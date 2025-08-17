 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.08.2025
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
14:52  Тайная канцелярия: Киргизия является одной из стран, где системно переписывается история под антироссийскую конъюнктуру
12:38  Фильм "Настоятель" об алматинском священнике опубликован на канале "ПроОбраз"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:21 23.08.2025

Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области

СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии (КНА), принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Мероприятие прошло в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, на нем присутствовали также члены Центрального военного комитета ТПК, ведущие командиры министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений КНА, а также семьи погибших бойцов. Торжественная церемония началась с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о военнослужащих, отдавших жизнь в бою.



На церемонии был зачитан указ президиума верховного народного собрания о присвоении званий Героев КНДР, вручении орденов и медалей. Ким Чен Ын лично вручил награды Героя КНДР лучшим командирам и солдатам, а также прикрепил медали у портретов павших бойцов.

Выступая на церемонии, Ким Чен Ын подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство государства".

"Ким Чен Ын... от имени партии и правительства выразил искреннюю благодарность и самый горячий боевой привет командирам и бойцам зарубежных операционных войск КНА, которые и в огне судьбоносных боев за рубежом смело сражались, как подобает корейцам и КНА, с великой честью и блестящими военными подвигами достойно вернулись на Родину", - пишет ЦТАК.

Лидер КНДР отметил, что церемония организована именно в здании ЦК партии, чтобы прославить перед Родиной и народом героев, совершивших подвиги на поле боя ради защиты "священного авторитета и достоинства государства". Он подчеркнул, что это - особая и бесценная награда для победителей.



Ким Чен Ын заявил, что подвиг героев невозможно рассматривать отдельно от кровопролитных сражений, в которых они проявили стойкость и преданность Родине. Он назвал их победу "событием мировой истории", подтвердившим абсолютное идейно-духовное превосходство КНА.

Особо он подчеркнул, что "выдающаяся доблесть и благородная самоотверженность" военных КНДР стали главным фактором победы. Зарубежные операционные войска он охарактеризовал как "героические войска", подчеркнув, что их сила заключена не в отдельных подвигах, а в массовом героизме, единой дисциплине и преданности приказу Родины.

Отдельно лидер КНДР встретился с семьями погибших военнослужащих, выразив им соболезнования и поддержку.

На церемонии награждения от имени личного состава зарубежных операционных войск КНДР выступил генерал-полковник Ким Ен Бок, командующий спецназом КНА. Он заявил, что бойцы будут "до конца верными миссии армии партии и верховному главнокомандующему", подчеркнув, что главной гарантией их побед стало руководство Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын подытожил, что подвиги героев "будут вписаны в летопись" истории страны как самые "бесценные страницы" и что страна, защищаемая героической армией, "вечно сильна", а ее дело - непобедимо.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755901260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  