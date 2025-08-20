 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 26.08.2025
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
03:34  Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни
02:06  КП: Карту раздела Украины в Овальном кабинете и несогласного Зеленского показали в кино в 2015 году
01:09  Минобороны и МЧС Казахстана переходят на национальный мессенджер Aitu
Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
00:05 26.08.2025

ВС РФ начали приготовления к генеральному наступлению на Константиновку – итоговая сводка Readovka за 25 августа

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 августа в разрезе СВО. Битва за Константиновку вошла в новую фазу, русские войска теперь целиком сосредоточатся на окружении города. Медийный украинский волонтер пригрозил Зеленскому расправой, если тот отдаст приказ об отступлении ВСУ с Донбасса.

Большая зачистка



Русские войска в южном и восточном секторах Константиновского направления сумели закрыть 2 вопроса, связанные с окружением украинских сил южнее Константиновки, в районе Клебан-Быкского водохранилища, и восточнее, в междуречье Наумихи и Грузской. На обоих участках окружения наши подразделения зачищают "карманы" от присутствия противника. В южном секторе неприятель пытался на импровизированных плавсредствах добраться до северного берега Клебан-Быкского водохранилища, но доплыть сумели далеко не все. Таким образом, организованное сопротивление южнее большого водоема исчезло. Однако точной информации о положении противника в котле в восточном секторе Константиновского направления нет. Возможно, отказ ВСУ от продолжения обороны Предтечино и последовавшая за тем сдача позиций на севере села Александро-Шультино показали, что для неприятеля удержание "бутылочного горла" бессмысленно. Тратить силы на прорыв сидельцев у канала Северский Донец – Донбасс украинское командование сочло расточительным.

Теперь, когда линия фронта к югу и востоку от Константиновки выравнивается, ВС РФ должны подготовиться к генеральному наступлению на город. Каким оно будет, можно сказать уже сейчас.

Русские войска, ворвавшиеся на восточные окраины города, расширяют зону контроля в частном секторе. По действиям 98-й гв ВДД, атакующей на запад от Часова Яра, и части 8-й гв ОА, атакующей на север западнее Русина Яра, видно, что генеральная задача командования – соединение друг с другом в районе Алексеево-Дружковки. Фактически началась операция по окружению Константиновки.

Соответственно, прежний рывок на н.п. – не что иное, как попытка вынудить противника стянуть в город все, что только можно. Исчерпавшие свои силы после попытки контрнаступления у Доброполья, украинские войска на неопределенное время лишись возможности собирать ударный кулак для кризисных действий на основных направлениях зоны СВО. Таким образом, оперативная инициатива на центральных секторах ЛБС к завершению летней кампании остается в руках нашей армии.

Сигнал через прессу

Британия подала специфический сигнал Зеленскому от имени украинского волонтера Стерненко.

"Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом – и политически, и затем реально", – приводит издание The Times слова Стерненко о возможности выхода ВСУ из оставшейся под их контролем части ДНР.

"Говорящая голова" была выбрана правильно. Киев ни в коем случае не должен допускать возможности остановки конфликта, создавая прецедент, что незалежная в состоянии обменивать территорию на собственное политическое выживание.

Стерненко является типичным представителем ядра украинских националистов. Срочносборщик является частью "тусовки" очень влиятельных и богатых "волонтеров", которые гребут деньги на крови собственных соплеменников. Помимо Стерненко, в "тусовке" состоят Сергей Притула, Мария Берлинская и "медиаигроки" масштабом поменьше. У этого консорциума есть рычаги, позволяющие угрожать Зеленскому переворотом. Прежде всего – опыт организации и проведение "майданов на местах", деловые связи с украинскими силовиками, медийная заметность, неофициальный статус ЛОМа, особенно среди молодежи, и, разумеется, связи с Западом и злейшими врагами Зеленского в системной оппозиции.

Лондон же сделал ставку на эту украинскую "медиа-банду", потому что она больше всех, не считая политических и экономических элит, заинтересована в продолжении конфликта. Именно продолжающиеся боевые действия обеспечивают работоспособность схем обогащения вышеуказанных лиц, оседлавших волонтерские движения и сборы. Доходы просто баснословные, и за такие деньги "убивают в переулках" обычных людей и, если надо, президентов.

Более того, Британия перетягивает на себя непосредственное влияние на украинский режим. Королевство традиционно использует медиа как инструмент давления, так как старая пресса на острове плотно связана с политическим истеблишментом. У Лондона кроме "богатых ЛОМов" есть и другой козырь против Зеленского – крайне популярный дома экс-главком ВСУ Залужный. Потенциальный кандидат в президенты все еще исполняет роль посла Украины в Британии.

Вчера, 24 августа, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756155900


