|Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
15:52 25.08.2025
Церемония вручения государственных наград
25.08.2025
город Душанбе
25 августа во Дворце нации Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в честь празднования 34-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан вручил высшие государственные награды и почетные премии, присвоил звания работникам различных профессий, добившимся достойных результатов в своей деятельности.
Вначале Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон сердечно поздравил присутствующих с 34-й годовщиной священного национального праздника – Государственной независимости Республики Таджикистан и с получением государственных наград.
Глава государства подчеркнул: "Государственная независимость и наша национальная свобода – это священное благо и самая дорогая ценность жизни для каждого члена нашего общества, достижение этого светлого дня, то есть обретение независимости и свободы, стало судьбоносным поворотом в истории нашего народа".
В ходе выступления Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон особо отметил преданную службу специалистов различных профессий, в том числе ученых и педагогов, врачей, поэтов и писателей, деятелей культуры и искусства, дипломатов, рабочих, строителей и земледельцев, которые внесли достойный вклад в развитие нашей любимой страны.
Было отмечено, что руководство государства ценит все созидательные начинания и самоотверженный труд граждан и не жалеет соответствующей награды за выдающиеся достижения и заслуги.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что в развитие и благоустройство нашей страны также весьма ценен вклад патриотически настроенных предпринимателей, инвесторов и щедрых лиц.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон воспользовался случаем, чтобы выразить благодарность предпринимателям, получившим государственные награды, и всем щедрым людям страны, пожелав им удачи и успехов.
После выступления Главы государства состоялась церемония вручения государственных наград.
Около 200 человек получили государственные награды от Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона за высокие трудовые достижения, эффективную деятельность на государственной службе, развитие науки, культуры и других секторов национальной экономики.
Указом Президента Республики Таджикистан "О поощрении работников сфер науки и культуры, здравоохранения, производства товаров и услуг, местных органов государственной власти, других государственных служащих и предпринимателей государственными наградами Республики Таджикистан" за ценный вклад в развитие науки и культуры страны, защиту здоровья населения, эффективную работу на государственной службе и высокие производственные и предпринимательские достижения в соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан ряду работников были вручены государственные награды Республики Таджикистан.
Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон на церемонии вручения государственных наград подчеркнул вклад представителей науки, литературы и культуры страны, в том числе артистов театра и кино.
Результатом этих признаний стало то, что сегодня 4 артиста, в том числе Турахон Ахмадхонов и Исфандиер Гуломзода, были удостоены почетного звания "Народный артист Таджикистана", а известная журналистка Латофат Кенджаева – почетного звания "Народная поэтесса Таджикистана".
На церемонии награждения 23 человека были удостоены почетного звания "Заслуженный работник Таджикистана", 1 человек – почетного звания "Народный писатель Таджикистана", 2 человека – почетного звания "Деятель искусств Таджикистана", 5 человек – почетного звания "Заслуженный деятель искусств Таджикистана", 3 человека – ордена "Дусти", 1 человек - ордена "Шараф" I степени, 11 человек - ордена Шараф II степени, 107 человек - медали "Хизмати шоиста" и 7 человек – Почетной грамоты Республики Таджикистан.
Следует отметить, что Правительство страны с первых дней обретения Государственной независимости сделало социальную защиту населения, сферы науки, образования, здравоохранения и культуры приоритетными направлениями своей политики, до сегодняшнего дня осуществляет все необходимые меры по улучшению условий труда и уровня жизни работников указанных сфер.
Учреждение Государственной премии Республики Таджикистан для ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук, а также принятие в новой редакции Положения о премии Исмоили Сомони для молодых ученых, которые выполняют выдающиеся работы в области науки и техники, являются одними из очередных шагов Правительства страны. В этот раз на церемонии вручения государственных наград 12 человек были удостоены премии имени Исмоили Сомони 2025 года.
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с целью улучшения качества научных исследований учредил во всех академических научных институтах и центрах специальную государственную премию для поощрения ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук, ежегодно эта награда вручается 15 лучшим преподавателям и ученым.
Так, на сегодняшней церемонии вручения государственных премий Республики Таджикистан для ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук 2025 года 15 человек были удостоены наград.
Целью вручения вышеуказанных наград является реализация государственной политики в области науки, образования и инноваций путем поощрения ученых и преподавателей естественных, точных и математических наук, направленной на развитие этих дисциплин, эффективную творческую деятельность ученых и преподавателей, повышение их статуса в обществе, совершенствование методов преподавания и изучения естественных, точных и математических наук учащимися и студентами.
В завершение церемонии награждения Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон еще раз искренне поздравил всех, кому вручил высшие награды, и выразил уверенность в том, что верные сыновья Родины и впредь будут направлять свой интеллектуальный потенциал, знания и опыт, навыки и умения, свои усилия на дальнейшее благоустройство и развитие независимого Таджикистана, укрепление мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства и повышение уровня благосостояния жителей страны.