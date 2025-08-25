 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 26.08.2025
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
14:06  НГ: Армения и Иран станут стратегическими партнерами
12:30  Туркменистан и Казахстан готовятся к безвизовому режиму
12:00  ФСБ: В Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы
"Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:43 26.08.2025

ИноСМИ Россия

Утраченный шанс. "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону

Антон Трофимов
25 августа 2025

По мере развития переговорного процесса по Украине становится понятно, насколько зависим нынешний киевский режим от западных покровителей. И насколько готов расплеваться с теми из них, кто - по тем или иным причинам - принимается убеждать признать реальность и согласиться с уже понесенными потерями ради предотвращения новых. В последних выступлениях пан Зе изо всех сил пытается сделать вид, будто это именно он, пусть и не без помощи Трампа, вырабатывает условия мирного соглашения, тогда как Москва изо всех сил старается их игнорировать и заранее нарушить.

Этот нарратив старательно поддерживает Европа, более других заинтересованная в продолжении конфликта, поскольку надеется с его помощью выторговать себе продолжение покровительства США. Америка же, напротив, последовательно (насколько это слово применимо к американской политике последних 25 лет) продвигает идею о том, что Киеву придется уступать. И гораздо больше, чем Москве, которая, собственно, была и остается единственной стороной переговоров, которая способна по-настоящему влиять на их ход.

"Украинцы начинают сознавать, что при любом сценарии мирного соглашения России наверняка отойдет значительная часть их страны. Вопрос лишь в том, какую именно территорию они потеряют и получит ли Москва дополнительные земли, которые пока не контролирует, - утверждает The Washington Post. - Судя по итогам переговоров, даже в лучшем случае Украина лишится той части страны, которую Россия занимает в настоящее время [...] До недавнего времени украинские власти клятвенно обещали отбить занятые противником территории. Но теперь им приходится считаться с тем, что около 20 процентов страны окажется за линией фронта и отойдут к Москве на обозримое будущее, если не навсегда".

Недавнее время, на которое намекают журналисты WP, закончилось еще в 2022-м - и с тех пор процент жителей Украины, согласных с обменом территорий на прекращение конфликта, постоянно растет. В прошлом году он перевалил за половину, а сегодня подбирается к двум третям украинского населения. Именно населения, поскольку принимать во внимание позицию украинцев, сбежавших из страны и ищущих лучшей доли на Западе, бессмысленно. В лучшем случае она не изменилась с момента бегства, в худшем - радикализировалась под воздействием европейской пропаганды, продолжающей, вопреки реальному положению дел, убеждать всех в непоколебимости украинского режима.

Такая позиция особенно смешна на фоне стремительной - всего полгода! - смены нарративов американских СМИ, послушно принявших как данность мнение администрации Трампа о невозможности сохранения Украины в прежнем виде. Если раньше они рассуждали о том, как появление истребителей F-16 кардинально изменит положение на фронте, то сегодня ищут ответы на вопрос, почему это "невыносимые" американские санкции не могут принудить Россию к прекращению огня. Если год назад штатовские борзописцы предлагали Зеленскому выбрать, на каких условиях он вернет русским Суджу, то сегодня объясняют, почему и как Россия смогла выиграть гонку боевых дронов - и к каким печальным для Киева и мира последствиям это приведет.

Очевидное нежелание США продолжать активное участие в украинском конфликте вынудило руководство ЕС окончательно отвергнуть возможность последовать за Вашингтоном и умыть руки. Вместо того, чтобы, подобно американцам, искать выгоды в послевоенном восстановлении Украины за ее же счет, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон настаивают на росте военных расходов. Ничем иным не объяснить их маниакальное стремление к "миротворческой миссии" и "гарантиям безопасности" для Киева, условия которых однозначно не будут приняты Москвой.

"Настоящая проблема для империалистических стран связана с „гарантиями безопасности", - подчеркивает турецкая Evrensel. - Вот уже несколько дней немецкие средства массовой информации сосредоточены на вопросе о том, какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине. Преобладающая точка зрения - размещение на Украине „миротворческих сил". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте определил гарантии безопасности как гарантии, „основанные на 5-й статье Устава НАТО", но не обладающие одинаковым смыслом с ней".

