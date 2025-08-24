НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь

20:14 24.08.2025

Китай поставит Афганистан на свой путь

Пекин, Исламабад и Кабул вместе ударят по терроризму



Владимир Скосырев

24.08.2025



Разруху, оставленную Америкой в Афганистане, поможет одолеть Китай. Он хочет подключить Афганистан к программе "Пояс и путь", которая предусматривает осуществление инфраструктурных проектов во многих странах. Афганистан, где пришел к власти "Талибан", в планах "Пояса и пути" не числился. Теперь все изменилось. Пекин сначала направил в Кабул посла, а потом официально признал "Талибан". Китайцы будут рыть шахты, прокладывать дороги, создавать торговые точки в Афганистане. Первый шаг к этому уже сделан. Продлен контракт с китайской фирмой на работы на одном из крупнейших в мире месторождений меди "Мес-Айнак".



Как передал телеканал Al Jazeera, министр иностранных дел Китая Ван И предложил укрепить сотрудничество с правителями талибов. Во время трехсторонней встречи между Китаем, Пакистаном и Афганистаном речь шла о добыче полезных ископаемых и об участии Афганистана в плане "Пояс и путь". Если судить по высказываниям Ван И и его афганского коллеги Амир Хана Муттаки, то между двумя сторонами было понимание и полное согласие. Ван И отметил, что они хотят углубить взаимные связи. В первую очередь речь идет о сотрудничестве в геолого-разведочных работах и добыче ресурсов в Афганистане.



А Муттаки смело взял на себя роль толкователя мотивов политики Пекина. По его словам, Китай хочет добывать в Афганистане минеральные ресурсы и вовлечь Афганистан в свой грандиозный план, что усилит его влияние на мировой арене.



Это слова и пожелания. Но как их реализовать, если в Афганистане действуют экстремистские группировки, которые властям Кабула не удается пока разгромить или привести к повиновению. Причем террористы порой совершают нападения на дипломатические миссии в Кабуле. Но куда большую угрозу они несут Пакистану. Там сепаратисты и фанатики исламистского толка совершают атаки на пакистанских правоохранителей и охотятся также за китайскими специалистами, работающими на объектах "Пояса и пути".



Эти проблемы обсуждались на диалоге между руководителями дипломатических ведомств трех государств в Кабуле. Как передает агентство АР, афганский министр принял Ван И и заместителя премьера, главу МИД Пакистана Исхака Дара.



Неизвестно, заходила ли речь на встрече между этими должностными лицами еще об одной проблеме, резко осложняющей положение как в Пакистане, так и в Афганистане. Дело в том, что Исламабад стал выселять в Афганистан афганцев, живущих в Пакистане нелегально. Насильственная депортация возобновилась после того, как федеральное правительство отказалось продлить крайний срок разрешений для афганцев, осевших в соседней стране. Под раздачу попало 1,4 млн человек, обладавших документами, именуемыми подтверждениями регистрационных карт. То есть это не бродяги или попрошайки, от которых можно ждать любых неприятностей, а законопослушные люди. Помимо них в Пакистане живет 800 тыс. человек, обладающих карточками гражданина Афганистана. Их тоже задерживают и депортируют.



Судьба 35-летнего Рахмата Уллы типична для тех несчастных, которых отправляют в неизвестность. "У меня пять детей, боюсь, им негде будет учиться. Я родился здесь, мои дети родились здесь, а теперь нас высылают", – говорит Улла.



Афганцы искали убежища от войн в соседних странах – Пакистане и Иране. Из Ирана афганцев тоже стали выселять. Есть ли возможность помочь гонимым? Кайзер Африди, представитель агентства ООН по беженцам, говорит: "Высылать людей в такой манере означает нарушать международные обязательства государства. Пакистану следует организовать возвращение афганцев более гуманным и справедливым путем".