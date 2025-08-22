Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом

00:49 23.08.2025

22.08.2025



На первом Всероссийском педагогическом съезде глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил о новой стратегии развития высшего образования. Она предполагает активное продвижение российских вузов и научных организаций за рубежом. Цель – повысить привлекательность отечественных программ, привлечь больше иностранных студентов и расширить сотрудничество с университетами из дружественных стран. Русский язык должен стать одним из мировых языков межнационального общения и научных исследований.



"Российское, а ранее советское, высшее образование всегда ценилось за качество и доступность. Сегодня в российских вузах обучается 395 тысяч 12 иностранных студентов, еще 19 тысяч 623 – в зарубежных филиалах, а 18 тысяч 115 – в российско-национальных (славянских) университетах. Таким образом, общее число иностранных студентов превышает 432 тысячи 762", – отметил Фальков.



Почти 80% иностранных студентов выпускных курсов довольны пребыванием и обучением в России. Президент поставил цель увеличить иностранный контингент до 500 тысяч студентов к 2030 году. Поэтому новая модель высшего образования должна заинтересовать талантливых иностранцев в обучении в российских и славянских университетах, а также в филиалах российских вузов за рубежом.



Фальков подчеркнул, что требования к абитуриентам, включая владение русским языком, должны расти. При этом образование должно соответствовать лучшим мировым стандартам. Новая модель высшего образования учитывает международные подходы и находит поддержку среди зарубежных коллег.