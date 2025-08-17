|Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:53 24.08.2025
Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Власти Китая на днях обнародовали свод временных правил, направленных на усиление контроля и управления добычей, выплавкой и извлечением редкоземельных металлов.
Документ был совместно опубликован Министерством промышленности и информатизации, Государственным комитетом по делам развития и реформ и Министерством природных ресурсов КНР.
Согласно правилам, власти будут устанавливать ежегодные квоты на добычу, выплавку и извлечение редкоземельных элементов и в дальнейшем распределять эти квоты между соответствующими предприятиями на основе таких факторов, как цели развития национальной экономики, запасы редкоземельных ресурсов в стране и различия в их видах, развитие редкоземельной отрасли, экологическая охрана, рыночный спрос и т.д.
Эти предприятия должны будут осуществлять добычу, выплавку и извлечение редкоземельных металлов в пределах утвержденных квот, строго соблюдая при этом законы и административные правила.
Производители редкоземельных элементов будут обязаны добросовестно фиксировать информации о потоке продукции и загружать данные в соответствующую информационную систему отслеживания, говорится в правилах.
Местным властям настоятельно рекомендовано усилить надзор и инспектирование ситуации в области соблюдения квот и пресекать нарушения в соответствии с законом.
В список редкоземельных металлов входят 17 элементов, которые широко используются при производстве высокотехнологичной продукции -- от телевизоров с плоским экраном до лазеров и гибридных автомобилей.