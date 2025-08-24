Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин

Арал, 1941-1945: чтобы всех поименно назвать...

Из истории Советской Средней Азии



24.08.2025 | Алексей ЧИЧКИН



Аральский бассейн, имевший стратегическую значимость для экономики Советской Средней Азии, в военные годы сыграл немаловажную роль в обеспечении стабильного и надежного тыла Великой Победы. К сожалению, комплексных исследований периода 1941-1945 гг. и значимости Аральского бассейна в целом в тот период не проводилось. До некоторой степени это было связано с подспудным соперничеством между Узбекской и Казахской ССР, между которыми был разделен Арал.



Еще в марте 1921 года, в связи с голодом в Поволжье и центральных регионах РСФСР, В.И. Ленин написал письмо рыбакам Аральского моря с призывом к оказанию помощи, ответом на которое стала отгрузка примерно через неделю 14 вагонов рыбы (в память об этом историческом событии в 1970 году на станции Приаральск было открыто мемориальное мозаичное панно). Позднее вождь мирового пролетариата в благодарность за отправку вагонов с рыбой распорядился отгрузить в Аральск токарный станок для судоремонтного завода. Позже этот токарный станок тоже стал памятником на территории местного судостроительного завода и служил объектом макетирования для пионерских комнат и прочих учреждений. В школе № 197, в пионерской комнате дружины имени Юрия Гагарина, тоже был макет того станка…



В довоенное время в Аральском районе действовало 17 рыбных колхозов, 5 рыбных заводов, более 20 колхозов, занимающихся животноводством.



К 1938 году, когда Аральск получил статус города, в нем уже появились первые двухэтажные дома, сохранившиеся до сих пор. В годы Великой Отечественной войны аральчане, как и весь советский народ, встали на защиту Родины. Из 11 тысяч человек, отправившихся на фронт, 6 038 человек не сохранились с фронта. В 2005 году в память о погибших на полях сражений на центральной площади города были увековечены имена всех павших воинов-местных уроженцев, а также имена двух героев Советского Союза, 16 героев Социалистического Труда. Уже к ноябрю 1941 г. в городе появилось рыбоконсервное производство с ежегодными приростом продукции более чем на 15%.



В 1941 году из Балаклавы (Крым, близ Севастополя) в Аральск эвакуировался один из крупнейших на Черном море рыбоконсервный комбинат, а вместе с ним – часть инженерных кадров для дальнейшего монтажа оборудования и запуска производства на новом месте. Именно в годы войны в Аральске было освоено производство рыбных консервов. После войны оборудование Балаклавского рыбокомбината осталось в Аральске и исправно работало до начала 1980-х годов. Аральский рыбокомбинат работал на привозных ресурсах, но поставщиками рыбы были рыбные промыслы Арала. Впоследствии Аральский рыбокомбинат превратился в производственное объединение, подключив к себе 5 рыбозаводов побережья: Аван, Каскакулан, Бугунь, Акбасты, Уялы, а также рыбные промыслы Атерау (речной долины Сырдарьи) и озерных систем Раим и Камыслыбас, значительно увеличив таким образом производительность своих.



Максимальный уровень развития Аральска приходится в период начала 1970-х по 1980 год. В 1980-е годы в районе работало 54 школы, 1 районный дом культуры, 1 центральный кинотеатр, 28 клубов атмосферного воздействия, 16 автоклубов, 44 библиотеки, 5 животноводческих совхозов, 2 рыбных колхоза, Аральское рыбопромышленное производственное объединение, Аральский судоремонтный завод, Аральский соле-перерабатывающий комбинат "Аралтуз", швейная фабрика "Ажар", электронно-механический завод, пять – шесть строительных организаций.



Во всех крупных населенных пунктах Аральского района работали больницы и фельдшерские пункты. Существовали 14 советов по взрыву, районного комитета и районного исполнительного комитета и пр. В те годы построены: гостиница, центральный универмаг, почта, средняя школа № 83 и т. д. В бассейне узбекистанской (т. е. центральной и южной) части Аральского моря добывалось и перерабатывалось около 90% всей рыбной продукции Узбекской ССР.



За годы войны Муйнакский мясорыбоконсервный комбинат (у впадения Амударьи в Арал), действующий с середины 1930-х годов, произвел 20,3 млн. банок мясных и рыбных консервов для продовольственного снабжения армии и среднеазиатского тыла. Для фронта на комбинате было освоено к весне 1942 г. производство рыбной пищевой муки из местного рыбного сырья, являвшейся весьма питательным продуктом: один килограмм рыбной муки заменял 8 кг свежей рыбы.



Для укрепления в этом регионе производственной базы рыбного хозяйства в 1942-43 гг. были выделены капиталовложения в 123,4 тыс. руб. В этот период были внедрены новые холодильные установки, создан Амударьинский-Аральский рыбный трест, в составе которого находились 3 рыбозавода. Трудящиеся Каракалпакии собрали значительные средства на строительство авиаэскадрильи "Колхозник Узбекистана" и танковой колонны "Колхозник Узбекистана": только от рыбаков Муйнакского района поступил на эти нужды 1 млн. руб.



В г. Новоказалинске (Казахская ССР), что вблизи Аральского побережья, к 12 декабря 1941 г. была сформирована 75-я морская стрелковая бригада. Формирование шло за счет Офицерских курсов Черноморского флота и курсантов Черноморского военно-морского училища, эвакуированных из Севастополя в Баку, затем в Новоказалинск. Почти 80% рядового состава было набрано из моряков Каспийской военной флотилии, гражданского морского флота Аральского моря, речных гражданских флотов Сырдарьи, Амударьи, впадающих в Арал, и южно-казахстанской реки Или. Личный состав укомплектованной бригады к моменту передислокации под Москву (начало 3-й декады декабря 1941 г.) первоначально достиг 4600 чел. В боях с фашистскими захватчиками бригада уничтожила более 2000 солдат и офицеров, захвачено 15 пленных; захвачено и уничтожено грузовых автомашин – 26, легковых – 3, орудий – 27, танков – 12, бронемашин – 2, пулеметов – 24, минометов – 14, самолетов – 4. В феврале-марте 1942 года воевала в районе Старой Руссы в составе войск Калининского фронта.



17 марта 1942 года бригада преобразована в 3-ю гвардейскую стрелковую бригаду. В апреле-мае 1942 года переформирована в 27-ю гвардейскую стрелковую дивизию. С 5 октября 1945 г. это 21-я гвардейская механизированная Новобугская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого дивизия, с 1957 года – 21-я гвардейская мотострелковая Новобугская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого дивизия, с 1965 года – 27-я гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого дивизия базировалась с 1967 г. в г. Галле в составе Группы советских войск в Германии (ГДР).



В общей сложности в годы войны в Казахской ССР были размещены 44 военно-учебных заведения, включая объединенные после передислокации в Казахстан и созданные новые, а также спецшколы (артиллерийские и ВВС), 51-я учебная авиаэскадрилья и размещавшиеся в Казахстане эскадрильи дислоцированных в соседних республиках Одесской авиашколы и Высшей школы штурманов и летчиков авиации дальнего действия. Благодаря энергичным мерам местных органов государственной власти и при взаимодействии с командованием и органами управления Среднеазиатского и Южно-Уральского военных округов были созданы условия для функционирования военно-учебных заведений, и в дальнейшем они пользовались неизменной поддержкой властей и населения (1).



Примечание

(1) Аккузинов А. Подготовка военных кадров на территории Казахстана в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2023. № 7. С. 26-33.