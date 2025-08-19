 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.08.2025
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
11:38  Узбекистан поделится электроэнергией с Афганистаном, - Виктория Панфилова
01:16  Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран
01:12  Суверенная экономика: С чего начинается ледокольный флот - фильм к 500-й годовщине освоения Севморпути
00:05  Readovka: Пока в Белом доме изучают карту, Русская армия громит ВСУ на Донбассе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
00:05 25.08.2025

Последняя дорога для снабжения украинских подразделений в Покровске и неудачный контрудар ВСУ у Доброполья – итоговая сводка за прошедшую неделю

Украинское командование поставило на кон резервы в районе Доброполья, но вместо прорыва получило окружение. Тем временем русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям. Особенно болезненным для ВСУ стал выход к Новоалександровке, где перерезана трасса через Гришино. Теперь у гарнизонов, обороняющих Покровск и Мирноград, осталось лишь одно шоссе, которое наши дроны минируют каждую ночь. Неприятель оказался перед дилеммой: либо бросить попавших в полуокружение "побратимов", либо продолжать кормить провальную операцию силами, которые нужны для обороны ключевых городов.



Добропольское направление

Захват Золотого Колодезя не дал ВСУ сколь-либо значимых преимуществ – продвигаясь глубже, украинские войска не сломили фланг 51-й армии ВС РФ. Подразделения противника оказались в условиях охвата и растянули коммуникации. ВСУ банально не сумели расширить коридор атаки в направлении Золотого Колодезя и добиться выхода к своим силами, атакующими непосредственно от Доброполья в полосе сел Новый Донбасс – Кутузовка.

Там противник смог лишь немного отодвинуть наш передний край от Нового Донбасса, но не более. Украинские войска, попав в затруднительную ситуацию, скорректировали план операции. Теперь задача ВСУ и НГУ, в первую очередь, уже не срезать весь выступ прорыва 51-й армии, а обеспечить выживаемость своего авангарда, прорвавшегося в Золотой Колодезь.

Стоит отдельно отметить, что наши летчики и ракетчики сильно осложняют противнику жизнь. Тылы украинской группировки "контрнаступления" горят. Любое выявленное сосредоточение немедленно уничтожается. А это кардинально снижает боеспособность неприятеля, и с каждым днем его напор ослабевает. Дальнейшие попытки Киева "реанимировать" ситуацию выглядят, скорее, как инерция уже запущенной военной машины.

Константиновское направление (восточный сектор)

Русские войска прорвались на окраины Константиновки силами штурмовых групп. Это стало возможно благодаря слому обороны ВСУ в Предтечино, из-за чего неприятелю пришлось отступить в частный сектор. Таким образом, в "треугольнике" рек Наумиха, Грузская и канала Северский Донец – Донбасс украинские войска попали в глубокий оперативный охват, больше напоминающий окружение с формально существующим коридором на запад шириной менее 3 км.

Русская армия выбрала нестандартное решение и прорывалась к Константиновке напрямую. Это не полноценный штурм: передовые подразделения ВС РФ зашли в частный сектор и вынудили 93-ю ОМБр ВСУ, ослабленную в боях за Предтечино, снова вступить в бой. Цель рывка в черту Константиновки заключается в особенности ведения боев в городской застройке – для обороны города пехоты нужно куда больше, чем в поле. Следовательно, обескровленная 93-я ОМБр самостоятельно не справится.

Появление русских штурмовиков на окраинах Константиновки вынуждает противника перебросить туда силы с максимально близкого участка фронта. На ум сразу же приходят южный и юго-западный сектора Константиновского направления, где действуют части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ. Здесь ВСУ относительно успешно удерживают оборонительную линию в районе Русина Яра на западе, вплоть до сел к северу от Клебан-Быкского водохранилища. Но в связи с осложнением обстановки в восточном секторе ВСУ, вероятно, снимут часть сил.

Покровское направление

51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ развивает успех на стыке Покровского и Добропольского направлений. Наши части перерезали трассу снабжения украинской армии в Покровско-Мирноградском оборонительном районе, пролегающую через Гришино. В распоряжении противника в Покровске и Мирнограде осталась единственная логистическая артерия – трасса Е50.

