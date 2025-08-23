Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России

02:36 24.08.2025

23.08.2025



Президент на встрече с молодыми атомщиками в Сарове обозначил ключевую установку: "Нужно готовить своих" специалистов, а не полагаться на мигрантскую рабочую силу, особенно в строительстве.



Строительное лобби продвигает "дешевую" рабочую силу из Центральной Азии, что дорого обходится обществу: "серые" зарплаты, социальные расходы на мигрантов ложатся на налоги граждан, напоминают эксперты.



Путин подчеркивает необходимость подготовки своих кадров - это не рекомендация, а директива, основанная на глубокой проработке вопроса.



- Шаги уже предпринимаются: Минтруд предложил ограничить долю иностранцев на стройках до 50%.



- Решения: развитие профтехобразования, вывод зарплат из тени, вахтовый метод для депрессивных регионов, внутренние перетоки рабочей силы.



Вывод: государство должно отказаться от зависимости от мигрантского труда, решая проблемы безопасности, здравоохранения и образования, и сосредоточиться на подготовке отечественных специалистов.



