Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества

12:21 23.08.2025

Туркмения и Америка обменялись обещаниями сотрудничества

23.08.2025 | Обзор событий



20 августа в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с госсекретарем США Марко Рубио. По сообщению МИД центральноазиатской республики, в ходе встречи было обсуждено нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и США, а также рассмотрены вопросы представляющие взаимный интерес. Особое внимание стороны уделили политико-дипломатическому взаимодействию двух государств, как на двустороннем уровне, так и в рамках совместной деятельности в международных организациях. Отмечается значимость регулярных контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран, одной из эффективных форм которых являются ежегодные двусторонние консультации между Министерством иностранных дел Туркменистана и Государственным департаментом США.



Главы внешнеполитических ведомств высказались за дальнейшее наращивание потенциала совместной деятельности, в таких сферах как образование, наука, культура и другие социально значимые области, информирует МИД Туркмении.



В тот же день в Вашингтоне состоялся очередной раунд туркменско-американских политических консультаций, азиатскую делегацию возглавил глава дипломатии Туркменистана Рашид Мередов, американскую представил заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джон Марк Поммершайм.



Под руководством вице-премьера, главы МИД Туркмении Р. Мередова Ашхабад работал над созданием дорожной карты сотрудничества с Америкой на 2023-2024 гг., включая визиты различного уровня между странами.



Ранее, 7 августа в Душанбе состоялась встреча Мередова с заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джоном Марк Поммершаймом.



Релизы двух официальных встреч и политических консультаций Туркменистана и Америки выпущены в американском стиле, в положительном ключе и без малейшей конкретики в тексте.



Для понимания "сути и смысла" частых официальных встреч двух государств, напомним фразу Марко Рубио, в конце мая им сказано, что "Америка не отказывается от планов усилить свое влияние в прикаспийских государствах, а строительство трубопроводов рассматривается Вашингтоном в контексте долгосрочных интересов и возможности ослабить политическое и энергетическое влияние России в регионе". Вашингтон делает ставку на Туркмению с ее природным ресурсами и географией - общая граница с Ираном, и налажено сотрудничество с Китаем. Рубио дипломат американской школы, не может пройти мимо Прикаспийской страны. Каспий Штатам нужен стратегически, насовсем. Если, конечно, Москва позволит.



Соб. корр. ФСК