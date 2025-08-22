Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.

Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.

В I полугодии 2025 г. во всех странах Центральной Азии наблюдалась высокая динамика роста валового внутреннего продукта. В большинстве стран основным драйвером выступал рост потребительского и инвестиционного внутреннего спроса.