Бесперебойному снабжению ВСУ пришел конец, потому что даже при наличии полноценного шоссе нет гарантий стабильной поставки грузов из-за наших "птичек". В ночное время непроходимость Е50 обеспечивается минированием дороги при помощи БПЛА.

Критический момент для украинских войск в Покровско-Мирноградском оборонительном районе почти настал. В этих условиях какие-либо активные контрмеры неприятеля приведут к стремительному исчерпанию имеющихся боеприпасов. ВСУ, вероятно, будут вынуждены отказаться от активной обороны и уйти в "глухую". Отдельной обузой становятся раненые в подвалах домов Покровска и Мирнограда, так как их эвакуация невозможна.

У Родинского 51-я армия добилась результата. Город попал в охват с востока, севера и запада, а гарнизон противника оказался на голодном пайке, что также лишает его возможности активно обороняться.

Обстановка на Покровском направлении осложняется для неприятеля еще и тем, что контрнаступательная операция НГУ совместно с ВСУ у Доброполья зашла в тупик. Противник лишился возможности маневрировать войсками и перебрасывать их из района Доброполья на другие участки. Группировка контратаки ВСУ пребывает в условиях, которые можно охарактеризовать как "нога в капкане". Резкий отвод сил на другой участок будет означать, что тех, кто попал в полуокружение в селе Золотой Колодезь, гарантированно уничтожат.

Купянское направление

Части русской армии, действующие к востоку от Купянска, после успешного прорыва в село Петропавловка приступили к полномасштабному "наскоку" на оборонительный периметр противника по восточному берегу Оскола. Наши силы атакуют к югу от прежнего сектора прорыва в Петропавловке, подтягивая фронт и укрепляя фланг действующих частей.

Штурмовые подразделения активизировались и в северных пригородах Купянска – в промышленном районе населенного пункта на восточном берегу Оскола. Передовые группы ВС РФ уже могли начать просачиваться в купянскую "промку" лесами точно так же, как это делалось в конце зимы 2025 года.

Всплеск активности русской армии на направлении совпал с продолжающимся встречным сражением нашей 51-й армии с "пожарной группировкой" НГУ. Можно предположить, что командование противника сняло из района Купянска силы и отправило их для контрудара к Доброполью. Боевые порядки неприятеля у Купянска еще больше поредели, что открывает возможность навязать ему наше видение развития оперативной картины.

Краснолиманское направление

ВС РФ успешно начали штурм сельского укрепрайона, состоящего из сел Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Дробышево. На данный момент большая часть Среднего находится под нашим контролем, а русские штурмовые подразделения зацепились за северную часть Шандриголово.

Но самое интересное происходит юго-восточнее, в районе сел Торское и Заречное и в Кременских лесах. Противник фактически утратил целостность обороны в Торском, очаги сопротивления украинских подразделений остались лишь на северных и южных окраинах населенного пункта. Кроме того, русские штурмовики сумели прорваться в Заречное через узкий участок течения реки Жеребец. Тем самым они не дали противнику полагаться на дистанцию между селами.

В Кременских лесах, южнее сел Красная Диброва и Кузьмино, наши штурмовики завершили операцию по запиранию в котел украинских подразделений на площади в 10 кв км.

Отечественным СМИ эту информацию подтвердил советник главы ДНР Кимаковский. Если у неприятеля до недавнего времени в распоряжении были малочисленные тропы, по которым можно было выйти в западном направлении, то теперь у ВСУ есть только один вариант действий – пытаться просачиваться болотами со всеми вытекающими рисками.

Вчера, 23 августа, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – дипломатической паузе после переговоров Путина и Трампа.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756069500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация поручений Президента по обеспечению качественного образования: к 1 сентября планируется открыть 83 новые школы и охватить мерами соцподдержки не менее 500 тыс. детей
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента: создана группа по цифровой трансформации (цифровой штаб)
- Совместное предприятие с Sinotruk создано в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Сообщение об итогах выборов акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, состоявшихся 10 августа 2025 года
- Государственная поддержка, опыт профессионалов и энергия нового поколения: Республиканский молодежный форум стартовал в Казахстане
- Судебные хроники Казахстана: нескончаемый поп-корн (Обзор казахской прессы)
- Министры иностранных дел Казахстана и Армении провели телефонный разговор
- Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  