Иными словами, смехотворная "коалиция желающих" (продолжения конфликта) готова сделать все, чтобы не позволить Украине перестать быть полем их битвы с мифической "русской угрозой". Причем любой ценой. Германский канцлер и французский президент исходят пеной, требуя от европейцев согласиться с отправкой воинских контингентов в зону конфликта. И ни слова не говорят о том, чем это обернется для Старого Света. Хотя Фридрих Мерц уже вынужден был публично признать, что "наша экономика больше не может поддерживать государство всеобщего благосостояния в его нынешнем виде".

Особенно удивительно готовность герр Мерца признавать смертельные для любого нормального политика реалии выглядит на фоне обещаний вечной помощи Украине. Да ведь именно эта политика и довела немецкую экономику до краха! Это она стала причиной того, что Германия выпала из числа ведущих автомобильных держав мира, перестала быть "кошельком Европы" и ведущим экспортером ЕС! Это однопартийцы и избиратели герр Мерца уничтожили все достижения немецкой экономики конца ХХ века! Но виноваты, конечно, русские, которые, как свято уверен германский канцлер, хотят поработить европейцев...

Вот и вынуждены европейские лидеры изобретать "коалиции (не)желающих", придумывать мифические "гарантии безопасности для Киева" и предпринимать прочие столь же малоэффективные шаги, лишь бы сохранить для своих избирателей хотя бы видимость геополитической независимости от Америки. Хотя всем давно очевидно, что на самом деле ни о чем подобном и речи нет. Старый Свет окончательно подчинился Новому, признав его превосходство - но все еще хочет, чтобы с ним считались.

Не будут. Потому что в Вашингтоне, в отличие от большинства европейских столиц, хорошо понимают, кто действительно может принимать решения и обладает волей и возможностью их реализовать. И потому готовы к переговорам с Россией, Китаем, Ираном - но не с Евросоюзом. Ему за океаном согласны только приказывать. Как и Киеву.

"Президент США ведет публичные переговоры уже некоторое время. И, по словам трех осведомленных источников, он по-прежнему не желает давить на президента России Владимира Путина, поскольку убежден, что у него больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников, - отмечает американский Politico. - „Он давно считал, что у России преимущество на поле боя и что ее нужно склонить к мирным переговорам, - сказал один бывший сотрудник администрации. - Украина же, с другой стороны, сильно зависит от США в плане оружия и разведданных. Поэтому существует больше рычагов давления, чтобы навязать соглашение ей"".

Именно этим и ничем иным объясняют западные журналисты, наблюдатели и эксперты необыкновенно последовательную и при этом сдержанную позицию Кремля по поводу сдвинувшегося наконец с мертвой точки переговорного процесса. В отличие от лидеров ЕС, стремящихся втиснуться между Вашингтоном и Киевом ради собственных корыстных интересов, и самого Зеленского, давно оторвавшегося от реальности, Москва на протяжении всего конфликта не меняла своих условий урегулирования. И тем самым раз за разом выбивала козыри из рук оппонентов, рассчитывавших на хоть какую-нибудь торговлю.

"Российская „дорожная карта" к миру прекрасно известна и была официально изложена в меморандуме, переданном украинской делегации на Стамбульских мирных переговорах в июне этого года. Ее опорные точки: нейтралитет Украины, масштабная демилитаризация и права русскоязычного населения, - напоминает американский The Christian Science Monitor. - Один из главных камней преткновения - гарантии безопасности будущей Украины. По некоторым данным, именно западные страны своим нежеланием давать Киеву надежные гарантии сорвали проект мирного соглашения между Россией и Украиной в апреле 2022 года. Хотя Путин, как сообщается, согласился рассмотреть международные гарантии безопасности для Украины, российское представление об их реализации решительно расходится с идеями, которые обсуждаются в Вашингтоне и Брюсселе".

Все так. И все будет так, как того требует Москва. Потому что прогнуть в ходе торгов можно только того, кто торгуется, то есть с самого начала настроен на уступки. Тот, кто уступать не собирался и не станет, может рассчитывать, что в конечном счете возобладает именно его точка зрения. И пока все указывает на то, что переговорный трек движется именно в ту сторону, куда ведет его Россия.

В этом ей очень помогает неуклонное продвижение к восточным берегам Днепра, постепенное освобождение оккупированных (пока!) территорий Новороссии - и растущее во всем мире убеждение, что русские всегда получают свое. Так или иначе, рано или поздно, - но получают. И лучше дать им это сейчас, чем через полгода лишиться гораздо большего. Это поняли в США, и не могут не понять в Европе. Вопрос лишь в том, когда это случится - и как дорого европейцам придется заплатить за прозрение.

Источник - ИноСМИ
