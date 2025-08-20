Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа

00:05 26.08.2025

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 августа в разрезе СВО. Битва за Константиновку вошла в новую фазу, русские войска теперь целиком сосредоточатся на окружении города. Медийный украинский волонтер пригрозил Зеленскому расправой, если тот отдаст приказ об отступлении ВСУ с Донбасса.



Большая зачистка



