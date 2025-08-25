Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям

Равшанбек Сабиров освобожден от должности министра труда, соцобеспечения и миграции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Сабиров Равшанбек Азатович освобожден от занимаемой должности министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



Равшанбек Сабиров назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Сабиров Равшанбек Азатович назначен директором Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.



