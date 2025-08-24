Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева

16:05 24.08.2025

Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны



Елена Караева

24.08.2025



На этой неделе прикончили одну из главных идей либерального глобализма: гендерную флюидность.



Флюидность женского и мужского, призванная, чтобы уничтожить и женщин, и женский спорт, пропагандировалась десятилетиями. Женское природное начало разрушалось столь же последовательно и целенаправленно. ЛГБТ*-движение, упоротый феминизм, политкорректность. Запрет на упоминание пола. Продвижение идей по смене этого пола. Все это было направлено на отмену, а затем и на уничтожение женской сути.



Главным продвигающим (за очень большие деньги) было гнездо глобалистов, иначе называемое МОК. Гениальная схема: выставить против женщин мужчин, но объявивших себя женщинами, - чтобы женщины публично проиграли этим недомужикам.



Вроде "олимпийской чемпионки Иманы Хелиф", которая на самом деле Иман Хелиф.



На днях стало известно, что Хелиф завершил спортивную карьеру, поскольку отказался проходить тест на половую принадлежность. Это стало финальным эпизодом в войне западников против женщин.



Столкновения шли везде: на улицах, во время гордых своими извращениями "парадов", в медийке, в кино и, конечно же, в спорте. Куда бурным потоком хлынули те, кто, будучи биологически и физиологически мужчиной, с другими мужчинами состязаться боялся. Как и Хелиф, они оказались способными лишь к публичному избиению или унижению женщин.



В схватке с матерью-природой (в которой есть только два пола - мужской и женский, а "гендеры" и их "флюидность" - не что иное, как антинаучная ересь) эти персонажи, все без исключения, потерпели позорное и безоговорочное поражение.



Две международные ассоциации профессионального спорта, объединяющие боксеров и легкоатлетов, заявили, что допуск спортсменок к женским состязаниям, приводящимся под их эгидой, возможен лишь после положительного теста на их "женскость".



Иными словами, если в анализе слюны присутствует SRY-ген, то ни о каком участии в женских соревнованиях не может быть и речи.



Ген SRY запускает развитие организма по мужскому типу еще в утробе матери. Мужские половые органы в любом состоянии, возрасте (да хоть на уровне эмбриона, еще в животе у мамы), оволосение тела, уровень тестостерона и прочий гормональный фон - все это определяет "эс-эр-игрек"-ген.



SRY-ген "сидит" на Y-хромосоме и включает (иного слова не подобрать) мужскую физиологию, мужскую биологию и работу мужской эндокринной системы. И уже эта система начинает гнать на гора мужской же гормон тестостерон, который отвечает за мускулатуру, физическую выносливость и прочие признаки того, что мы рутинно называем мужской силой и мужской статью.



Десятилетия и многие сотни миллионов западных денег потребовались, чтобы доказать, что такого гена как бы не существует. Или что он всегда и у всех поврежден, что и приводит к той самой "гендерной флюидности".



Мы говорим об этом сегодня, потому что прошел ровно год с момента закрытия абсолютно позорных и аморальных парижских Олимпийских игр, которые стали главной площадкой отмены и женского спорта, и самих женщин.



Во время этого сатанинского шабаша мужчине-боксеру из Алжира Иману Хелифу (он тренировался во Франции) и была преподнесена в качестве подарка возможность публичной расправы над женщинами.



Хелиф разбивал носы соперницам менее чем за минуту, у тех трещали тонкие косточки, когда громила Хелиф, которому в этой жизни повезло встретить могущественных решал из МОК, открыто над женщинами глумился.



Жертв практически без сознания уносили с ринга. А когда несчастные и искалеченные пытались робко возражать, указывая на пол Хелифа и на тотальную бесчестность и бесчеловечность такого "соревнования", этих женщин угрозами и запугиваниями заставляли через прессу извиняться перед мучителем. И перед бандитами - другого слова тут тоже нет - из МОК.



Год спустя после "олимпийского триумфа" Хелиф, оказывается, больше не боксирует. Ему отказано и в подписании профессионального контракта. Но это еще не все. Когда чемпион было сунулся поучаствовать в турнире в нидерландском Эйндховене, его попросили представить генетический анализ. Боксер/ка позорно сбежал/ла.



Скандалы сотрясают и мир легкоатлетов/ток. Там жонглирование наличием гена SRY цвело пышным цветом.



Больше не цветет.



Легкоатлет/ы/ки заваливают тесты и индивидуально, и командно.



Как это случилось только что с желающими участвовать в грядущем ЧМ по легкой атлетике от Страны кленового листа - Канады.



Сухой остаток: на протяжении очень долгого времени спорт в ряде дисциплин был клоакой лжи, грязи и мошенничества. Параллельно те же люди имели непомерную наглость, подкрепленную мощным финансированием и не менее мощной медийной поддержкой, обвинять наших чемпионов черт знает в чем, ломая нашим парням (точно парням) и девушкам (точно девушкам) спортивные карьеры и судьбы.



Сейчас это все вышло наружу. Скандал пытаются замять, но усилия тщетны.



Запад опозорился, пытаясь отменить женщин и разрушить женский спорт.



Глобалисты горят в аду. Гармония жизни мужского и женского, а также главная истина матери-природы восстановлены. И это лучший итог, которого только и можно было желать.



* Движение признано экстремистским и запрещено в России.