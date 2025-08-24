Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс

12:45 25.08.2025

Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО"

Публицист и аналитик Александр Роджерс - о том, почему у Запада нет реального стремления к миру, в чем лицемерие Украины и почему настоящий пацифист всегда идет первым в наступление.



Александр Роджерс

24 августа 2025



Минувшая неделя прошла под разговоры о мире. Американский термин peace talks как раз так можно дословно перевести - не "переговоры о мире", а "разговоры о мире".



Переговоры это "парле", "пурле", "паро"… парламентеры! Как мы все помним, Джек Воробей всегда вел переговоры не для того, чтобы договориться, а чтобы заговорить зубы своим врагам и оппонентам.



- "Пусть будут прокляты те, кто придумал переговоры!"

- "То есть все французы!"



Секта свидетелей договорнячка радостно вцепилась во фразу Лаврова, что "мы продемонстрировали гибкость", игнорируя пять минут до этой фразы и десять - после. Фраза "К сожалению, вы меня совершенно не слушаете", сказанная им американской журналистке, и их тоже касается.



Если Громыко ("Говорил я вам, не прислушались!") называли "Мистер Нет", то Лаврова можно называть "Мистер Но". Потому что у него все время - "Да, но…". Да, мы готовы к переговорам, но Зеленский неадекватен. Да, мы можем с ним пообщаться, но пусть сначала подлечится в хорошем рехабе. Да, мы видели предложения европейцев, но они такие, что только дополнительно усилили нашу решимость продолжать СВО.



- "Смотрю, ты привычен к пыткам".

- "Я был женат. Дважды".



Я тоже переживал расставание. Поэтому прекрасно знаю, что "да, но" переводится как "нет". Так же, как "люблю, но" равно "не люблю" (и можете сколько угодно пытаться переубеждать меня, но это бесполезно, я привычен к боли).



"Мы хотим мира, но будем дальше репрессировать русскоязычных" равно "Мы не хотим мира". "Мы хотим мира, но мечтаем о войсках НАТО на территории Украины" равно "Мы не хотим мира". "Мы хотим мира, но продолжаем обстрелами убивать жителей Горловки" равно "Мы не хотим мира".



Мне отдельно понравилось, как Кая Каллас заявила, что это Россия должна идти на уступки, потому что она агрессор. Кая, мы знаем, что ты шибанутая (это медицинский термин, его дядя Митя в "Любви и голубях" использовал), не старайся так! Кстати, кто там инспирировал и поддержал вооруженный госпереворот в Киеве? Кто на самом деле агрессор?



Есть такая хорошая поговорка - "Если хотите понять, кто добро, а кто зло в любом конфликте, посмотрите, с какой стороны гибнут дети".



За три с половиной года СВО детская смертность в результате военных действий России на Украине составила 0,3%, Украина на Донбассе все эти годы убивала детей свыше 5% от общего количества жертв среди мирного населения, а за неполные два года военных действий Израиля на территории Газы детская смертность в результате военных действий составила ужасающие 37,7% (по уверениям защитников людоедского режима Нетаньяху, все эти дети - боевики ХАМАС).



Впрочем, это и на уровне официальной риторики видно. Русские говорят: "Живите себе, просто перестаньте людей убивать и нацистов прославлять". Украинские политики визжат: "Нужно убрать всех, включая детей, и уничтожить все". И израильские политики говорят: "Нужно зачистить всех жителей Газы и снести там все дома, оставить пустыню и заселить ее еврейскими поселенцами" (строго по заветам Адольфа Гитлера, воевавшего за lebensraum).



И кто тут зло после этого? И кого поддерживают ЕС и коллективный Запад?



Может, я глупый, не знаю, но я решительно не представляю себе, как можно мирно сосуществовать с теми, кто мечтает вас всех убить и это является его единственным стремлением в жизни. "Это государство враждебно России, поэтому его не должно быть" - Екатерина Великая.



Даже формальное завоевание может быть инклюзивным, когда местные жители становятся гражданами другой страны и продолжают жить, работать и растить детей, только с новым гражданством. А Украина и Израиль мечтают именно о геноциде - русских и палестинцев, соответственно.



Ну и после письма Мелании Трамп к Путину относительно "бедных украинских деток" многим хочется поинтересоваться, написала ли она аналогичное письмо Нетаньяху относительно бедных палестинских деток? Мы знаем, что нет. Так что все это лицемерие и попытки давить на эмоции через публичность. Это не работает у Bethesda (Говард Тодд должен уйти!), это не работает нигде.



Единственное, что приближало реальный мир на этой неделе - это продвижение российских войск на линии фронта и вынос военных производств в тылу. Уничтожение завода по производству ракет "Сапсан" (немецкий "Таурус" отверточной сборки для вида) и американского завода микроэлектроники для производства дронов значительно сократили число людей, которые бы погибли от этих вооружений в будущем. Именно так и должно выглядеть настоящее миротворчество.



- "Кто ты, мандалорец?"

- "Я пацифист".

- "Ты? У тебя же столько оружия!"

- "Ты хочешь вступить со мной в конфликт?"

- "Нет!"

- "Видишь, я уже оказываю умиротворяющее воздействие".



Нет никакого реального стремления к миру ни со стороны глобалистского Запада, ни со стороны их киевских марионеток. Они не хотят мира, они хотят передышки для перевооружения и подготовки к следующему витку конфликта. Но такой хоккей нам точно не нужен.



P.S. А еще на Украине сегодня День независимости. Независимости нет, а день есть. И вот так все у них.