|Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
00:05 24.08.2025
После встречи Путина и Трампа на Аляске и "Большого дня" в Вашингтоне в мировых столицах наступила тишина. Офисы, аппараты и администрации глав государств анализируют, что на самом деле произошло за закрытыми дверями, и готовятся к следующему раунду. Сложившаяся дипломатическая "пауза" только укрепляет позиции Москвы. Русская армия продвигается на фронте, Киев срывает все дедлайны, а условия будущего соглашения все очевиднее будут диктоваться Россией.
Как и зачем встречаться?
Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Иордании Айманом ас-Сафади отметил: встреча Путина и Зеленского состоится, когда все вопросы для рассмотрения на высшем уровне будут тщательно проработаны, "эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации".
Зеленский уже пытается сорвать возможную встречу – она, по его словам, не состоится без прекращения огня "в той или иной форме". Он заявил, что во время перемирия должно быть разработано мирное соглашение. Российская же сторона считает такие перемирия бессмысленными – без устранения первопричин конфликта они лишь служат временем для переброски войск и восстановления.
В подобном формате подготовка к встрече на высоком уровне может вестись бесконечно долго – позиции сторон слишком далеки друг от друга, а Киев продолжает эскалацию. Однако такая дипломатическая "пауза" очень выгодна России: и мяч, и карты в Анкоридже мы не потеряли.
Помните 10-дневный ультиматум Трампа?
По итогам переговоров в Анкоридже Дональд Трамп заявил, что отказался от требования немедленного перемирия. До этого он неоднократно ставил ультиматумы России, устанавливая сроки то 10, то 12 дней. После общения с Путиным он даже не стал поднимать эту тему на встрече с европейскими политиками и Зеленским.
Это и есть одна из побед президента РФ в Анкоридже – русская армия продолжает наступать, и именно это движение определит, о чем лидеры будут говорить снова.
Сейчас ВС РФ готовят решающий удар по последним путям снабжения Покровска и Мирнограда. Чтобы удержать города в ДНР, противник перебрасывает войска с других направлений. Это уже влияет на целостность фронта на основных участках, например, наши штурмовые подразделения вклинились во внешний оборонительный контур под Купянском.
Оттепель в экономических отношениях России и США
За закрытыми дверями в Анкоридже Путин и Трамп явно решили экономический вопрос, который оставался актуальным до дипломатического трека. За две недели до встречи президент Штатов неоднократно ставил ультиматумы России, обещая ввести сокрушительные 200%-ные пошлины не только в отношении Москвы, но и покупателей российской нефти. Уже на пресс-конференции в Анкоридже американский лидер заявил, что отказался от идеи нефтяного эмбарго, так как "переговоры прошли хорошо".
Правда, Трамп не перестал использовать тему украинского кризиса как инструмент геополитического давления – угроза пошлин для экономических партнеров сохранилась. Несмотря на это, ключевые покупатели – Китай, Индия, Бразилия и даже страны ЕС – продолжают приобретать энергоресурсы у Москвы. Например, Нью-Дели, даже с учетом пошлин в 50%, спустя две недели уже заключил новые контракты. Indian Oil и Bharat Petroleum за последние два дня закупили несколько партий российской нефти марки Urals – поставки ожидаются в сентябре и октябре, писало агентство Bloomberg.
Американские нефтяные компании тоже набирают обороты в России, несмотря на санкционные усилия Запада, отмечает британская пресса. По данным FT, с 2022 по 2024 год российское подразделение Weatherford увеличило валовую прибыль на 61%, до 118 млн долларов. Кроме того, Путин разрешил ExxonMobil вернуться в "Сахалин-1" – крупнейший российский нефтегазовый проект с участием иностранного капитала.
Требования 2022 года и невозможный компромисс для Киева
Еще за две недели до встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин напомнил, что условия России по урегулированию украинского вопроса были озвучены в июне 2024 года. Среди них – сокращение армии, отказ от вступления в НАТО, закрепление нейтралитета в конституции страны, защита русского языка и православия. Для Киева это равносильно капитуляции и политическому краху, для Европы – риску разделить ответственность.
Тогда, по данным ряда западных изданий, Путин сделал важный геополитический ход – предложил обменять прекращение огня на Донбасс. Поговорив с главой РФ в пятницу, Трамп оперативно организовал встречу с Зеленским и "коалицией желающих". Длительные переговоры, открытые и закрытые встречи, телефонные звонки состоялись. Но "сделки" так и не последовало. Теперь Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, и новый дедлайн по урегулированию он назначил в своей соцсети Truth Social на 2-3 сентября. После этого президент США пригрозил "изменить тактику".
Итог
Время теперь играет против Киева – и за столом переговоров, и на линии фронта. Каждый день паузы усиливает позиции Москвы, а дипломатия лишь фиксирует то, что достигается военными. Развязка неизбежно приближается – и когда она наступит, условия будут определяться в Кремле.