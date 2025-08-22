MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий

22:58 22.08.2025

Military Watch Magazine США

22 августа 2025



Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих. Утечка документов подтверждает, что погибло "несколько поколений"

MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий



Из недавней утечки военных документов стало известно, что ВСУ потеряли более 1,7 миллиона человек с начала полномасштабного конфликта с Россией, пишет MWM. Процент гибели украинских призывников очень высок, а в районах с интенсивными боевыми действиями продолжительность жизни военнослужащих порой составляет всего четыре часа.



Из утечки военных документов стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли более 1,7 миллиона военнослужащих в ходе специальной военной операции (СВО), начавшейся в феврале 2022 года, - это убитые и пропавшие без вести. Хакеры получили доступ к базе данных Генерального штаба ВСУ, которая содержит подробную информацию о погибших и пропавших без вести военнослужащих. В ней можно найти имена, обстоятельства гибели и личные данные членов их семей. В 2022 году на фронте погибло или пропало без вести 118 000 военнослужащих, в 2023-м - 405 000, в 2024-м - 595 000, а в 2025-м - 621 000. Очевидно, что количество погибших и пропавших без вести значительно возросло за последние три года. Комментируя эту информацию, украинский депутат Артем Дмитрук сообщил: "Списки пропавших без вести на сегодняшний день содержат более миллиона человек, и, конечно, эти люди, скорее всего, погибли, а их семьи остаются в полном неведении. Ситуация трагическая, ситуация пугающая".







Рассказывая о масштабах потерь среди украинских военнослужащих, Дмитрук выразил глубокое сожаление о том, что многие села опустели, в том числе из-за призыва пожилых людей и инвалидов. Он подчеркнул, что это стало следствием "огромных потерь" среди личного состава, с которыми столкнулась Украина, а также "демографического кризиса". "Мы потеряли несколько поколений", - отметил он. Его заявление совпало с призывом депутата Алексея Гончаренко* привлекать иностранных "добровольцев" для участия в боевых действиях на территории Украины. По его мнению, это может помочь решить проблему нехватки личного состава, которая становится все более острой для страны. Потери среди украинских призывников очень высоки и порой достигают 80-90%. The Wall Street Journal был одним из источников, который сообщил, что украинская армия привлекает к участию в боевых действиях бедных мужчин из деревень. Их отправляют на передовую всего лишь после двухдневной подготовки. По информации западных наблюдателей, в районах с интенсивными боевыми действиями продолжительность жизни военнослужащих порой составляет всего четыре часа.



В апреле 2023 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев скрывает точное число потерь, понесенных в ходе конфликта. "Мы самого начала придерживались политики не обсуждать наши потери, - сказал он. - Но, когда конфликт закончится, мы их признаем. Думаю, это будет ужасное число". С тех пор западные источники продолжают сообщать о высочайших потерях среди украинских призывников и об отсутствии у них должной подготовки. Во время вторжения в Курскую область в августе 2024 года ВСУ и поддерживающие их иностранные формирования понесли особенно высокие потери. Они оказались в окружении российских войск, которые атаковали их с нескольких сторон. Им пришлось сражаться на открытой местности, почти без защиты противовоздушной обороны.



Изоляция и нейтрализация десятков тысяч военнослужащих [ВСУ] в Курской области позволили российской армии занять более выгодное положение для захвата позиций на нескольких фронтах, как на спорных территориях, так и на землях, которые Россия продолжает признавать украинскими. Из-за того, что позиции Киева весьма уязвимы, многие считают, что Москва на переговорах о прекращении огня занимает более выгодное положение. Как известно, чем дольше длятся боевые действия, тем более ощутимым становится превосходство России на поле боя по сравнению с ее более слабым противником. Кроме того, возрастает вероятность полного поражения украинской армии. Многочисленные источники сообщают о катастрофической ситуации на украинской линии фронта. В начале августа бывший начальник штаба бригады ВСУ "Азов"** подполковник Богдан Кротевич заявил, что украинская армия находится в катастрофическом положении в Донбассе.



*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов



**Террористическая организация, запрещенная в РФ