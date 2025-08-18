Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС

14:01 24.08.2025

Делегация Катара ознакомилась с ходом строительства Рогунской ГЭС



Генеральный директор Фонда Катара по развитию Фахд Хамад Аль-Сулейти и представители ведущих банков Катара ознакомились с ходом строительных и инфраструктурных работ на Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Таджикистана.



Визит катарской делегации сопровождал заместитель премьер-министра Таджикистана Усмонали Усмонзода.



В ходе поездки гости осмотрели основные объекты ГЭС и получили информацию о реализации стратегического проекта, который рассматривается в качестве ключевого звена в обеспечении энергетической независимости страны и развитии экспортного потенциала региона.



Фахд Хамад Аль-Сулейти подчеркнул, что строительство Рогунской ГЭС имеет важное значение не только для устойчивого развития экономики Таджикистана, но и для укрепления взаимовыгодного регионального сотрудничества в энергетической сфере.



"Мы рассматриваем этот проект как стратегический и готовы оказывать содействие в его реализации", - отметил он.



Рогунская ГЭС, крупнейший энергетический объект страны, является приоритетом государственной политики и должна обеспечить Таджикистан электроэнергией, а также создать условия для экспорта в страны региона.



