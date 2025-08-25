 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
01:04 26.08.2025

Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе
Таджикистан не выполнил условия Всемирного банка

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.08.2025

Будущее масштабного проекта Рогунской ГЭС в Таджикистане вновь оказалось под вопросом: финансирование со стороны ключевых партнеров по развитию, включая Всемирный банк (ВБ), откладывается до выполнения Душанбе ряда условий. Это, по мнению экспертов, прямой ответ на жалобы экологического сообщества и опасения людей, живущих в низовье реки Амударьи, которые указывают на серьезные экологические риски строительства столь крупной гидроэлектростанции.

Новый амбициозный и в то же время рискованный этап в реализации масштабного гидроэнергетического проекта – строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане – ставит перед страной непростые задачи. Проект, призванный не только обеспечить энергетическую независимость Таджикистана, но и стать источником существенных экспортных доходов, одновременно становится серьезным испытанием для ее финансовой стабильности. Подтверждение международных рейтинговых агентств, таких как Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Таджикистана на уровне "B/B" с прогнозом "стабильный", казалось бы, отражает позитивную оценку. Но в то же время S&P указывает на дороговизну проекта, который вряд ли когда-нибудь окупится. Реальность такова, что уже до конца текущего года республика, по всей видимости, столкнется с бюджетным дефицитом, причиной которого является само гигантское строительство Рогунской ГЭС.

Проект Рогунской ГЭС, возобновленный в 2016 году как продолжение советского недостроя, уже потребовал инвестиций, превышающих 3 млрд долл. Напомним, что история строительства Рогунской ГЭС началась еще в советскую эпоху. Первые шаги были предприняты в 1976 году, однако после распада СССР и последовавшей за этим гражданской войны в Таджикистане проект был заморожен. В 2004 году власти предприняли попытку возродить строительство: Душанбе подписал соглашение с российской компанией, но разногласия по ключевым вопросам – долевому участию, высоте и типу плотины – привели к расторжению договора в 2007 году. После этого Таджикистан решил продолжать работы собственными силами, но привлечение инвесторов для реализации столь спорного проекта оказалось затруднительным.

Переломным моментом стал 2016 год, когда, получив положительное заключение от ВБ, Душанбе инициировал международный тендер на строительные работы, ориентировочная стоимость которых составила 3,9 млрд долл. Победителем тендера стала итальянская компания Salini Impregilo S.p.A. В том же году было перекрыто русло реки Вахш и началось возведение плотины. Первый гидроагрегат был запущен в 2018 году, второй – в 2019 году. С тех пор существенных прорывов в строительстве не наблюдалось. Для полного завершения проекта необходимо установить еще шесть турбин и довести высоту плотины с текущих 135 м до проектных 335 м и найти 6,4 млрд долл. Эта внушительная сумма, эквивалентная примерно 40% прогнозируемого ВВП Таджикистана на 2025 год, ставит под сомнение экономическую целесообразность проекта. Рогунская ГЭС становится непомерно дорогим предприятием, которое вынуждает правительство сокращать расходы на другие жизненно важные сферы, говорится в докладе S&P.

Более того, значительная часть помощи в виде грантов зависит от сохранения за Таджикистаном статуса "наименее развитой страны", который, вероятно, будет пересмотрен в 2026 году. Потеря этого статуса может создать серьезную брешь в финансировании, заставив правительство искать более дорогие коммерческие кредиты или вкладывать собственные средства, что станет непосильным бременем для бюджета.

Несмотря на интерес иностранных инвесторов, которые, посещая стройплощадку, выражают удивление масштабами проекта, оказывать финансовую помощь они не спешат. Всемирный банк, несмотря на заявленную Душанбе амбициозную цель завершить строительство к 2035 году, уже на данном этапе приостановил дальнейшее финансирование проекта с пояснением, что Таджикистан не выполнил ряд условий. В частности, необходимо разработать и утвердить макроэкономически обоснованный план финансирования, который исключит чрезмерное увеличение государственного долга. Также речь идет о формировании устойчивой коммерческой модели проекта и заключении долгосрочных соглашений на поставку электроэнергии как для внутреннего рынка, так и для региональных покупателей. Необходимо создать надежную финансовую и коммерческую базы для функционирования проекта. А также обеспечить повышение уровня безопасности самой плотины.

Директор общественного фонда "Реки без границ" Александр Колотов сообщил "НГ", что отчет Инспекционного совета по результатам выездной проверки жалобы планируется обсудить на одном из ближайших заседаний Совета директоров Всемирного банка. Однако точная дата этого обсуждения пока остается неизвестной. "В любом случае, Отмечу, что в обосновании рейтинга S&P прямо указано, что Рогунская ГЭС представляет собой один из главных факторов риска для экономики Таджикистана. Поэтому закономерен вопрос: насколько целесообразно со стороны международных банков развития увеличивать этот риск, выдавая все новые и новые кредиты под такой мегапроект?" – подчеркивает Александр Колотов.

Тем более что существует серьезная угроза ухудшения финансовой ситуации в Таджикистане, обусловленная ужесточением миграционных требований со стороны РФ. Любые негативные тенденции в российской экономике, ослабление рубля или изменения в миграционной политике способны нанести удар как по благосостоянию таджикских домохозяйств, так и по всей финансовой системе государства. Ситуация усугубляется сохраняющейся слабой диверсификацией экономики Таджикистана, которая по-прежнему сильно зависит от сырьевых отраслей – золотодобычи, металлургии и сельского хозяйства, – секторов с низким уровнем добавленной стоимости.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756159440


