Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта

13:06 26.08.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 августа 2025 года

г. Пекин



Руководство КТЖ и CRRC провело встречу



В Пекине состоялась встреча Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с секретарем партийного комитета - председателем правления CRRC Corporation Limited господином Сунь Юнцаем.



Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области локомотивостроения и модернизации подвижного состава. КТЖ и CRRC сотрудничают более 20 лет, за этот период реализованы крупные проекты по поставке железнодорожной техники.



