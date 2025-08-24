Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии

Конфликт на Украине: о каких гарантиях для Киева ведут переговоры Европа и США. Семь столпов безопасности для Украины

Европейцы под предводительством Германии разработали целых семь аспектов гарантий безопасности для Украины и предъявили России ряд требований по урегулированию конфликта, пишет Der Spiegel. К их вящему разочарованию, эти мыслительные потуги не заинтересовали ни Вашингтон, ни Москву.



Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger), Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer)



Советники по безопасности из США и Европы работают над гарантиями для Украины, бундесвер рассматривает свой возможный вклад. Президент России Владимир Путин отходит от ранее данного обещания.



