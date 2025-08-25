Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает

Экономист Родин: соцпроблемы в Германии связаны с миграционной политикой



25 августа 2025



Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц заявил, что существующая модель социального обеспечения больше не может существовать. Он подчеркнул, что страна экономически уже не в состоянии содержать нынешний уровень системы всеобщего благосостояния, а значит, требуется пересмотр подходов к финансированию. В чем причины проблем и к чему это может привести - в материале "Известий".



Что привело к трудностям



- ФРГ ежегодно тратит огромные суммы на различные социальные пособия, в прошлом году они достигли рекордной отметки - около €47 млрд. Значительная их часть при этом выплачивается иностранцам. Канцлер призвал к серьезному пересмотру механизма пособий, отметив, что без изменений финансовое давление на государственный бюджет будет только возрастать. Также он предупредил, что система всеобщего благосостояния, которая долгие годы считалась незыблемой, уже не может функционировать в прежнем виде.



- В Германии сейчас живет примерно 6 млн человек старше 80 лет, но к 2050 году их число увеличится до 10 млн. Демографическая структура меняется. В результате доля пожилых людей, нуждающихся в медицинской и социальной поддержке, значительно увеличится, тогда как численность экономически активных граждан снизится. Это ведет к росту расходов на пенсионное обеспечение, медицинские услуги и долгосрочный уход, одновременно сокращая налоговую базу, поскольку трудоспособное население сокращается, а нагрузка на него возрастает.



- Другим важным элементом существующих проблем с пособиями считается в целом стагнация немецкой экономики. В частности, переход к новым экологическим стандартам и высокая стоимость энергоресурсов из-за санкционных противостояний с Россией приводят к снижению конкурентоспособности ФРГ. К этому добавились тарифные войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, и нарушения в цепочках поставок. Мерц подтвердил, что экономика ФРГ пострадает "в значительной степени" от американских пошлин, основной удар на себя примут экспортноориентированные компании. Все это тоже негативное отражается на экспорте и инвестиционной активности.



- Третий фактор – прокламация необходимости роста трат на оборону и в милитаризацию Евросоюза. Несмотря на социальные проблемы, расходы ФРГ на оборонные цели в 2024 году впервые более чем за 30 лет достигли порога в 2% от ВВП. В прошлый раз это произошло лишь в 1992 году. При этом в 2025 году немецкие власти заявили о намерении увеличить траты на оборонку примерно на 1,5%. Фокусирование на вопросах безопасности подрывает возможности страны выполнять социальные обязательства перед гражданами.



- Финансовая нагрузка на бюджет усиливается также из-за увеличения объема социальных выплат. В последние годы расходы на пособия для безработных, помощь семьям с детьми, программы поддержки малообеспеченных и выплаты мигрантам достигли рекордных значений. Растущая безработица способствует дальнейшему увеличению числа получателей пособий, а приток людей, не являющихся гражданами Германии, дополнительно расширяет круг тех, кто имеет право на материальную помощь. В 2024 году пособия получали около 5,5 млн человек, при этом почти 4 млн из них относятся к трудоспособному населению. Это значит, что они могут работать по меньшей мере три часа в день.



- Ситуацию осложняют структурные противоречия, связанные с переходом на новые технологические уклады и энергетику. Страна активно инвестирует в "зеленый" сектор, однако процесс требует значительных средств, а отдача от этих вложений неспособна компенсировать текущие расходы. В условиях низких темпов экономического роста государственные ресурсы распределяются между инвестициями в будущее и необходимостью закрывать растущие текущие расходы.



Как изменится внутриполитическая ситуация в ФРГ



- Соцпроблемы в Германии могут значительно усилить позиции правых партий. Государство уже признало, что не в состоянии поддерживать прежний уровень благосостояния. Многие жители начинают ассоциировать проблемы с неудачной миграционной политикой, ведь часть социальных пособий направляется на поддержку тех, кто не имеет немецкого гражданства.



- Центристы предлагают лишь постепенные реформы, однако, вероятно, значительная часть общества будет искать более радикальные и быстрые решения. Правые силы формулируют свои программы с акцентом на снижение миграционного потока и перераспределении бюджетных средств в пользу коренного населения. Такой подход находит отклик у избирателей, которые не видят эффективных решений со стороны правящих сил.



- По данным опроса социологического института INSA, опубликованного в середине августа местными СМИ, 43% немцев ожидают победы АдГ на следующих выборах в бундестаг в 2029. Кроме того, в 2026 году в Германии запланированы выборы в ландтаги пяти федеральных земель. Те же 43% респондентов уверены, что "Альтернатива" возглавит одну из них и приведет к власти своего премьер-министра.



Что это означает



- На фоне проблем с обеспечением соцпособий все больше людей склонны поддерживать партии, обещающие жесткие меры и быстрые перемены. Если тенденции в экономике и социальной сфере сохранятся, влияние правых сил на политическую повестку станет еще заметнее. Правые партии призывают избирателей обратить внимание на то, что сокращение соцвыплат затронет в первую очередь немцев, которые всю жизнь платили налоги и теперь могут оказаться без поддержки государства. Левые силы, напротив, делают акцент на том, что такие меры ударят в том числе по мигрантам, а это усиливает социальное неравенство. Чтобы избежать общественного недовольства, немецким властям, возможно, предстоит пересмотреть свои расходы. Это прежде всего касается возросших трат на оборону. Также власти будут вынуждены в большей мере прислушиваться к голосу правых.



При написании материала "Известия" беседовали с:

экономистом Алексеем Родиным;

старшим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России Артемом Соколовым.