Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО

00:05 25.08.2025

Последняя дорога для снабжения украинских подразделений в Покровске и неудачный контрудар ВСУ у Доброполья – итоговая сводка за прошедшую неделю



Украинское командование поставило на кон резервы в районе Доброполья, но вместо прорыва получило окружение. Тем временем русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям. Особенно болезненным для ВСУ стал выход к Новоалександровке, где перерезана трасса через Гришино. Теперь у гарнизонов, обороняющих Покровск и Мирноград, осталось лишь одно шоссе, которое наши дроны минируют каждую ночь. Неприятель оказался перед дилеммой: либо бросить попавших в полуокружение "побратимов", либо продолжать кормить провальную операцию силами, которые нужны для обороны ключевых городов.



