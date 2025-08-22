Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?

01:04 23.08.2025

Национальный мессенджер: запретят ли казахстанцам WhatsApp и Telegram?

Введение национального мессенджера AITU наделало много шума. Может быть, даже больше, чем предполагалось.



22 Августа 2025



А все просто – казахстанцы обеспокоились насчет того, что он якобы может вытеснить из обихода давно ставшие привычными и, что немаловажно, бесплатными, средствами коммуникаций такие зарубежные сервисы, как WhatsApp, Telegram, Instagram и т.п. Корреспондент медиапортала Caravan.kz разобралась, что происходит?



Вот что пишет один из пользователей:



– В России МАХ, у нас Aitu. Дистанцирование друг от друга идет полным ходом. Поневоле с тоской вспомнишь и Советский Союз, когда не было никаких преград для общения, и прошлые года, когда все общались сначала по аське и скайпу, потом в вацапе и телеграмме.



Это – не единственное высказывание. Дебаты в социальных сетях развернулись нешуточные, и Минцифры РК поспешило выпустить официальное заявление о том, что "распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) не соответствует действительности".



– Министерство цифрового развития сообщает, что никакого запрета на личное использование зарубежных сервисов не вводится. Инициатива по внедрению Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора. Она необходима для того, чтобы госслужащие могли безопасно обмениваться служебной информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования. Цель – повышение уровня информационной безопасности и переход на защищенную цифровую среду, - говорится в сообщении.



Иными словами, согласно высказыванию Минцифры, "Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами. Его преимущество в том, что все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надежной для госорганов". При этом подчеркивается, что "Aitu не заменяет и не "мешает" зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе".



Успокоить соотечественников поспешил и политолог Газиз Абишев, по мнению которого "Aitu вводится для того, чтобы главспецы и начупры не гоняли в спешке по ватсапу и телеграму оперативные документы, каждый из которых – паззл в общей картине государственной политики".



– Обсуждается перевод государственных органов на казахстанский мессенджер Aitu. А что тут такого? К примеру, официальными письмами и прочими документами государственные органы уже много лет обмениваются не по частным электронным почтам, вроде Gmail.com или Mail.ru, а через Единую систему электронного документооборота. Начальник надиктовал письмо, советник написал и утвердил финальный текст, секретарь подписала электронной подписью и отправила, - поясняет эксперт.



Кроме того, утверждает он, "важные разговоры ответственные государственные органы ведут не по открытым телефонным сетям, а по защищенным государственным "вертушкам". И видеоконференции внутри госаппарата также проводятся по специальной государственной связи".



– При всем при том, вышесказанное ни в коем случае не предполагает какого-либо запрета или ограничения работы других мессенджеров. Ватсап, Телеграм, Сигнал и другие – должны иметь возможность работать в том же режиме, как и работали. Граждане имеют право ими пользоваться, и будут это делать. В том числе – получать государственные услуги, - заключил политолог.



Однако, заметьте – "должны". А будут ли? Поживем – увидим…



Автор: Ольга Шишанова