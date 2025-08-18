|Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
14:01 24.08.2025
Делегация Катара ознакомилась с ходом строительства Рогунской ГЭС
Генеральный директор Фонда Катара по развитию Фахд Хамад Аль-Сулейти и представители ведущих банков Катара ознакомились с ходом строительных и инфраструктурных работ на Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Таджикистана.
Визит катарской делегации сопровождал заместитель премьер-министра Таджикистана Усмонали Усмонзода.
В ходе поездки гости осмотрели основные объекты ГЭС и получили информацию о реализации стратегического проекта, который рассматривается в качестве ключевого звена в обеспечении энергетической независимости страны и развитии экспортного потенциала региона.
Фахд Хамад Аль-Сулейти подчеркнул, что строительство Рогунской ГЭС имеет важное значение не только для устойчивого развития экономики Таджикистана, но и для укрепления взаимовыгодного регионального сотрудничества в энергетической сфере.
"Мы рассматриваем этот проект как стратегический и готовы оказывать содействие в его реализации", - отметил он.
Рогунская ГЭС, крупнейший энергетический объект страны, является приоритетом государственной политики и должна обеспечить Таджикистан электроэнергией, а также создать условия для экспорта в страны региона.
Катар выделил Таджикистану $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
Таджикистан и Фонд Катара по развитию подписали соглашение о предоставлении льготного кредита в размере 50 млн долларов для реализации проекта строительства Рогунской гидроэлектростанции. Подписание состоялось в Душанбе с участием министра финансов республики Файзиддина Саттора Каххорзода и генерального директора Фонда Катара по развитию Фахда Хамада Аль-Сулейти, сообщили в пресс-службе Минфина Таджикистана.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества и участие Фонда Катара в реализации новых приоритетных проектов в Таджикистане.
Как отмечается, выделенные средства будут направлены на продолжение строительства Рогунской ГЭС, которая рассматривается в качестве ключевого объекта в обеспечении энергетической безопасности республики. Проект направлен на увеличение объемов производства электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей страны и наращивание экспортного потенциала региона.
"Реализация данного соглашения станет важным шагом в укреплении национальной энергетической безопасности и обеспечении устойчивого развития Таджикистана", - подчеркнули в Минфине.
Строительство Рогунской ГЭС, крупнейшего гидроэнергетического объекта в стране, является стратегическим приоритетом правительства Таджикистана. Ввод станции в эксплуатацию позволит существенно расширить производство возобновляемой электроэнергии и обеспечить более стабильное энергоснабжение населения и промышленности.