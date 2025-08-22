 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.08.2025
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
14:11  Конец ВТО: США разрушают систему международной торговли, которую сами же и выстраивали, - Леонид Савин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:23 26.08.2025

Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
22.08.2025

В I полугодии 2025 г. во всех странах Центральной Азии наблюдалась высокая динамика роста валового внутреннего продукта. В большинстве стран основным драйвером выступал рост потребительского и инвестиционного внутреннего спроса.



Наибольшие темпы демонстрировал Кыргызстан – 11,7%, причем с ускорением относительно этого показателя за аналогичный период прошлого года (8,6%). В разрезе отраслей драйверами роста кыргызской экономики выступали: строительство с ростом на 42,5%, промышленность -10,2% (добывающий сектор вырос на 10,8%, обрабатывающий рос чуть медленнее – 9,8%), сектор услуг – 10,1%. В то же время рост в сельском хозяйстве замедлился до 3,8% (в январе- июне 2025 г. – 5,1%)

В Таджикистане рост ВВП составил 8,1%. По отраслям высокие темпы роста наблюдались в промышленности на 24% (наибольшие в Центральной Азии), при этом добывающая промышленность выросла на 71%, а обрабатывающая продемонстрировала скромные 5% роста, что ниже, чем в большинстве других стран ЦА. Также высокие темпы роста наблюдались в секторе услуг – на 12,8%, сельском хозяйстве – 9,7% (наибольшее среди стран ЦА).

Развитие экономики Узбекистана за I-полугодие 2025 года

В Узбекистане динамика экономики ускорилась до 7,2%, тогда как за аналогичный период прошлого года рост составил 6,6%. Драйверы роста являлись сектор услуг с ростом на 13,3%, строительство – 10,7%. По росту услуг ИКТ Узбекистан лидировал в Центральной Азии – 22,1%. Рост промышленности в текущем году замедлился в сравнении с прошлым годом и составил 6,6% (добывающая промышленность прибавила 5,1%, обрабатывающая – 7,1%). Темпы роста сельского хозяйства ускорились до 4%.

В Туркменистане экономический рост сохранился на уровне прошлогодних показателей – 6,3%. Движущей отраслью также выступал сектор услуг – 8,6%. Достаточно весомый рост наблюдался в сельском хозяйств – на 4,5% (учитывая, что этот сектор традиционно имеет относительно низкие показатели роста). Другие сектора экономики продемонстрировали относительно невысокие темпы роста. Так, строительство выросло на 5,3%, а промышленность в текущем году показывала слабую динамику – 1% (наименьшую среди стран Центральной Азии)

В Казахстане темпы роста хоть и были ниже, чем в других странах ЦА, однако, в текущем году они были рекордными за последние годы – 6,2%, тогда как в I полугодии 2024 г. рост составлял скромные 3,2%. Среди секторов экономики более высокие темпы роста продемонстрировали транспортные услуги - 22,7% и строительство - 18,4%. В промышленности рост был на уровне 6,5% (добывающий сектор нарастил выпуск на 8,4%, обрабатывающая чуть скромнее – 5,5%). В сельском хозяйстве наблюдались наименьшие темпы роста среди стран региона – 3,7%.

Внутренний спрос выступал в качестве основной стимулирующей силы роста экономик стран региона, что отражается в высоких показателя роста во всех странах Центральной Азии по следующим позициям:

- услуги торговли (Казахстан – 8,4%, Кыргызстан – 12,1%, Таджикистан – 9%, Туркменистан – 9,9%, Узбекистан – 11,1%);
- розничный товарооборот (Казахстан – 6,6%, Кыргызстан – 19,9%, Таджикистан – 6,2%, Туркменистан – 12,7%, Узбекистан – 9,7%);
- объемы кредитования (Казахстан – 21,9%, Кыргызстан – 48,3%, Таджикистан – 19,1%, Туркменистан – 19,0%, Узбекистан – 16,5%).

