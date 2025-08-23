Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)

02:26 25.08.2025

23.08.2025



Узбекистан стал второй страной в СНГ после России, где машинистами в метро работают и женщины.



В ташкентском метро начали работать первые женщины-машинисты. Готовить их начали в мае 2024 года. Желающих обучиться этой профессии выбирали из сотрудников разных структур и служб метрополитена. Строгий отбор - собеседование, медкомиссию и психофизиологическое обследование - прошли 16 человек. В их числе - Шахноза Бердиерова.



