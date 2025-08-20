|Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
00:05 26.08.2025
ВС РФ начали приготовления к генеральному наступлению на Константиновку – итоговая сводка Readovka за 25 августа
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 августа в разрезе СВО. Битва за Константиновку вошла в новую фазу, русские войска теперь целиком сосредоточатся на окружении города. Медийный украинский волонтер пригрозил Зеленскому расправой, если тот отдаст приказ об отступлении ВСУ с Донбасса.
Большая зачистка
Русские войска в южном и восточном секторах Константиновского направления сумели закрыть 2 вопроса, связанные с окружением украинских сил южнее Константиновки, в районе Клебан-Быкского водохранилища, и восточнее, в междуречье Наумихи и Грузской. На обоих участках окружения наши подразделения зачищают "карманы" от присутствия противника. В южном секторе неприятель пытался на импровизированных плавсредствах добраться до северного берега Клебан-Быкского водохранилища, но доплыть сумели далеко не все. Таким образом, организованное сопротивление южнее большого водоема исчезло. Однако точной информации о положении противника в котле в восточном секторе Константиновского направления нет. Возможно, отказ ВСУ от продолжения обороны Предтечино и последовавшая за тем сдача позиций на севере села Александро-Шультино показали, что для неприятеля удержание "бутылочного горла" бессмысленно. Тратить силы на прорыв сидельцев у канала Северский Донец – Донбасс украинское командование сочло расточительным.
Теперь, когда линия фронта к югу и востоку от Константиновки выравнивается, ВС РФ должны подготовиться к генеральному наступлению на город. Каким оно будет, можно сказать уже сейчас.
Русские войска, ворвавшиеся на восточные окраины города, расширяют зону контроля в частном секторе. По действиям 98-й гв ВДД, атакующей на запад от Часова Яра, и части 8-й гв ОА, атакующей на север западнее Русина Яра, видно, что генеральная задача командования – соединение друг с другом в районе Алексеево-Дружковки. Фактически началась операция по окружению Константиновки.
Соответственно, прежний рывок на н.п. – не что иное, как попытка вынудить противника стянуть в город все, что только можно. Исчерпавшие свои силы после попытки контрнаступления у Доброполья, украинские войска на неопределенное время лишись возможности собирать ударный кулак для кризисных действий на основных направлениях зоны СВО. Таким образом, оперативная инициатива на центральных секторах ЛБС к завершению летней кампании остается в руках нашей армии.
Сигнал через прессу
Британия подала специфический сигнал Зеленскому от имени украинского волонтера Стерненко.
"Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом – и политически, и затем реально", – приводит издание The Times слова Стерненко о возможности выхода ВСУ из оставшейся под их контролем части ДНР.
"Говорящая голова" была выбрана правильно. Киев ни в коем случае не должен допускать возможности остановки конфликта, создавая прецедент, что незалежная в состоянии обменивать территорию на собственное политическое выживание.
Стерненко является типичным представителем ядра украинских националистов. Срочносборщик является частью "тусовки" очень влиятельных и богатых "волонтеров", которые гребут деньги на крови собственных соплеменников. Помимо Стерненко, в "тусовке" состоят Сергей Притула, Мария Берлинская и "медиаигроки" масштабом поменьше. У этого консорциума есть рычаги, позволяющие угрожать Зеленскому переворотом. Прежде всего – опыт организации и проведение "майданов на местах", деловые связи с украинскими силовиками, медийная заметность, неофициальный статус ЛОМа, особенно среди молодежи, и, разумеется, связи с Западом и злейшими врагами Зеленского в системной оппозиции.
Лондон же сделал ставку на эту украинскую "медиа-банду", потому что она больше всех, не считая политических и экономических элит, заинтересована в продолжении конфликта. Именно продолжающиеся боевые действия обеспечивают работоспособность схем обогащения вышеуказанных лиц, оседлавших волонтерские движения и сборы. Доходы просто баснословные, и за такие деньги "убивают в переулках" обычных людей и, если надо, президентов.
Более того, Британия перетягивает на себя непосредственное влияние на украинский режим. Королевство традиционно использует медиа как инструмент давления, так как старая пресса на острове плотно связана с политическим истеблишментом. У Лондона кроме "богатых ЛОМов" есть и другой козырь против Зеленского – крайне популярный дома экс-главком ВСУ Залужный. Потенциальный кандидат в президенты все еще исполняет роль посла Украины в Британии.
Вчера, 24 августа, редакция подвела итоги недели.