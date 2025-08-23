|Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:26 25.08.2025
Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента
23.08.2025
Узбекистан стал второй страной в СНГ после России, где машинистами в метро работают и женщины.
В ташкентском метро начали работать первые женщины-машинисты. Готовить их начали в мае 2024 года. Желающих обучиться этой профессии выбирали из сотрудников разных структур и служб метрополитена. Строгий отбор - собеседование, медкомиссию и психофизиологическое обследование - прошли 16 человек. В их числе - Шахноза Бердиерова.
"В метрополитене я работаю уже три года. За это время интерес к профессии машиниста возрос. Причина тому - мой интерес к технике и транспорту. Я всегда с большим восхищением наблюдала за поведением машинистов, их действиями и за тем, как они управляют поездами с пульта", - говорит она.
На протяжение 11 месяцев девушки обучались у строгих и опытных наставников на базе Научно-инновационного центра подготовки кадров метрополитена - Метроилм. Теоретические и практические занятия проходили также в Ташкентском государственном транспортном университете и столичном транспортном техникуме.
За это время изучили многое: от пневматического электрического оборудования до правил технической эксплуатации ташкентского метрополитена. Потом были экзамены, снова трехмесячная практика под руководством наставников и еще один экзамен.
"После окончания с отличием Научно-инновационного центра метрополитена меня назначили на должность дублера машиниста на линии метро. Во время этой работы наставники закрепили мои знания на практике. Они хорошо обучили меня управлять поездом, устранять неисправности, а также движению по линии, действиям машиниста, его обязанностям и предъявляемым к нему требованиям", - говорит Шахноза Бердиерова.
Две недели назад девушка сдала экзамен и теперь самостоятельно управляет электропоездом в метро. Как и другая выпускница курсов Шахноза Шарапова. Несмотря на все трудности, девушка не жалеет, что выбрала именно эту профессию.
"Профессия машиниста - это большая ответственность, мы отвечаем за перевозку более тысячи пассажиров, обеспечение их безопасности, управление составом весом более 140 тонн", - говорит она.
Самостоятельно управляют электропоездом в ташкентском метро пока только две женщины. В настоящее время на электропоездах под их управлением можно проехаться на Узбекистанской линии. Остальные продолжают работать дублерами, готовятся к экзаменам и будущей работе.