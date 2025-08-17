МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине

17:32 23.08.2025

/Саммит ШОС в Тяньцзине/ МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран и ответственных лиц международных организаций, приглашенных для участия в Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества



Пекин, 22 августа /Синьхуа/ -- Саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ 2025 года будет проходить в городе Тяньцзинь на севере Китая с 31 августа по 1 сентября. Это будет пятый саммит ШОС, проводимый Китаем, а также самое масштабное подобное мероприятие со дня основания организации. Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь в пятницу на брифинге для китайских и иностранных СМИ сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин вместе с более чем 20 руководителями зарубежных стран и 10 ответственными лицами международных организаций соберутся на берегах реки Хайхэ, чтобы обобщить успешный опыт ШОС, наметить план ее развития, консолидировать консенсус большой семьи ШОС в области сотрудничества и содействовать уверенному движению организации на пути к построению более тесного сообщества единой судьбы.



По приглашению в саммите примут участие следующие иностранные лидеры:

- президент Беларуси Александр Лукашенко,

- премьер-министр Индии Нарендра Моди,

- президент Ирана Масуд Пезешкиан,

- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

- президент Кыргызстана Садыр Жапаров,

- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф,

- президент России Владимир Путин,

- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,

- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,

- президент Азербайджана Ильхам Алиев,

- премьер-министр Армении Никол Пашинян,

- премьер-министр Камбоджи Хун Манет,

- президент Мальдив Мохамед Муиззу,

- премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли,

- президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

- премьер-министр Египта Мустафа Мадбули,

- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,

- президент Индонезии Прабово Субианто,

- генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса,

- президент Лаоса Тхонглун Сисулит,

- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим,

- премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь

и другие.



Среди приглашенных на саммит глав международных организаций и многосторонних механизмов:

- генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,

- генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев,

- директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев,

- генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев,

- генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн,

- генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов,

- генеральный секретарь ОЭС Асад Хан,

- генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай,

- председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев,

- президент АБИИ Цзинь Лицюнь.