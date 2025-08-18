 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
14:01 24.08.2025

Делегация Катара ознакомилась с ходом строительства Рогунской ГЭС

Генеральный директор Фонда Катара по развитию Фахд Хамад Аль-Сулейти и представители ведущих банков Катара ознакомились с ходом строительных и инфраструктурных работ на Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Таджикистана.

Визит катарской делегации сопровождал заместитель премьер-министра Таджикистана Усмонали Усмонзода.

В ходе поездки гости осмотрели основные объекты ГЭС и получили информацию о реализации стратегического проекта, который рассматривается в качестве ключевого звена в обеспечении энергетической независимости страны и развитии экспортного потенциала региона.

Фахд Хамад Аль-Сулейти подчеркнул, что строительство Рогунской ГЭС имеет важное значение не только для устойчивого развития экономики Таджикистана, но и для укрепления взаимовыгодного регионального сотрудничества в энергетической сфере.

"Мы рассматриваем этот проект как стратегический и готовы оказывать содействие в его реализации", - отметил он.

Рогунская ГЭС, крупнейший энергетический объект страны, является приоритетом государственной политики и должна обеспечить Таджикистан электроэнергией, а также создать условия для экспорта в страны региона.



Катар выделил Таджикистану $50 млн на строительство Рогунской ГЭС

Таджикистан и Фонд Катара по развитию подписали соглашение о предоставлении льготного кредита в размере 50 млн долларов для реализации проекта строительства Рогунской гидроэлектростанции. Подписание состоялось в Душанбе с участием министра финансов республики Файзиддина Саттора Каххорзода и генерального директора Фонда Катара по развитию Фахда Хамада Аль-Сулейти, сообщили в пресс-службе Минфина Таджикистана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества и участие Фонда Катара в реализации новых приоритетных проектов в Таджикистане.

Как отмечается, выделенные средства будут направлены на продолжение строительства Рогунской ГЭС, которая рассматривается в качестве ключевого объекта в обеспечении энергетической безопасности республики. Проект направлен на увеличение объемов производства электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей страны и наращивание экспортного потенциала региона.

"Реализация данного соглашения станет важным шагом в укреплении национальной энергетической безопасности и обеспечении устойчивого развития Таджикистана", - подчеркнули в Минфине.

Строительство Рогунской ГЭС, крупнейшего гидроэнергетического объекта в стране, является стратегическим приоритетом правительства Таджикистана. Ввод станции в эксплуатацию позволит существенно расширить производство возобновляемой электроэнергии и обеспечить более стабильное энергоснабжение населения и промышленности.

Источник - Avesta.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756033260


