Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан

03:10 25.08.2025

Один из ключевых маршрутов в регионе готов к эксплуатации



АСТАНА, 22 авг - Sputnik. QazaqGaz сообщил о досрочном завершении ремонта газопровода "Средняя Азия-Центр" ("САЦ"). Это позволит увеличить транзит российского газа в Узбекистан, отметили в компании.



"На сегодняшний день ремонтно-восстановительные работы по замене дефектных труб и их переизоляции на участке 1134-851 км магистрального газопровода "САЦ-4" завершены в полном объеме. Начиная с 21 августа, ведутся работы по заполнению данного участка газом для дальнейшего перехода к комбинированному выделенному маршруту МГ "САЦ-4"/"САЦ-5", - говорится в сообщении.



В октябре 2023 года на "САЦ" был запущен реверсный режим, благодаря которому российский газ впервые начал поступать в Узбекистан через территорию Казахстана. Торжественный запуск состоялся при участии президентов Казахстана, России и Узбекистана. Это событие стало важным этапом в развитии регионального энергетического сотрудничества, подчеркнули в компании.