ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа

Суббота, 23.08.2025
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
00:05 23.08.2025

Редакция Readovka собрала самые важные события 22 августа в разрезе СВО. Русские войска закрыли в котле украинские подразделения в Кременских лесах. Глава правительства Украины Свириденко внесла в Раду законопроект о введении новых форм ответственности за незаконное пересечение границы страны, а также за нарушение сроков пребывания за рубежом.

Череда успехов



На Краснолиманском направлении ВС РФ добились значимых успехов сразу на нескольких участках. Они успешно начали штурм сельского укрепрайона, состоящего из сел Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Дробышево. Большая часть села Среднее под нашим контролем, штурмовики зацепились за северную часть Шандриголово. Неприятель не смог удержать ВС РФ на достаточной дистанции от укрепрайона, чтобы предотвратить возможность штурма. Сама атака на украинские позиции сигнализирует ВСУ, что у них не хватает подкреплений. Все внимание противника ныне сосредоточено на Покровском и Добропольском направлениях.

Но самое интересно происходит юго-восточнее, в районе сел Торское и Заречное и в Кременских лесах. Неприятель утратил целостность обороны в Торском, очаги сопротивления украинских подразделений остались лишь на северных и южных окраинах населенного пункта. Кроме того, русские штурмовики сумели прорваться в Заречное через узкий участок течения реки Жеребец и не дали ВСУ воспользоваться дистанцией между селами, естественно образующейся из-за наличия водной артерии. Лишь это расстояние между населенными пунктами спасало небоеспособные украинские части в данном районе, но теперь этот "помощник" покинул неприятельский гарнизон в Заречном.

В свою очередь, в Кременских лесах наши штурмовики завершили операцию по запиранию в котел подразделений ВСУ на площади в 10 кв км южнее сел Красная Диброва и Кузьмино. Отечественным СМИ эту информацию подтвердил советник главы ДНР Кимаковский. Если у неприятеля до недавнего времени в распоряжении были малочисленные тропы, по которым можно было уйти на запад, то теперь у ВСУ есть только один вариант действий – бежать по болотам и рисковать утонуть.

"Обезжирить разумных"

На Украине нашли очередной способ "законного ограбления" собственного населения. Теперь за нелегальное пересечение границы или же попытку это сделать будет налагаться штраф от 119 до 170 тыс гривен, или "бегунца" будет ждать срок до 3 лет тюрьмы. Законопроект за авторством нового премьера Украины Свириденко также подразумевает наложение штрафа от 34 до 51 тыс гривен за нарушение срока пребывания за границей для военнообязанных и резервистов.

Раньше тем, кому повезло удрать из страны-тюрьмы, ничего не грозило, кроме как беспокойство за родных, что остались в незалежной, и административного штрафа порядка 25 тыс гривен за уклонение от мобилизации. Теперь украинский режим решил покруче монетизировать человеческое желание остаться в живых, ведь это колоссальные деньги, и странно, почему руководство Украины дошло до подобной идеи только сейчас. Власти незалежной могут взыскать штраф за незаконное пересечение границы и за счет имущества беглеца, ведь, как правило, украинцы покидают страну налегке. Машины и другое движимое имущество остается бесхозным, если решивший бежать не озаботился по-быстрому продать условному соседу свое добро.

Вчера, 21 августа, главным событием дня стал резкий рост наступательной активности ВС РФ на Купянском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755896700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
