"Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов

01:43 26.08.2025

Утраченный шанс. "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону



Антон Трофимов

25 августа 2025



По мере развития переговорного процесса по Украине становится понятно, насколько зависим нынешний киевский режим от западных покровителей. И насколько готов расплеваться с теми из них, кто - по тем или иным причинам - принимается убеждать признать реальность и согласиться с уже понесенными потерями ради предотвращения новых. В последних выступлениях пан Зе изо всех сил пытается сделать вид, будто это именно он, пусть и не без помощи Трампа, вырабатывает условия мирного соглашения, тогда как Москва изо всех сил старается их игнорировать и заранее нарушить.



Этот нарратив старательно поддерживает Европа, более других заинтересованная в продолжении конфликта, поскольку надеется с его помощью выторговать себе продолжение покровительства США. Америка же, напротив, последовательно (насколько это слово применимо к американской политике последних 25 лет) продвигает идею о том, что Киеву придется уступать. И гораздо больше, чем Москве, которая, собственно, была и остается единственной стороной переговоров, которая способна по-настоящему влиять на их ход.



"Украинцы начинают сознавать, что при любом сценарии мирного соглашения России наверняка отойдет значительная часть их страны. Вопрос лишь в том, какую именно территорию они потеряют и получит ли Москва дополнительные земли, которые пока не контролирует, - утверждает The Washington Post. - Судя по итогам переговоров, даже в лучшем случае Украина лишится той части страны, которую Россия занимает в настоящее время [...] До недавнего времени украинские власти клятвенно обещали отбить занятые противником территории. Но теперь им приходится считаться с тем, что около 20 процентов страны окажется за линией фронта и отойдут к Москве на обозримое будущее, если не навсегда".



Недавнее время, на которое намекают журналисты WP, закончилось еще в 2022-м - и с тех пор процент жителей Украины, согласных с обменом территорий на прекращение конфликта, постоянно растет. В прошлом году он перевалил за половину, а сегодня подбирается к двум третям украинского населения. Именно населения, поскольку принимать во внимание позицию украинцев, сбежавших из страны и ищущих лучшей доли на Западе, бессмысленно. В лучшем случае она не изменилась с момента бегства, в худшем - радикализировалась под воздействием европейской пропаганды, продолжающей, вопреки реальному положению дел, убеждать всех в непоколебимости украинского режима.



Такая позиция особенно смешна на фоне стремительной - всего полгода! - смены нарративов американских СМИ, послушно принявших как данность мнение администрации Трампа о невозможности сохранения Украины в прежнем виде. Если раньше они рассуждали о том, как появление истребителей F-16 кардинально изменит положение на фронте, то сегодня ищут ответы на вопрос, почему это "невыносимые" американские санкции не могут принудить Россию к прекращению огня. Если год назад штатовские борзописцы предлагали Зеленскому выбрать, на каких условиях он вернет русским Суджу, то сегодня объясняют, почему и как Россия смогла выиграть гонку боевых дронов - и к каким печальным для Киева и мира последствиям это приведет.



Очевидное нежелание США продолжать активное участие в украинском конфликте вынудило руководство ЕС окончательно отвергнуть возможность последовать за Вашингтоном и умыть руки. Вместо того, чтобы, подобно американцам, искать выгоды в послевоенном восстановлении Украины за ее же счет, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон настаивают на росте военных расходов. Ничем иным не объяснить их маниакальное стремление к "миротворческой миссии" и "гарантиям безопасности" для Киева, условия которых однозначно не будут приняты Москвой.



"Настоящая проблема для империалистических стран связана с „гарантиями безопасности", - подчеркивает турецкая Evrensel. - Вот уже несколько дней немецкие средства массовой информации сосредоточены на вопросе о том, какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине. Преобладающая точка зрения - размещение на Украине „миротворческих сил". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте определил гарантии безопасности как гарантии, „основанные на 5-й статье Устава НАТО", но не обладающие одинаковым смыслом с ней".



Иными словами, смехотворная "коалиция желающих" (продолжения конфликта) готова сделать все, чтобы не позволить Украине перестать быть полем их битвы с мифической "русской угрозой". Причем любой ценой. Германский канцлер и французский президент исходят пеной, требуя от европейцев согласиться с отправкой воинских контингентов в зону конфликта. И ни слова не говорят о том, чем это обернется для Старого Света. Хотя Фридрих Мерц уже вынужден был публично признать, что "наша экономика больше не может поддерживать государство всеобщего благосостояния в его нынешнем виде".



