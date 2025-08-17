Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО

00:05 24.08.2025

После встречи Путина и Трампа на Аляске и "Большого дня" в Вашингтоне в мировых столицах наступила тишина. Офисы, аппараты и администрации глав государств анализируют, что на самом деле произошло за закрытыми дверями, и готовятся к следующему раунду. Сложившаяся дипломатическая "пауза" только укрепляет позиции Москвы. Русская армия продвигается на фронте, Киев срывает все дедлайны, а условия будущего соглашения все очевиднее будут диктоваться Россией.



Как и зачем встречаться?



