 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.08.2025
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
21:16  Президент России проинформировал лидеров Казахстана и Узбекистана о результатах российско-американского саммита
20:10  Трамп получил домашнее задание, - Марат Баширов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
17:32 23.08.2025

/Саммит ШОС в Тяньцзине/ МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран и ответственных лиц международных организаций, приглашенных для участия в Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества

Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ 2025 года будет проходить в городе Тяньцзинь на севере Китая с 31 августа по 1 сентября. Это будет пятый саммит ШОС, проводимый Китаем, а также самое масштабное подобное мероприятие со дня основания организации. Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь в пятницу на брифинге для китайских и иностранных СМИ сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин вместе с более чем 20 руководителями зарубежных стран и 10 ответственными лицами международных организаций соберутся на берегах реки Хайхэ, чтобы обобщить успешный опыт ШОС, наметить план ее развития, консолидировать консенсус большой семьи ШОС в области сотрудничества и содействовать уверенному движению организации на пути к построению более тесного сообщества единой судьбы.

По приглашению в саммите примут участие следующие иностранные лидеры:
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- премьер-министр Индии Нарендра Моди,
- президент Ирана Масуд Пезешкиан,
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф,
- президент России Владимир Путин,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- премьер-министр Армении Никол Пашинян,
- премьер-министр Камбоджи Хун Манет,
- президент Мальдив Мохамед Муиззу,
- премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли,
- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,
- премьер-министр Египта Мустафа Мадбули,
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
- президент Индонезии Прабово Субианто,
- генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса,
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит,
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим,
- премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь
и другие.

Среди приглашенных на саммит глав международных организаций и многосторонних механизмов:
- генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
- генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев,
- директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев,
- генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев,
- генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн,
- генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов,
- генеральный секретарь ОЭС Асад Хан,
- генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай,
- председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев,
- президент АБИИ Цзинь Лицюнь.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755959520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  