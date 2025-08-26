|Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
13:06 26.08.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 августа 2025 года
г. Пекин
Руководство КТЖ и CRRC провело встречу
В Пекине состоялась встреча Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с секретарем партийного комитета - председателем правления CRRC Corporation Limited господином Сунь Юнцаем.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области локомотивостроения и модернизации подвижного состава. КТЖ и CRRC сотрудничают более 20 лет, за этот период реализованы крупные проекты по поставке железнодорожной техники.
На сети КТЖ эксплуатируется свыше 6 000 грузовых вагонов, 150 пассажирских вагонов и более 100 локомотивов, произведенных CRRC. В рамках заключенного в 2024 году контракта на приобретение 200 локомотивов (100 маневровых и 100 магистральных) поставки осуществляются по графику. Дизельные локомотивы успешно сертифицированы на пространстве колеи 1520 мм и уже задействованы в перевозочном процессе. Гибридные локомотивы проходят испытания.
"Мы высоко ценим сложившееся партнерство и уверены, что наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным", – отметил Т. Алдыбергенов.
Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.
Справка
CRRC Corporation Limited - крупнейший в мире производитель железнодорожного транспорта (около 50% мирового рынка). Производственные мощности компании позволяют выпускать более 2 000 локомотивов, 3 000 пассажирских и 50 000 грузовых вагонов ежегодно. Продукция поставляется более чем в 100 стран мира.
