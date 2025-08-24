 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Понедельник, 18.08.2025
23:56  Битва за Шумшу - последнее сражение Второй мировой войны
21:40  Европейские лидеры хотят продолжения украинского конфликта
19:39  Центральная Азия намерена восстановить единое электрокольцо с Россией, - Виктория Панфилова
19:35  Президент России поделился итогами встречи на Аляске с президентами ЮАР, Таджикистана, Киргизии, Бразилии и Индии
13:29  Readovka: В Одессе разрушена нефтебаза азербайджанской компании SOCAR
НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
20:14 24.08.2025

Китай поставит Афганистан на свой путь
Пекин, Исламабад и Кабул вместе ударят по терроризму

Владимир Скосырев
24.08.2025

Разруху, оставленную Америкой в Афганистане, поможет одолеть Китай. Он хочет подключить Афганистан к программе "Пояс и путь", которая предусматривает осуществление инфраструктурных проектов во многих странах. Афганистан, где пришел к власти "Талибан", в планах "Пояса и пути" не числился. Теперь все изменилось. Пекин сначала направил в Кабул посла, а потом официально признал "Талибан". Китайцы будут рыть шахты, прокладывать дороги, создавать торговые точки в Афганистане. Первый шаг к этому уже сделан. Продлен контракт с китайской фирмой на работы на одном из крупнейших в мире месторождений меди "Мес-Айнак".

Как передал телеканал Al Jazeera, министр иностранных дел Китая Ван И предложил укрепить сотрудничество с правителями талибов. Во время трехсторонней встречи между Китаем, Пакистаном и Афганистаном речь шла о добыче полезных ископаемых и об участии Афганистана в плане "Пояс и путь". Если судить по высказываниям Ван И и его афганского коллеги Амир Хана Муттаки, то между двумя сторонами было понимание и полное согласие. Ван И отметил, что они хотят углубить взаимные связи. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в геолого-разведочных работах и добыче ресурсов в Афганистане.

А Муттаки смело взял на себя роль толкователя мотивов политики Пекина. По его словам, Китай хочет добывать в Афганистане минеральные ресурсы и вовлечь Афганистан в свой грандиозный план, что усилит его влияние на мировой арене.

Это слова и пожелания. Но как их реализовать, если в Афганистане действуют экстремистские группировки, которые властям Кабула не удается пока разгромить или привести к повиновению. Причем террористы порой совершают нападения на дипломатические миссии в Кабуле. Но куда большую угрозу они несут Пакистану. Там сепаратисты и фанатики исламистского толка совершают атаки на пакистанских правоохранителей и охотятся также за китайскими специалистами, работающими на объектах "Пояса и пути".

Эти проблемы обсуждались на диалоге между руководителями дипломатических ведомств трех государств в Кабуле. Как передает агентство АР, афганский министр принял Ван И и заместителя премьера, главу МИД Пакистана Исхака Дара.

Неизвестно, заходила ли речь на встрече между этими должностными лицами еще об одной проблеме, резко осложняющей положение как в Пакистане, так и в Афганистане. Дело в том, что Исламабад стал выселять в Афганистан афганцев, живущих в Пакистане нелегально. Насильственная депортация возобновилась после того, как федеральное правительство отказалось продлить крайний срок разрешений для афганцев, осевших в соседней стране. Под раздачу попало 1,4 млн человек, обладавших документами, именуемыми подтверждениями регистрационных карт. То есть это не бродяги или попрошайки, от которых можно ждать любых неприятностей, а законопослушные люди. Помимо них в Пакистане живет 800 тыс. человек, обладающих карточками гражданина Афганистана. Их тоже задерживают и депортируют.

Судьба 35-летнего Рахмата Уллы типична для тех несчастных, которых отправляют в неизвестность. "У меня пять детей, боюсь, им негде будет учиться. Я родился здесь, мои дети родились здесь, а теперь нас высылают", – говорит Улла.

Афганцы искали убежища от войн в соседних странах – Пакистане и Иране. Из Ирана афганцев тоже стали выселять. Есть ли возможность помочь гонимым? Кайзер Африди, представитель агентства ООН по беженцам, говорит: "Высылать людей в такой манере означает нарушать международные обязательства государства. Пакистану следует организовать возвращение афганцев более гуманным и справедливым путем".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756055640


