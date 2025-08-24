"Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти

Глава МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть



Tекст: Ирма Каплан

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар дал совет на конференции The Economic Times World Leaders Forum странам Запада, которым не нравится индийская нефть.



"Забавно, когда люди из американской администрации, которые поддерживают интересы бизнеса, упрекают других людей в ведении бизнеса", – заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.







Он раскритиковал США за то, что они нацелились на энергетические связи Нью-Дели с Москвой, и поинтересовался, почему те же критерии не применяются к Китаю и Европейскому союзу, крупнейшим импортерам российской сырой нефти и российского СПГ, соответственно.



Министр напомнил, что тех, кто критикует Индию за ее нефть, никто не неволит закупать ее.



"Если у вас сложности с покупкой индийской нефти, нефти или нефтепродуктов, не покупайте. Вас же никто не заставляет. Вот Европа покупает, Америка покупает. А если не нравится – не покупайте", – цитирует совет главы МИД Индии газета Times Of India.



Джайшанкар добавил, что в ходе визита в Москву после саммита президента России Владимира Путина на Аляске сосредоточился на вопросах двусторонних отношений в контексте увеличения объемов торговли.



