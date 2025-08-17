|ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
00:05 23.08.2025
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 августа в разрезе СВО. Русские войска закрыли в котле украинские подразделения в Кременских лесах. Глава правительства Украины Свириденко внесла в Раду законопроект о введении новых форм ответственности за незаконное пересечение границы страны, а также за нарушение сроков пребывания за рубежом.
Череда успехов
На Краснолиманском направлении ВС РФ добились значимых успехов сразу на нескольких участках. Они успешно начали штурм сельского укрепрайона, состоящего из сел Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Дробышево. Большая часть села Среднее под нашим контролем, штурмовики зацепились за северную часть Шандриголово. Неприятель не смог удержать ВС РФ на достаточной дистанции от укрепрайона, чтобы предотвратить возможность штурма. Сама атака на украинские позиции сигнализирует ВСУ, что у них не хватает подкреплений. Все внимание противника ныне сосредоточено на Покровском и Добропольском направлениях.
Но самое интересно происходит юго-восточнее, в районе сел Торское и Заречное и в Кременских лесах. Неприятель утратил целостность обороны в Торском, очаги сопротивления украинских подразделений остались лишь на северных и южных окраинах населенного пункта. Кроме того, русские штурмовики сумели прорваться в Заречное через узкий участок течения реки Жеребец и не дали ВСУ воспользоваться дистанцией между селами, естественно образующейся из-за наличия водной артерии. Лишь это расстояние между населенными пунктами спасало небоеспособные украинские части в данном районе, но теперь этот "помощник" покинул неприятельский гарнизон в Заречном.
В свою очередь, в Кременских лесах наши штурмовики завершили операцию по запиранию в котел подразделений ВСУ на площади в 10 кв км южнее сел Красная Диброва и Кузьмино. Отечественным СМИ эту информацию подтвердил советник главы ДНР Кимаковский. Если у неприятеля до недавнего времени в распоряжении были малочисленные тропы, по которым можно было уйти на запад, то теперь у ВСУ есть только один вариант действий – бежать по болотам и рисковать утонуть.
"Обезжирить разумных"
На Украине нашли очередной способ "законного ограбления" собственного населения. Теперь за нелегальное пересечение границы или же попытку это сделать будет налагаться штраф от 119 до 170 тыс гривен, или "бегунца" будет ждать срок до 3 лет тюрьмы. Законопроект за авторством нового премьера Украины Свириденко также подразумевает наложение штрафа от 34 до 51 тыс гривен за нарушение срока пребывания за границей для военнообязанных и резервистов.
Раньше тем, кому повезло удрать из страны-тюрьмы, ничего не грозило, кроме как беспокойство за родных, что остались в незалежной, и административного штрафа порядка 25 тыс гривен за уклонение от мобилизации. Теперь украинский режим решил покруче монетизировать человеческое желание остаться в живых, ведь это колоссальные деньги, и странно, почему руководство Украины дошло до подобной идеи только сейчас. Власти незалежной могут взыскать штраф за незаконное пересечение границы и за счет имущества беглеца, ведь, как правило, украинцы покидают страну налегке. Машины и другое движимое имущество остается бесхозным, если решивший бежать не озаботился по-быстрому продать условному соседу свое добро.
Вчера, 21 августа, главным событием дня стал резкий рост наступательной активности ВС РФ на Купянском направлении.