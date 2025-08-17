|МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
17:32 23.08.2025
/Саммит ШОС в Тяньцзине/ МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран и ответственных лиц международных организаций, приглашенных для участия в Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества
Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ 2025 года будет проходить в городе Тяньцзинь на севере Китая с 31 августа по 1 сентября. Это будет пятый саммит ШОС, проводимый Китаем, а также самое масштабное подобное мероприятие со дня основания организации. Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь в пятницу на брифинге для китайских и иностранных СМИ сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин вместе с более чем 20 руководителями зарубежных стран и 10 ответственными лицами международных организаций соберутся на берегах реки Хайхэ, чтобы обобщить успешный опыт ШОС, наметить план ее развития, консолидировать консенсус большой семьи ШОС в области сотрудничества и содействовать уверенному движению организации на пути к построению более тесного сообщества единой судьбы.
По приглашению в саммите примут участие следующие иностранные лидеры:
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- премьер-министр Индии Нарендра Моди,
- президент Ирана Масуд Пезешкиан,
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф,
- президент России Владимир Путин,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- премьер-министр Армении Никол Пашинян,
- премьер-министр Камбоджи Хун Манет,
- президент Мальдив Мохамед Муиззу,
- премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли,
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
- премьер-министр Египта Мустафа Мадбули,
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
- президент Индонезии Прабово Субианто,
- генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса,
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит,
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим,
- премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь
и другие.
Среди приглашенных на саммит глав международных организаций и многосторонних механизмов:
- генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
- генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев,
- директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев,
- генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев,
- генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн,
- генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов,
- генеральный секретарь ОЭС Асад Хан,
- генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай,
- председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев,
- президент АБИИ Цзинь Лицюнь.