 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.08.2025
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
00:27  ProFinance: Китай обещает удовлетворить потребности Индии в редкоземельных металлах
00:05  ВС РФ ворвались на окраины Константиновки – итоговая сводка Readovka за 19 августа
Вторник, 19.08.2025
22:39  Лидеры 27 стран ЕС подтвердили, что стратегия изоляции России провалилась, - Орбан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
15:52 25.08.2025

Церемония вручения государственных наград
25.08.2025
город Душанбе

25 августа во Дворце нации Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в честь празднования 34-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан вручил высшие государственные награды и почетные премии, присвоил звания работникам различных профессий, добившимся достойных результатов в своей деятельности.

Вначале Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон сердечно поздравил присутствующих с 34-й годовщиной священного национального праздника – Государственной независимости Республики Таджикистан и с получением государственных наград.

Глава государства подчеркнул: "Государственная независимость и наша национальная свобода – это священное благо и самая дорогая ценность жизни для каждого члена нашего общества, достижение этого светлого дня, то есть обретение независимости и свободы, стало судьбоносным поворотом в истории нашего народа".



В ходе выступления Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон особо отметил преданную службу специалистов различных профессий, в том числе ученых и педагогов, врачей, поэтов и писателей, деятелей культуры и искусства, дипломатов, рабочих, строителей и земледельцев, которые внесли достойный вклад в развитие нашей любимой страны.

Было отмечено, что руководство государства ценит все созидательные начинания и самоотверженный труд граждан и не жалеет соответствующей награды за выдающиеся достижения и заслуги.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что в развитие и благоустройство нашей страны также весьма ценен вклад патриотически настроенных предпринимателей, инвесторов и щедрых лиц.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон воспользовался случаем, чтобы выразить благодарность предпринимателям, получившим государственные награды, и всем щедрым людям страны, пожелав им удачи и успехов.

После выступления Главы государства состоялась церемония вручения государственных наград.

Около 200 человек получили государственные награды от Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона за высокие трудовые достижения, эффективную деятельность на государственной службе, развитие науки, культуры и других секторов национальной экономики.

Указом Президента Республики Таджикистан "О поощрении работников сфер науки и культуры, здравоохранения, производства товаров и услуг, местных органов государственной власти, других государственных служащих и предпринимателей государственными наградами Республики Таджикистан" за ценный вклад в развитие науки и культуры страны, защиту здоровья населения, эффективную работу на государственной службе и высокие производственные и предпринимательские достижения в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан ряду работников были вручены государственные награды Республики Таджикистан.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон на церемонии вручения государственных наград подчеркнул вклад представителей науки, литературы и культуры страны, в том числе артистов театра и кино.

Результатом этих признаний стало то, что сегодня 4 артиста, в том числе Турахон Ахмадхонов и Исфандиер Гуломзода, были удостоены почетного звания "Народный артист Таджикистана", а известная журналистка Латофат Кенджаева – почетного звания "Народная поэтесса Таджикистана".

На церемонии награждения 23 человека были удостоены почетного звания "Заслуженный работник Таджикистана", 1 человек – почетного звания "Народный писатель Таджикистана", 2 человека – почетного звания "Деятель искусств Таджикистана", 5 человек – почетного звания "Заслуженный деятель искусств Таджикистана", 3 человека – ордена "Дусти", 1 человек - ордена "Шараф" I степени, 11 человек - ордена Шараф II степени, 107 человек - медали "Хизмати шоиста" и 7 человек – Почетной грамоты Республики Таджикистан.

Следует отметить, что Правительство страны с первых дней обретения Государственной независимости сделало социальную защиту населения, сферы науки, образования, здравоохранения и культуры приоритетными направлениями своей политики, до сегодняшнего дня осуществляет все необходимые меры по улучшению условий труда и уровня жизни работников указанных сфер.

Учреждение Государственной премии Республики Таджикистан для ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук, а также принятие в новой редакции Положения о премии Исмоили Сомони для молодых ученых, которые выполняют выдающиеся работы в области науки и техники, являются одними из очередных шагов Правительства страны. В этот раз на церемонии вручения государственных наград 12 человек были удостоены премии имени Исмоили Сомони 2025 года.

Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с целью улучшения качества научных исследований учредил во всех академических научных институтах и центрах специальную государственную премию для поощрения ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук, ежегодно эта награда вручается 15 лучшим преподавателям и ученым.

Так, на сегодняшней церемонии вручения государственных премий Республики Таджикистан для ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук 2025 года 15 человек были удостоены наград.

Целью вручения вышеуказанных наград является реализация государственной политики в области науки, образования и инноваций путем поощрения ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук, направленной на развитие этих дисциплин, эффективную творческую деятельность ученых и преподавателей, повышение их статуса в обществе, совершенствование методов преподавания и изучения естественных, точных и математических наук учащимися и студентами.

В завершение церемонии награждения Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон еще раз искренне поздравил всех, кому вручил высшие награды, и выразил уверенность в том, что верные сыновья Родины и впредь будут направлять свой интеллектуальный потенциал, знания и опыт, навыки и умения, свои усилия на дальнейшее благоустройство и развитие независимого Таджикистана, укрепление мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства и повышение уровня благосостояния жителей страны.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756126320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев открыл престижный международный турнир по бочча
- Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента по повышению качества автодорог
- Кадровые перестановки
- Прогноз по суверенному кредитному рейтингу Республики Казахстан пересмотрен на "Позитивный" благодаря устойчивому прогрессу в области реформ; рейтинги "BBB-/A-3" подтверждены
- На рынке оптовой реализации нефтепродуктов группа лиц КазМунайГаз и CNPC признана обладателем ключевой мощности
- "Любой вопрос решали звонком". Из-за чего Россия теряет Казахстан
- Подготовка к отопительному сезону: проверен ход модернизации объектов энергетики в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях
- Валовой региональный продукт Республики Казахстан за 2024
- Женщины Казахстана. Лица необщим выражением... Обзор казахской прессы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  