Кроме того, практически во всех странах Центральной Азии в текущем году отмечается высокая инвестиционная активность. Так в Кыргызстане рост объема инвестиций в основной капитал в I полугодии составил 42,9%, в Казахстане – 19,3%, Туркменистане – 15,6%, Таджикистане – 14,6%. В Узбекистане рост инвестиций замедлился до 5,5%, после взрывного роста в I полугодии прошлого года на 45%.

Инфляционное давление за рассматриваемый период в странах Центральной Азии происходило по разному. Так, в Таджикистане наблюдаются относительно низкие показатели – рост потребительских цен с начала года составил 1,8% (за I полугодие 2024 г. – 1,9%). В Казахстане и Кыргызстане наблюдается ускорение роста цен в сравнении с прошлым годом. Так, в Казахстане инфляция серьезно ускорилась с 3,9% за I полугодие 2024 г. до 7% по итогам июня текущего года. В Кыргызстане аналогично рост цен увеличился с 2,4% до 4%. В Узбекистане, напротив, рост цен замедлился до 4,2% против 5,2% по итогам июня 2024 г.

Внешнеторговый вектор для стран Центральной Азии сложился разнонаправленно. Так, в Казахстане, за январь-май 2025 г., на фоне увеличения добычи нефти сокращается ее экспорт, что стало одним из ведущих факторов снижения экспорта страны на 9,2% до 30 млрд. долл., а внешнеторгового оборота на 4,5% до 54 млрд. долл. В Кыргызстане за тот же период сократился как экспорт на 27% (835 млн. долл.), так и импорт на 11,7% (4,9 млрд. долл.), в результате чего объем внешнего товарооборота снизился на 14,4% (5,8 млрд. долл.).

В остальных странах Центральной Азии внешнеторговый оборот демонстрировал рост. В Таджикистане на 7,2% (4,7 млрд. долл.), при этом экспорт снизился на 4,3% (955 млн. долл.), а импорт вырос на 10,5% (3,8 млрд. долл.). В Туркменистане внешняя торговля выросла на 2,9%. Лидером среди стран ЦА по наращиванию внешней торговли стал Узбекистан – 16,1% (37 млрд. долл.), при этом экспорт вырос на 29% (17 млрд. долл.), а импорт замедлился до 7% (20 млрд. долл.).

Курс национальных валют по отношению к доллару США в первом полугодии также складывался по-разному, если тенге, кыргызский сом и узбекский сум ослабли соответственно на 4,4%, 0,5% и 2,3%, то таджикский сомони значительно укрепился на 12,9%.

В целом за рассматриваемый период экономика стран Центральной Азии продолжала наращивать темпы экономического роста. Динамичное наращивание кредитования и инвестиционная активность поддерживали и без того разогретый внутренний спрос, который в свою очередь, подстегивал инфляционную динамику. На рост цен также оказывало влияние повышение тарифов на коммунальные услуги и импортируемая инфляция.

На этом фоне в первом полугодии Казахстан и Узбекистан повысили уровни ключевой ставки. Кыргызстан повысил учетную ставку в июле в ответ на инфляционное давление и явные признаки перегрева экономики из-за высокого экономического роста. Таджикистан, напротив, несмотря на достаточно высокий рост ВВП, проводил политику стимулирования экономической активности, несколько раз снижая ставку рефинансирования на фоне сохранения относительно низкой инфляции и укрепления национальной валюты. В Туркменистане в I полугодии поддерживался курс на поддержание макроэкономической стабильности.

В целом, страны Центральной Азии находятся в процессе нарастающего экономического роста, что вызывает необходимость пристально отслеживать растущую экономическую активность и вовремя предупреждать возможные перегревы внутреннего спроса.

Руслан Абатуров, ЦЭИР

Источник - review.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756203780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Контрактацию овощей нового урожая и усиление контроля за стабфондами обсудили в Правительстве
- Казахстан и Япония намерены укреплять стратегическое партнерство
- Нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов реализуют в Казахстане
- Суд приговорил организаторов наркошопа к 8 годам лишения свободы
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев открыл престижный международный турнир по бочча
- Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента по повышению качества автодорог
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  