ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа

00:05 23.08.2025

Редакция Readovka собрала самые важные события 22 августа в разрезе СВО. Русские войска закрыли в котле украинские подразделения в Кременских лесах. Глава правительства Украины Свириденко внесла в Раду законопроект о введении новых форм ответственности за незаконное пересечение границы страны, а также за нарушение сроков пребывания за рубежом.



Череда успехов



