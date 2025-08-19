|Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
00:05 25.08.2025
Последняя дорога для снабжения украинских подразделений в Покровске и неудачный контрудар ВСУ у Доброполья – итоговая сводка за прошедшую неделю
Украинское командование поставило на кон резервы в районе Доброполья, но вместо прорыва получило окружение. Тем временем русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям. Особенно болезненным для ВСУ стал выход к Новоалександровке, где перерезана трасса через Гришино. Теперь у гарнизонов, обороняющих Покровск и Мирноград, осталось лишь одно шоссе, которое наши дроны минируют каждую ночь. Неприятель оказался перед дилеммой: либо бросить попавших в полуокружение "побратимов", либо продолжать кормить провальную операцию силами, которые нужны для обороны ключевых городов.
Добропольское направление
Захват Золотого Колодезя не дал ВСУ сколь-либо значимых преимуществ – продвигаясь глубже, украинские войска не сломили фланг 51-й армии ВС РФ. Подразделения противника оказались в условиях охвата и растянули коммуникации. ВСУ банально не сумели расширить коридор атаки в направлении Золотого Колодезя и добиться выхода к своим силами, атакующими непосредственно от Доброполья в полосе сел Новый Донбасс – Кутузовка.
Там противник смог лишь немного отодвинуть наш передний край от Нового Донбасса, но не более. Украинские войска, попав в затруднительную ситуацию, скорректировали план операции. Теперь задача ВСУ и НГУ, в первую очередь, уже не срезать весь выступ прорыва 51-й армии, а обеспечить выживаемость своего авангарда, прорвавшегося в Золотой Колодезь.
Стоит отдельно отметить, что наши летчики и ракетчики сильно осложняют противнику жизнь. Тылы украинской группировки "контрнаступления" горят. Любое выявленное сосредоточение немедленно уничтожается. А это кардинально снижает боеспособность неприятеля, и с каждым днем его напор ослабевает. Дальнейшие попытки Киева "реанимировать" ситуацию выглядят, скорее, как инерция уже запущенной военной машины.
Константиновское направление (восточный сектор)
Русские войска прорвались на окраины Константиновки силами штурмовых групп. Это стало возможно благодаря слому обороны ВСУ в Предтечино, из-за чего неприятелю пришлось отступить в частный сектор. Таким образом, в "треугольнике" рек Наумиха, Грузская и канала Северский Донец – Донбасс украинские войска попали в глубокий оперативный охват, больше напоминающий окружение с формально существующим коридором на запад шириной менее 3 км.
Русская армия выбрала нестандартное решение и прорывалась к Константиновке напрямую. Это не полноценный штурм: передовые подразделения ВС РФ зашли в частный сектор и вынудили 93-ю ОМБр ВСУ, ослабленную в боях за Предтечино, снова вступить в бой. Цель рывка в черту Константиновки заключается в особенности ведения боев в городской застройке – для обороны города пехоты нужно куда больше, чем в поле. Следовательно, обескровленная 93-я ОМБр самостоятельно не справится.
Появление русских штурмовиков на окраинах Константиновки вынуждает противника перебросить туда силы с максимально близкого участка фронта. На ум сразу же приходят южный и юго-западный сектора Константиновского направления, где действуют части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ. Здесь ВСУ относительно успешно удерживают оборонительную линию в районе Русина Яра на западе, вплоть до сел к северу от Клебан-Быкского водохранилища. Но в связи с осложнением обстановки в восточном секторе ВСУ, вероятно, снимут часть сил.
Покровское направление
51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ развивает успех на стыке Покровского и Добропольского направлений. Наши части перерезали трассу снабжения украинской армии в Покровско-Мирноградском оборонительном районе, пролегающую через Гришино. В распоряжении противника в Покровске и Мирнограде осталась единственная логистическая артерия – трасса Е50.
Бесперебойному снабжению ВСУ пришел конец, потому что даже при наличии полноценного шоссе нет гарантий стабильной поставки грузов из-за наших "птичек". В ночное время непроходимость Е50 обеспечивается минированием дороги при помощи БПЛА.
Критический момент для украинских войск в Покровско-Мирноградском оборонительном районе почти настал. В этих условиях какие-либо активные контрмеры неприятеля приведут к стремительному исчерпанию имеющихся боеприпасов. ВСУ, вероятно, будут вынуждены отказаться от активной обороны и уйти в "глухую". Отдельной обузой становятся раненые в подвалах домов Покровска и Мирнограда, так как их эвакуация невозможна.
У Родинского 51-я армия добилась результата. Город попал в охват с востока, севера и запада, а гарнизон противника оказался на голодном пайке, что также лишает его возможности активно обороняться.
Обстановка на Покровском направлении осложняется для неприятеля еще и тем, что контрнаступательная операция НГУ совместно с ВСУ у Доброполья зашла в тупик. Противник лишился возможности маневрировать войсками и перебрасывать их из района Доброполья на другие участки. Группировка контратаки ВСУ пребывает в условиях, которые можно охарактеризовать как "нога в капкане". Резкий отвод сил на другой участок будет означать, что тех, кто попал в полуокружение в селе Золотой Колодезь, гарантированно уничтожат.
Купянское направление
Части русской армии, действующие к востоку от Купянска, после успешного прорыва в село Петропавловка приступили к полномасштабному "наскоку" на оборонительный периметр противника по восточному берегу Оскола. Наши силы атакуют к югу от прежнего сектора прорыва в Петропавловке, подтягивая фронт и укрепляя фланг действующих частей.
Штурмовые подразделения активизировались и в северных пригородах Купянска – в промышленном районе населенного пункта на восточном берегу Оскола. Передовые группы ВС РФ уже могли начать просачиваться в купянскую "промку" лесами точно так же, как это делалось в конце зимы 2025 года.
Всплеск активности русской армии на направлении совпал с продолжающимся встречным сражением нашей 51-й армии с "пожарной группировкой" НГУ. Можно предположить, что командование противника сняло из района Купянска силы и отправило их для контрудара к Доброполью. Боевые порядки неприятеля у Купянска еще больше поредели, что открывает возможность навязать ему наше видение развития оперативной картины.
Краснолиманское направление
ВС РФ успешно начали штурм сельского укрепрайона, состоящего из сел Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Дробышево. На данный момент большая часть Среднего находится под нашим контролем, а русские штурмовые подразделения зацепились за северную часть Шандриголово.
Но самое интересное происходит юго-восточнее, в районе сел Торское и Заречное и в Кременских лесах. Противник фактически утратил целостность обороны в Торском, очаги сопротивления украинских подразделений остались лишь на северных и южных окраинах населенного пункта. Кроме того, русские штурмовики сумели прорваться в Заречное через узкий участок течения реки Жеребец. Тем самым они не дали противнику полагаться на дистанцию между селами.
В Кременских лесах, южнее сел Красная Диброва и Кузьмино, наши штурмовики завершили операцию по запиранию в котел украинских подразделений на площади в 10 кв км.
Отечественным СМИ эту информацию подтвердил советник главы ДНР Кимаковский. Если у неприятеля до недавнего времени в распоряжении были малочисленные тропы, по которым можно было выйти в западном направлении, то теперь у ВСУ есть только один вариант действий – пытаться просачиваться болотами со всеми вытекающими рисками.