Особенно удивительно готовность герр Мерца признавать смертельные для любого нормального политика реалии выглядит на фоне обещаний вечной помощи Украине. Да ведь именно эта политика и довела немецкую экономику до краха! Это она стала причиной того, что Германия выпала из числа ведущих автомобильных держав мира, перестала быть "кошельком Европы" и ведущим экспортером ЕС! Это однопартийцы и избиратели герр Мерца уничтожили все достижения немецкой экономики конца ХХ века! Но виноваты, конечно, русские, которые, как свято уверен германский канцлер, хотят поработить европейцев...



Вот и вынуждены европейские лидеры изобретать "коалиции (не)желающих", придумывать мифические "гарантии безопасности для Киева" и предпринимать прочие столь же малоэффективные шаги, лишь бы сохранить для своих избирателей хотя бы видимость геополитической независимости от Америки. Хотя всем давно очевидно, что на самом деле ни о чем подобном и речи нет. Старый Свет окончательно подчинился Новому, признав его превосходство - но все еще хочет, чтобы с ним считались.



Не будут. Потому что в Вашингтоне, в отличие от большинства европейских столиц, хорошо понимают, кто действительно может принимать решения и обладает волей и возможностью их реализовать. И потому готовы к переговорам с Россией, Китаем, Ираном - но не с Евросоюзом. Ему за океаном согласны только приказывать. Как и Киеву.



"Президент США ведет публичные переговоры уже некоторое время. И, по словам трех осведомленных источников, он по-прежнему не желает давить на президента России Владимира Путина, поскольку убежден, что у него больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников, - отмечает американский Politico. - „Он давно считал, что у России преимущество на поле боя и что ее нужно склонить к мирным переговорам, - сказал один бывший сотрудник администрации. - Украина же, с другой стороны, сильно зависит от США в плане оружия и разведданных. Поэтому существует больше рычагов давления, чтобы навязать соглашение ей"".



Именно этим и ничем иным объясняют западные журналисты, наблюдатели и эксперты необыкновенно последовательную и при этом сдержанную позицию Кремля по поводу сдвинувшегося наконец с мертвой точки переговорного процесса. В отличие от лидеров ЕС, стремящихся втиснуться между Вашингтоном и Киевом ради собственных корыстных интересов, и самого Зеленского, давно оторвавшегося от реальности, Москва на протяжении всего конфликта не меняла своих условий урегулирования. И тем самым раз за разом выбивала козыри из рук оппонентов, рассчитывавших на хоть какую-нибудь торговлю.



"Российская „дорожная карта" к миру прекрасно известна и была официально изложена в меморандуме, переданном украинской делегации на Стамбульских мирных переговорах в июне этого года. Ее опорные точки: нейтралитет Украины, масштабная демилитаризация и права русскоязычного населения, - напоминает американский The Christian Science Monitor. - Один из главных камней преткновения - гарантии безопасности будущей Украины. По некоторым данным, именно западные страны своим нежеланием давать Киеву надежные гарантии сорвали проект мирного соглашения между Россией и Украиной в апреле 2022 года. Хотя Путин, как сообщается, согласился рассмотреть международные гарантии безопасности для Украины, российское представление об их реализации решительно расходится с идеями, которые обсуждаются в Вашингтоне и Брюсселе".



Все так. И все будет так, как того требует Москва. Потому что прогнуть в ходе торгов можно только того, кто торгуется, то есть с самого начала настроен на уступки. Тот, кто уступать не собирался и не станет, может рассчитывать, что в конечном счете возобладает именно его точка зрения. И пока все указывает на то, что переговорный трек движется именно в ту сторону, куда ведет его Россия.



В этом ей очень помогает неуклонное продвижение к восточным берегам Днепра, постепенное освобождение оккупированных (пока!) территорий Новороссии - и растущее во всем мире убеждение, что русские всегда получают свое. Так или иначе, рано или поздно, - но получают. И лучше дать им это сейчас, чем через полгода лишиться гораздо большего. Это поняли в США, и не могут не понять в Европе. Вопрос лишь в том, когда это случится - и как дорого европейцам придется заплатить за прозрение.