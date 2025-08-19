Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае

02:15 25.08.2025

В Пекине состоялась третья комплексная репетиция торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам



Пекин, 24 августа /Синьхуа/ -- Третья комплексная репетиция торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне завершилась в Пекине рано утром в воскресенье, сообщили в пресс-центре торжеств.



Репетиция проходила с 17:00 субботы по 05:00 воскресенья на площади Тяньаньмэнь.



Организаторы мероприятия заявили, что это была полномасштабная отработка всех процессов и всех элементов, а также заключительная комплексная репетиция торжеств. Она была направлена на проверку координации между всеми процессами и звеньями, что заложило прочную основу для успеха мероприятия.



Все процессы были организованы упорядоченным образом, переходы между ними были отлажены плавно и бесперебойно, что позволило достичь намеченных целей, добавили организаторы.



Как сообщалось ранее, проведение торжественного собрания, которое будет включать в себя военный парад, запланировано на 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.



24 августа



Японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Китае 3 сентября в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает Kyodo.



Как отмечается в статье, Токио стремится помешать распространению китайской интерпретации истории.



"На площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября намечен парад в ознаменование того, что Пекин называет своей победой в „Войне сопротивления японской агрессии" 1937−1945 годов и „Всемирной антифашистской войне"", - говорится в публикации.



Также сообщается, что через свои посольства за границей Япония проинформировала другие страны, что памятные мероприятия в КНР носят антияпонский подтекст, а участие в них должно быть тщательно продумано.



Ранее сообщалось, что военный парад по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, который состоится 3 сентября, станет первым в своем роде, проведенным после вступления китайской модернизации в новый поход.