Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды

15:52 25.08.2025

Церемония вручения государственных наград

25.08.2025

город Душанбе



25 августа во Дворце нации Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в честь празднования 34-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан вручил высшие государственные награды и почетные премии, присвоил звания работникам различных профессий, добившимся достойных результатов в своей деятельности.



Вначале Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон сердечно поздравил присутствующих с 34-й годовщиной священного национального праздника – Государственной независимости Республики Таджикистан и с получением государственных наград.



Глава государства подчеркнул: "Государственная независимость и наша национальная свобода – это священное благо и самая дорогая ценность жизни для каждого члена нашего общества, достижение этого светлого дня, то есть обретение независимости и свободы, стало судьбоносным поворотом в истории нашего народа".



