|Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
21:14 25.08.2025
Равшанбек Сабиров освобожден от должности министра труда, соцобеспечения и миграции
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сабиров Равшанбек Азатович освобожден от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.
Равшанбек Сабиров назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Сабиров Равшанбек Азатович назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.
Фархат Иминов назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.
Канат Сагынбаев назначен исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сагынбаев Канат Латипжанович назначен исполняющим обязанности министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
Кандидатура Каната Сагынбаева вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.