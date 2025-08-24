 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 25.08.2025
12:47  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
21:14  RT: Российские ВС воюют на трофейном американском БТР с флагами России и США (видео)
19:24  Акции европейских оружейных компаний падают на фоне надежд на мир на Украине
16:19  Известия: смогут ли США принудить ЕС и Украину к сделке с Россией
Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:45 25.08.2025

Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО"
Публицист и аналитик Александр Роджерс - о том, почему у Запада нет реального стремления к миру, в чем лицемерие Украины и почему настоящий пацифист всегда идет первым в наступление.

Александр Роджерс
24 августа 2025

Минувшая неделя прошла под разговоры о мире. Американский термин peace talks как раз так можно дословно перевести - не "переговоры о мире", а "разговоры о мире".

Переговоры это "парле", "пурле", "паро"… парламентеры! Как мы все помним, Джек Воробей всегда вел переговоры не для того, чтобы договориться, а чтобы заговорить зубы своим врагам и оппонентам.

- "Пусть будут прокляты те, кто придумал переговоры!"
- "То есть все французы!"

Секта свидетелей договорнячка радостно вцепилась во фразу Лаврова, что "мы продемонстрировали гибкость", игнорируя пять минут до этой фразы и десять - после. Фраза "К сожалению, вы меня совершенно не слушаете", сказанная им американской журналистке, и их тоже касается.

Если Громыко ("Говорил я вам, не прислушались!") называли "Мистер Нет", то Лаврова можно называть "Мистер Но". Потому что у него все время - "Да, но…". Да, мы готовы к переговорам, но Зеленский неадекватен. Да, мы можем с ним пообщаться, но пусть сначала подлечится в хорошем рехабе. Да, мы видели предложения европейцев, но они такие, что только дополнительно усилили нашу решимость продолжать СВО.

- "Смотрю, ты привычен к пыткам".
- "Я был женат. Дважды".

Я тоже переживал расставание. Поэтому прекрасно знаю, что "да, но" переводится как "нет". Так же, как "люблю, но" равно "не люблю" (и можете сколько угодно пытаться переубеждать меня, но это бесполезно, я привычен к боли).

"Мы хотим мира, но будем дальше репрессировать русскоязычных" равно "Мы не хотим мира". "Мы хотим мира, но мечтаем о войсках НАТО на территории Украины" равно "Мы не хотим мира". "Мы хотим мира, но продолжаем обстрелами убивать жителей Горловки" равно "Мы не хотим мира".

Мне отдельно понравилось, как Кая Каллас заявила, что это Россия должна идти на уступки, потому что она агрессор. Кая, мы знаем, что ты шибанутая (это медицинский термин, его дядя Митя в "Любви и голубях" использовал), не старайся так! Кстати, кто там инспирировал и поддержал вооруженный госпереворот в Киеве? Кто на самом деле агрессор?

Есть такая хорошая поговорка - "Если хотите понять, кто добро, а кто зло в любом конфликте, посмотрите, с какой стороны гибнут дети".

За три с половиной года СВО детская смертность в результате военных действий России на Украине составила 0,3%, Украина на Донбассе все эти годы убивала детей свыше 5% от общего количества жертв среди мирного населения, а за неполные два года военных действий Израиля на территории Газы детская смертность в результате военных действий составила ужасающие 37,7% (по уверениям защитников людоедского режима Нетаньяху, все эти дети - боевики ХАМАС).

Впрочем, это и на уровне официальной риторики видно. Русские говорят: "Живите себе, просто перестаньте людей убивать и нацистов прославлять". Украинские политики визжат: "Нужно убрать всех, включая детей, и уничтожить все". И израильские политики говорят: "Нужно зачистить всех жителей Газы и снести там все дома, оставить пустыню и заселить ее еврейскими поселенцами" (строго по заветам Адольфа Гитлера, воевавшего за lebensraum).

И кто тут зло после этого? И кого поддерживают ЕС и коллективный Запад?

Может, я глупый, не знаю, но я решительно не представляю себе, как можно мирно сосуществовать с теми, кто мечтает вас всех убить и это является его единственным стремлением в жизни. "Это государство враждебно России, поэтому его не должно быть" - Екатерина Великая.

Даже формальное завоевание может быть инклюзивным, когда местные жители становятся гражданами другой страны и продолжают жить, работать и растить детей, только с новым гражданством. А Украина и Израиль мечтают именно о геноциде - русских и палестинцев, соответственно.

Ну и после письма Мелании Трамп к Путину относительно "бедных украинских деток" многим хочется поинтересоваться, написала ли она аналогичное письмо Нетаньяху относительно бедных палестинских деток? Мы знаем, что нет. Так что все это лицемерие и попытки давить на эмоции через публичность. Это не работает у Bethesda (Говард Тодд должен уйти!), это не работает нигде.

Единственное, что приближало реальный мир на этой неделе - это продвижение российских войск на линии фронта и вынос военных производств в тылу. Уничтожение завода по производству ракет "Сапсан" (немецкий "Таурус" отверточной сборки для вида) и американского завода микроэлектроники для производства дронов значительно сократили число людей, которые бы погибли от этих вооружений в будущем. Именно так и должно выглядеть настоящее миротворчество.

- "Кто ты, мандалорец?"
- "Я пацифист".
- "Ты? У тебя же столько оружия!"
- "Ты хочешь вступить со мной в конфликт?"
- "Нет!"
- "Видишь, я уже оказываю умиротворяющее воздействие".

Нет никакого реального стремления к миру ни со стороны глобалистского Запада, ни со стороны их киевских марионеток. Они не хотят мира, они хотят передышки для перевооружения и подготовки к следующему витку конфликта. Но такой хоккей нам точно не нужен.

P.S. А еще на Украине сегодня День независимости. Независимости нет, а день есть. И вот так все у них.

Источник - life.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756115100


