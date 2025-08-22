Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком

23:12 22.08.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В рамках культурной программы рабочего визита президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев вместе с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым посетили специальную площадку рядом с Конгресс-центром "Аваза".



Гостям показали выступления ахалтекинских скакунов известной конной группы "Галкыныш". Коллектив, широко известный в мире, в этом году завоевал золотую награду на 47-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, а также успешно выступил на Международном фестивале этноспорта в Стамбуле.



В знак уважения к узбекскому народу Гурбангулы Бердымухамедов преподнес президенту Шавкату Мирзиееву символический подарок – верблюда и верблюжонка, олицетворяющих достаток и благополучие.



