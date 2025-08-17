ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области

01:21 23.08.2025

СЕУЛ, 22 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественную церемонию вручения государственных наград командирам и бойцам Корейской народной армии (КНА), принимавшим участие в операции по освобождению Курской области России от украинских боевиков, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).



Мероприятие прошло в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, на нем присутствовали также члены Центрального военного комитета ТПК, ведущие командиры министерства обороны, военно-политические командиры крупных соединений КНА, а также семьи погибших бойцов. Торжественная церемония началась с исполнения гимна КНДР и минуты молчания в память о военнослужащих, отдавших жизнь в бою.



