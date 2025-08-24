 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
На этой неделе прикончили одну из главных идей либерального глобализма: гендерную флюидность.

Флюидность женского и мужского, призванная, чтобы уничтожить и женщин, и женский спорт, пропагандировалась десятилетиями. Женское природное начало разрушалось столь же последовательно и целенаправленно. ЛГБТ*-движение, упоротый феминизм, политкорректность. Запрет на упоминание пола. Продвижение идей по смене этого пола. Все это было направлено на отмену, а затем и на уничтожение женской сути.

Главным продвигающим (за очень большие деньги) было гнездо глобалистов, иначе называемое МОК. Гениальная схема: выставить против женщин мужчин, но объявивших себя женщинами, - чтобы женщины публично проиграли этим недомужикам.

Вроде "олимпийской чемпионки Иманы Хелиф", которая на самом деле Иман Хелиф.

На днях стало известно, что Хелиф завершил спортивную карьеру, поскольку отказался проходить тест на половую принадлежность. Это стало финальным эпизодом в войне западников против женщин.

Столкновения шли везде: на улицах, во время гордых своими извращениями "парадов", в медийке, в кино и, конечно же, в спорте. Куда бурным потоком хлынули те, кто, будучи биологически и физиологически мужчиной, с другими мужчинами состязаться боялся. Как и Хелиф, они оказались способными лишь к публичному избиению или унижению женщин.

В схватке с матерью-природой (в которой есть только два пола - мужской и женский, а "гендеры" и их "флюидность" - не что иное, как антинаучная ересь) эти персонажи, все без исключения, потерпели позорное и безоговорочное поражение.

Две международные ассоциации профессионального спорта, объединяющие боксеров и легкоатлетов, заявили, что допуск спортсменок к женским состязаниям, приводящимся под их эгидой, возможен лишь после положительного теста на их "женскость".

Иными словами, если в анализе слюны присутствует SRY-ген, то ни о каком участии в женских соревнованиях не может быть и речи.

Ген SRY запускает развитие организма по мужскому типу еще в утробе матери. Мужские половые органы в любом состоянии, возрасте (да хоть на уровне эмбриона, еще в животе у мамы), оволосение тела, уровень тестостерона и прочий гормональный фон - все это определяет "эс-эр-игрек"-ген.

SRY-ген "сидит" на Y-хромосоме и включает (иного слова не подобрать) мужскую физиологию, мужскую биологию и работу мужской эндокринной системы. И уже эта система начинает гнать на гора мужской же гормон тестостерон, который отвечает за мускулатуру, физическую выносливость и прочие признаки того, что мы рутинно называем мужской силой и мужской статью.

Десятилетия и многие сотни миллионов западных денег потребовались, чтобы доказать, что такого гена как бы не существует. Или что он всегда и у всех поврежден, что и приводит к той самой "гендерной флюидности".

Мы говорим об этом сегодня, потому что прошел ровно год с момента закрытия абсолютно позорных и аморальных парижских Олимпийских игр, которые стали главной площадкой отмены и женского спорта, и самих женщин.

Во время этого сатанинского шабаша мужчине-боксеру из Алжира Иману Хелифу (он тренировался во Франции) и была преподнесена в качестве подарка возможность публичной расправы над женщинами.

Хелиф разбивал носы соперницам менее чем за минуту, у тех трещали тонкие косточки, когда громила Хелиф, которому в этой жизни повезло встретить могущественных решал из МОК, открыто над женщинами глумился.

Жертв практически без сознания уносили с ринга. А когда несчастные и искалеченные пытались робко возражать, указывая на пол Хелифа и на тотальную бесчестность и бесчеловечность такого "соревнования", этих женщин угрозами и запугиваниями заставляли через прессу извиняться перед мучителем. И перед бандитами - другого слова тут тоже нет - из МОК.

Год спустя после "олимпийского триумфа" Хелиф, оказывается, больше не боксирует. Ему отказано и в подписании профессионального контракта. Но это еще не все. Когда чемпион было сунулся поучаствовать в турнире в нидерландском Эйндховене, его попросили представить генетический анализ. Боксер/ка позорно сбежал/ла.

Скандалы сотрясают и мир легкоатлетов/ток. Там жонглирование наличием гена SRY цвело пышным цветом.

Больше не цветет.

Легкоатлет/ы/ки заваливают тесты и индивидуально, и командно.

Как это случилось только что с желающими участвовать в грядущем ЧМ по легкой атлетике от Страны кленового листа - Канады.

Сухой остаток: на протяжении очень долгого времени спорт в ряде дисциплин был клоакой лжи, грязи и мошенничества. Параллельно те же люди имели непомерную наглость, подкрепленную мощным финансированием и не менее мощной медийной поддержкой, обвинять наших чемпионов черт знает в чем, ломая нашим парням (точно парням) и девушкам (точно девушкам) спортивные карьеры и судьбы.

Сейчас это все вышло наружу. Скандал пытаются замять, но усилия тщетны.

Запад опозорился, пытаясь отменить женщин и разрушить женский спорт.

Глобалисты горят в аду. Гармония жизни мужского и женского, а также главная истина матери-природы восстановлены. И это лучший итог, которого только и можно было желать.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756040700


