.08.2025
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
01:23  Украина еще не скоро придет в себя, - Игорь Караулов
00:53  О факторах сближения Китая и Индии, - Юрий Кузнецов
Суббота, 16.08.2025
21:11  Next time in Moscow? Как и куда Путин позвал Трампа, - Андрей Колесников
19:21  Зачем Америке Центральная Азия, - Сергей Лебедев
11:57  Readovka: Непубличная сделка о судьбе Украины и не только
10:43  Великий обман про Аляску: как 158 лет врали о самой скандальной сделке в истории
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
21:27 22.08.2025

БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
Китай заменил импорт сои из США на закупки в Бразилии

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

21.08.2025

Страны БРИКС в ответ на тарифное давление со стороны Соединенных Штатов перестраивают свою торговлю и экономические связи. Показательна быстрая переориентация Китая на закупку бразильской сои вместо американской. Теперь американские аграрии начинают подозревать, что больше никому не смогут продавать собственный урожай. Вашингтон быстро добился выгодного для США изменения европейского импорта энергоносителей. Но с Китаем, Индией и Россией этого не получается. Кроме новых условий закупок нефти Россия предложила индийцам несколько новых проектов.

Американские фермеры написали обращение к Белому дому, в котором призвали президента Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем о поставках американской сои в КНР.

Американские аграрии предупредили о тяжелых и долгосрочных экономических последствиях прекращения экспорта сои в Китай. Однако восстановление американского экспорта в Китай уже вряд ли возможно, поскольку Пекин ясно пообещал поддержку Бразилии в преодолении ущерба от введенных Трампом торговых тарифов против поставок бразильских товаров (см. "НГ" от 20.08.25).

Переход Китая на бразильскую сою может обойтись американским фермерам в миллиарды долларов. По данным Американской ассоциации торговли соей (ASA), в 2023/24 маркетинговом году Китай закупил 54% американского экспорта сои на сумму 13,2 млрд долл.

Фермеры, выращивающие сою, испытывают сильнейший финансовый стресс. Цены продолжают падать, и в то же время расходы на ресурсы и оборудование растут. "Мы не сможем выдержать затяжной торговый спор с нашим крупнейшим покупателем", – говорится в письме, отправленном Американской ассоциацией производителей сои Трампу во вторник.

Кроме Бразилии еще одной жертвой политических тарифов Трампа стала Индия, которая сегодня может рассчитывать на некоторую экономическую поддержку со стороны РФ. В четверг, 21 августа, президент РФ Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, который накануне участвовал в проведении российско-индийской межправительственной комиссии вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Ранее, 18 августа, Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие партнерства между двумя странами. Путин также информировал Моди об основных итогах российско-американского саммита на Аляске. В начале августа президент Путин принял в Кремле советника индийского премьера по национальной безопасности Аджита Довала.

Россия рассчитывает продолжить поставки нефти в Индию благодаря "специальному механизму", несмотря на предупреждения со стороны Соединенных Штатов, заявили в среду представители российского посольства в Нью-Дели, добавив, что Москва надеется на то, что трехсторонние переговоры с Индией и Китаем состоятся в ближайшее время, сообщает пресса. Общий тариф, объявленный на индийские товары, ввозимые в США, составляет сегодня 50%.

Администрация Трампа грозила всем покупателям российской нефти вторичными санкциями, но получить быстрый результат, как в случае с ЕС, американцам не удалось. В четверг, 21 августа, была опубликована совместная декларация Евросоюза и США о рамочном соглашении по торговле, в которой подтверждены договоренности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Дональда Трампа от 27 июля о закупке Евросоюзом американских энергоресурсов на 750 млрд долл. При этом добиться отказа Китая и Индии от закупок российской нефти Вашингтону пока не удалось.

Россия продолжает поставки нефти, нефтепродуктов и угля в Индию, видит потенциал экспорта сжиженного природного газа, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Россия – бессменный с июня 2022 года лидер поставок нефти в Индию. Согласно статистическим данным Министерства торговли республики, в мае 2025 года доля РФ в общем импорте нефти в Индию достигла 40% в натуральном выражении и 39% – в денежном. В 2024 году Индия импортировала 240,5 млн т нефти, на поставки из РФ пришлось 87,5 млн т, или 36,4% импорта республики.

Индийские компании участвуют в проектах по добыче углеводородов на территории РФ. В частности, с 2016 года индийским компаниям принадлежит 49,9% "Ванкорнефти". Индийская компания ONGC полностью распоряжается проектом Imperial Energy на территории Томской области. Также ONGC работает над оформлением своей доли в проекте "Сахалин-1" после смены оператора на российское юрлицо. Этот проект предполагает в том числе строительство завода по сжижению природного газа.

Участие Индии в освоении новых транспортных коридоров – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора Север–Юг – будет способствовать дальнейшему расширению торговых связей России и Индии, считает Денис Мантуров.

Вероятно, будет расширяться и промышленное сотрудничество. Денис Мантуров, в частности, рассказал о проекте российско-индийского скоростного поезда, который будет производиться на индийских предприятиях в рамках инициативы Make in India "специально для национальных железных дорог".

Первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году, сообщил Мантуров. В 2023 году возглавляемый российским "Трансмашхолдингом" консорциум победил в международном тендере стоимостью 6,5 млрд долл. на разработку, производство и 35-летний сервис 1920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat в трех классах обслуживания. Созданное после этого совместное российско-индийское предприятие Kinet Railway Solutions уже начало работу. Денис Мантуров отметил, что товарооборот РФ и Индии вырос за пять лет в семь раз, на фоне чего азиатская страна "уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров".

Не поддался давлению Вашингтона и Китай, который сохраняет и даже увеличивает закупки российской нефти. Данные Главного таможенного управления КНР показывают, что экспорт нефти из России в Китай в июле остался стабильным и даже немного вырос к предыдущему месяцу, до 2,05 млн барр. в сутки (б/с). А по данным компании Kpler, поставки российской нефти марки Urals в Китай в августе 2025 года достигли около 75 тыс. барр. в сутки – почти вдвое выше среднего уровня с начала года (40 тыс. б/с).

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755887220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  