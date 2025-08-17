 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 24.08.2025
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
13:04  ФСБ России предотвращена попытка подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами
03:23  Накануне саммита "ЦА–Россия" в Таджикистане провокаторы активизировались, - Марат Нургожаев
00:42  TULM осуществил первый железнодорожный рейс Турция–Туркменистан–Кыргызстан
00:38  В Кыргызстане введен мораторий до конца года на присуждение государственных наград
00:36  Казахстан призвал страны Центральной Азии к справедливому распределению воды
00:28  Туркменские правозащитники сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана
00:05  Прорыв фронта под Добропольем и бегство ВСУ из Предтечино – итоговая сводка за прошедшую неделю
Воскресенье, 17.08.2025
23:51  Ушел из жизни Оскен Даникеев, советский и киргизский писатель, переводчик и сценарист, драматург, редактор
    ЦентрАзия   | 
Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
00:05 24.08.2025

После встречи Путина и Трампа на Аляске и "Большого дня" в Вашингтоне в мировых столицах наступила тишина. Офисы, аппараты и администрации глав государств анализируют, что на самом деле произошло за закрытыми дверями, и готовятся к следующему раунду. Сложившаяся дипломатическая "пауза" только укрепляет позиции Москвы. Русская армия продвигается на фронте, Киев срывает все дедлайны, а условия будущего соглашения все очевиднее будут диктоваться Россией.

Как и зачем встречаться?



Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Иордании Айманом ас-Сафади отметил: встреча Путина и Зеленского состоится, когда все вопросы для рассмотрения на высшем уровне будут тщательно проработаны, "эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации".

Зеленский уже пытается сорвать возможную встречу – она, по его словам, не состоится без прекращения огня "в той или иной форме". Он заявил, что во время перемирия должно быть разработано мирное соглашение. Российская же сторона считает такие перемирия бессмысленными – без устранения первопричин конфликта они лишь служат временем для переброски войск и восстановления.

В подобном формате подготовка к встрече на высоком уровне может вестись бесконечно долго – позиции сторон слишком далеки друг от друга, а Киев продолжает эскалацию. Однако такая дипломатическая "пауза" очень выгодна России: и мяч, и карты в Анкоридже мы не потеряли.

Помните 10-дневный ультиматум Трампа?

По итогам переговоров в Анкоридже Дональд Трамп заявил, что отказался от требования немедленного перемирия. До этого он неоднократно ставил ультиматумы России, устанавливая сроки то 10, то 12 дней. После общения с Путиным он даже не стал поднимать эту тему на встрече с европейскими политиками и Зеленским.

Это и есть одна из побед президента РФ в Анкоридже – русская армия продолжает наступать, и именно это движение определит, о чем лидеры будут говорить снова.

Сейчас ВС РФ готовят решающий удар по последним путям снабжения Покровска и Мирнограда. Чтобы удержать города в ДНР, противник перебрасывает войска с других направлений. Это уже влияет на целостность фронта на основных участках, например, наши штурмовые подразделения вклинились во внешний оборонительный контур под Купянском.

Оттепель в экономических отношениях России и США

За закрытыми дверями в Анкоридже Путин и Трамп явно решили экономический вопрос, который оставался актуальным до дипломатического трека. За две недели до встречи президент Штатов неоднократно ставил ультиматумы России, обещая ввести сокрушительные 200%-ные пошлины не только в отношении Москвы, но и покупателей российской нефти. Уже на пресс-конференции в Анкоридже американский лидер заявил, что отказался от идеи нефтяного эмбарго, так как "переговоры прошли хорошо".

Правда, Трамп не перестал использовать тему украинского кризиса как инструмент геополитического давления – угроза пошлин для экономических партнеров сохранилась. Несмотря на это, ключевые покупатели – Китай, Индия, Бразилия и даже страны ЕС – продолжают приобретать энергоресурсы у Москвы. Например, Нью-Дели, даже с учетом пошлин в 50%, спустя две недели уже заключил новые контракты. Indian Oil и Bharat Petroleum за последние два дня закупили несколько партий российской нефти марки Urals – поставки ожидаются в сентябре и октябре, писало агентство Bloomberg.

Американские нефтяные компании тоже набирают обороты в России, несмотря на санкционные усилия Запада, отмечает британская пресса. По данным FT, с 2022 по 2024 год российское подразделение Weatherford увеличило валовую прибыль на 61%, до 118 млн долларов. Кроме того, Путин разрешил ExxonMobil вернуться в "Сахалин-1" – крупнейший российский нефтегазовый проект с участием иностранного капитала.

Требования 2022 года и невозможный компромисс для Киева

Еще за две недели до встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин напомнил, что условия России по урегулированию украинского вопроса были озвучены в июне 2024 года. Среди них – сокращение армии, отказ от вступления в НАТО, закрепление нейтралитета в конституции страны, защита русского языка и православия. Для Киева это равносильно капитуляции и политическому краху, для Европы – риску разделить ответственность.

Тогда, по данным ряда западных изданий, Путин сделал важный геополитический ход – предложил обменять прекращение огня на Донбасс. Поговорив с главой РФ в пятницу, Трамп оперативно организовал встречу с Зеленским и "коалицией желающих". Длительные переговоры, открытые и закрытые встречи, телефонные звонки состоялись. Но "сделки" так и не последовало. Теперь Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, и новый дедлайн по урегулированию он назначил в своей соцсети Truth Social на 2-3 сентября. После этого президент США пригрозил "изменить тактику".

Итог

Время теперь играет против Киева – и за столом переговоров, и на линии фронта. Каждый день паузы усиливает позиции Москвы, а дипломатия лишь фиксирует то, что достигается военными. Развязка неизбежно приближается – и когда она наступит, условия будут определяться в Кремле.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1755983100


