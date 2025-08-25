Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева

Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки"

Анна КРЯЖЕВА



Каспийское море не дает региональным странам погрязнуть в политических дрязгах и претензиях друг к другу, заставляя вспоминать о рисках для экологии и самом существовании этого природного водоема. В начале августа Туркменистан провел Третью Конференцию ООН по развивающимся странам, у которых нет выхода к морю. В рамках мероприятия состоялась встреча вице-премьеров прикаспийской "пятерки" – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Участники вывели на повестку дня проблему обмеления Каспийского моря.



Она требует комплексного подхода, и механизмы ее решения затрагивают не только экологию, но и экономические аспекты. В связи с этим участники встречи обсудили такие направления сотрудничества: расширение научно-исследовательской кооперации для снижения негативных последствий изменения экосистемы моря; реализация совместных программ в области рыболовства, судоходства и сохранения биоразнообразия; активизация регионального экологического диалога в рамках Тегеранской конвенции о статусе Каспия.



Риски Каспия – проблема важная на весь регион



Каспийское море реально может повторить судьбу Арала. Чтобы этого не случилось, изменения в экосистеме природного водоема требуют скоординированных действий стран Каспийского региона.



Основными серьезными экологическими проблемами водоема являются изменение уровня воды, загрязнение и снижение биоразнообразия. Все они касаются всех стран региона и требуют совместного решения.



Уровень Каспийского моря изменяется с каждым годом. Данный фактор оказывает прямое влияние на прибрежные зоны, вызывая затопление территорий или, наоборот, обмеление берегов. Это негативно влияет на инфраструктуру, сельское хозяйство и природные экосистемы.



Каспий загрязняют в основном промышленные и бытовые стоки, нефтедобыча и транспорт. В воде и донных отложениях накапливаются вредные вещества, а потом отравляют водные ресурсы и животный мир.



Все вышеназванные факторы вместе с изменением климата негативно воздействуют на флору и фауну Каспия. В частности, это сказывается на численности осетровых, тюленей и прочих животных и приводит к утрате биоразнообразия и дисбалансу экосистемы.



Специалисты отмечают, что ихтиофауна Каспийского моря состоит из примерно 150 видов и подвидов рыб, из которых около 30 имеют промысловое значение: осетровые, сельдевые, окуневые, кильки и другие. Особый статус – у осетровых, поскольку основная часть их мировых запасов приходится именно на Каспий.



Совместное наблюдение и совместные действия



Все соседи по Каспийскому бассейну даже через не хочу обязаны выполнить ряд необходимых действий. В первую очередь требуется организовать единую систему мониторинга состояния Каспийского моря. Это позволит отслеживать изменения уровня и качество воды, состояние биоразнообразия и другие важные параметры, которые сейчас находятся на критическом уровне.



Прикаспийские страны обязаны выстраивать и реализовывать общие планы действий, направленные на снижение загрязнения, охрану биологического состава и обеспечивающие рациональное использование водных ресурсов, чтобы адаптировать море к изменению климата.



Договор о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря подписан 29 сентября 2014 года в Астрахани представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. В результате была организована Комиссия по сохранению и рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря. Каждый год она рассматривает общие объемы допустимых уловов и национальные квоты.



Все страны региона должны наладить обмен опытом и технологиями в области охраны окружающей среды. Касается это и очистки сточных вод, и рекультивации загрязненных земель, и восстановления биоразнообразия.



Напомним, ради сохранения популяций осетровых в 2000 году Россия запретила промысел белуги в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне. С 2005 года в РФ запретили добычу осетра и севрюги. С 2013 года все прикаспийские государства подписали соглашение о введении полного моратория на коммерческий лов осетровых в Каспийском море.



Согласно этому договору, страны "пятерки" совместными усилиями проводят научные исследования по изучению водных биоресурсов, осуществляют выпуски молоди осетровых видов рыб от искусственного воспроизводства, также проводят рыбоохранные мероприятия.



"Каспий – потенциально один из крупнейших рыбопромысловых районов и транспортно-логистических центров мирового значения. Реализация совместных экологических и научно-исследовательских проектов позволит сохранить богатейшие природные ресурсы и укрепить межгосударственные связи", – отмечает глава Росрыболовства Илья Шестаков.



Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии на протяжении 9 лет осуществляли проект по прослеживаемости молоди осетровых рыб, выращенных на рыбоводных заводах в рамках программы "Осетровые Каспия: поколение 2015". Тщательный и уникальный молекулярно-генетический метод исследования позволяет определять страну происхождения рыбы и конкретный рыбоводный завод. Специалисты установили, что рост численности русского осетра в Каспийском бассейне – это результат искусственного воспроизводства: более 80% молоди русского осетра – это выпуски рыбоводных заводов.



Все природоохранные мероприятия требуют финансовых вложений, которые могут быть привлечены также из международных фондов и инвестиций в общие устойчивые проекты.



High Caspian Week



Уже после проведения Третьей Конференции ООН Казахстан провел масштабное мероприятие High Caspian Week, как раз затрагивающее вопросы экологии Каспийского моря. Организатором грандиозной акции стало движение Save the Caspian Sea. Осуществили ее в четырех городах: Астане, Алма-Ате, Атырау и Актау. Неделю устроители проводили конференции, медиафорумы, арт-фестивали и открытые дискуссии, которые служили площадкой поиска решений для спасения Каспийского моря.



Save the Caspian Sea представляет собой гражданское движение, учрежденное исключительно в образовательных и информационных целях. Целью организации является привлечение внимания к экологической ситуации, затрагивающей Каспийское море. Это независимое объединение, которое не связано с какими-либо политическими, религиозными, социальными или экономическими организациями или структурами.



Все мероприятия были приурочены к 12 августа – Международному дню Каспийского моря. Этот природный водоем в силу своей изолированности от Мирового океана имеет значительные отличия от аналогов. Внутри него сформировалась уникальная экосистема. И только оперативные и слаженные действия "пятерки" прикаспийских стран позволят сохранить этот природный объект для будущих поколений.