Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта

12:49 25.08.2025

В рамках исполнения поручений Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан и в целях повышения эффективности управления, оптимизации процессов и усиления оборонного потенциала, в Министерстве обороны создано специализированное подразделение, ответственное за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).



Новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации Вооруженных Сил. Основные задачи подразделения - разработка и внедрение ИИ-решений для анализа больших массивов данных, автоматизации управления, моделирования оперативных сценариев и повышения скорости принятия управленческих решений в условиях современной военной обстановки.



Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов отметил, что интеграция технологий искусственного интеллекта в деятельность армии является важным шагом на пути модернизации и соответствует мировым тенденциям в сфере обороны.



Подразделение будет взаимодействовать с отечественными и международными научно-исследовательскими центрами, ведущими университетами и профильными IT-компаниями. Такой подход позволит не только внедрять передовые разработки в сферу обороны, но и формировать национальную школу военного применения искусственного интеллекта.



Создание подразделения по внедрению ИИ также направлено на развитие кадрового потенциала: планируется подготовка офицеров-аналитиков и специалистов в области цифровых технологий, способных работать с современными алгоритмами и системами.



Таким образом, Министерство обороны делает стратегический шаг к формированию новой архитектуры управления, где искусственный интеллект станет инструментом повышения эффективности, безопасности и независимости национальной обороны.



18 августа 2025