13:23 26.08.2025
Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
22.08.2025
В I полугодии 2025 г. во всех странах Центральной Азии наблюдалась высокая динамика роста валового внутреннего продукта. В большинстве стран основным драйвером выступал рост потребительского и инвестиционного внутреннего спроса.
Наибольшие темпы демонстрировал Кыргызстан – 11,7%, причем с ускорением относительно этого показателя за аналогичный период прошлого года (8,6%). В разрезе отраслей драйверами роста кыргызской экономики выступали: строительство с ростом на 42,5%, промышленность -10,2% (добывающий сектор вырос на 10,8%, обрабатывающий рос чуть медленнее – 9,8%), сектор услуг – 10,1%. В то же время рост в сельском хозяйстве замедлился до 3,8% (в январе- июне 2025 г. – 5,1%)
В Таджикистане рост ВВП составил 8,1%. По отраслям высокие темпы роста наблюдались в промышленности на 24% (наибольшие в Центральной Азии), при этом добывающая промышленность выросла на 71%, а обрабатывающая продемонстрировала скромные 5% роста, что ниже, чем в большинстве других стран ЦА. Также высокие темпы роста наблюдались в секторе услуг – на 12,8%, сельском хозяйстве – 9,7% (наибольшее среди стран ЦА).
Развитие экономики Узбекистана за I-полугодие 2025 года
В Узбекистане динамика экономики ускорилась до 7,2%, тогда как за аналогичный период прошлого года рост составил 6,6%. Драйверы роста являлись сектор услуг с ростом на 13,3%, строительство – 10,7%. По росту услуг ИКТ Узбекистан лидировал в Центральной Азии – 22,1%. Рост промышленности в текущем году замедлился в сравнении с прошлым годом и составил 6,6% (добывающая промышленность прибавила 5,1%, обрабатывающая – 7,1%). Темпы роста сельского хозяйства ускорились до 4%.
В Туркменистане экономический рост сохранился на уровне прошлогодних показателей – 6,3%. Движущей отраслью также выступал сектор услуг – 8,6%. Достаточно весомый рост наблюдался в сельском хозяйств – на 4,5% (учитывая, что этот сектор традиционно имеет относительно низкие показатели роста). Другие сектора экономики продемонстрировали относительно невысокие темпы роста. Так, строительство выросло на 5,3%, а промышленность в текущем году показывала слабую динамику – 1% (наименьшую среди стран Центральной Азии)
В Казахстане темпы роста хоть и были ниже, чем в других странах ЦА, однако, в текущем году они были рекордными за последние годы – 6,2%, тогда как в I полугодии 2024 г. рост составлял скромные 3,2%. Среди секторов экономики более высокие темпы роста продемонстрировали транспортные услуги - 22,7% и строительство - 18,4%. В промышленности рост был на уровне 6,5% (добывающий сектор нарастил выпуск на 8,4%, обрабатывающая чуть скромнее – 5,5%). В сельском хозяйстве наблюдались наименьшие темпы роста среди стран региона – 3,7%.
Внутренний спрос выступал в качестве основной стимулирующей силы роста экономик стран региона, что отражается в высоких показателя роста во всех странах Центральной Азии по следующим позициям:
- услуги торговли (Казахстан – 8,4%, Кыргызстан – 12,1%, Таджикистан – 9%, Туркменистан – 9,9%, Узбекистан – 11,1%);
- розничный товарооборот (Казахстан – 6,6%, Кыргызстан – 19,9%, Таджикистан – 6,2%, Туркменистан – 12,7%, Узбекистан – 9,7%);
- объемы кредитования (Казахстан – 21,9%, Кыргызстан – 48,3%, Таджикистан – 19,1%, Туркменистан – 19,0%, Узбекистан – 16,5%).
Кроме того, практически во всех странах Центральной Азии в текущем году отмечается высокая инвестиционная активность. Так в Кыргызстане рост объема инвестиций в основной капитал в I полугодии составил 42,9%, в Казахстане – 19,3%, Туркменистане – 15,6%, Таджикистане – 14,6%. В Узбекистане рост инвестиций замедлился до 5,5%, после взрывного роста в I полугодии прошлого года на 45%.
Инфляционное давление за рассматриваемый период в странах Центральной Азии происходило по разному. Так, в Таджикистане наблюдаются относительно низкие показатели – рост потребительских цен с начала года составил 1,8% (за I полугодие 2024 г. – 1,9%). В Казахстане и Кыргызстане наблюдается ускорение роста цен в сравнении с прошлым годом. Так, в Казахстане инфляция серьезно ускорилась с 3,9% за I полугодие 2024 г. до 7% по итогам июня текущего года. В Кыргызстане аналогично рост цен увеличился с 2,4% до 4%. В Узбекистане, напротив, рост цен замедлился до 4,2% против 5,2% по итогам июня 2024 г.
Внешнеторговый вектор для стран Центральной Азии сложился разнонаправленно. Так, в Казахстане, за январь-май 2025 г., на фоне увеличения добычи нефти сокращается ее экспорт, что стало одним из ведущих факторов снижения экспорта страны на 9,2% до 30 млрд. долл., а внешнеторгового оборота на 4,5% до 54 млрд. долл. В Кыргызстане за тот же период сократился как экспорт на 27% (835 млн. долл.), так и импорт на 11,7% (4,9 млрд. долл.), в результате чего объем внешнего товарооборота снизился на 14,4% (5,8 млрд. долл.).
В остальных странах Центральной Азии внешнеторговый оборот демонстрировал рост. В Таджикистане на 7,2% (4,7 млрд. долл.), при этом экспорт снизился на 4,3% (955 млн. долл.), а импорт вырос на 10,5% (3,8 млрд. долл.). В Туркменистане внешняя торговля выросла на 2,9%. Лидером среди стран ЦА по наращиванию внешней торговли стал Узбекистан – 16,1% (37 млрд. долл.), при этом экспорт вырос на 29% (17 млрд. долл.), а импорт замедлился до 7% (20 млрд. долл.).
Курс национальных валют по отношению к доллару США в первом полугодии также складывался по-разному, если тенге, кыргызский сом и узбекский сум ослабли соответственно на 4,4%, 0,5% и 2,3%, то таджикский сомони значительно укрепился на 12,9%.
В целом за рассматриваемый период экономика стран Центральной Азии продолжала наращивать темпы экономического роста. Динамичное наращивание кредитования и инвестиционная активность поддерживали и без того разогретый внутренний спрос, который в свою очередь, подстегивал инфляционную динамику. На рост цен также оказывало влияние повышение тарифов на коммунальные услуги и импортируемая инфляция.
На этом фоне в первом полугодии Казахстан и Узбекистан повысили уровни ключевой ставки. Кыргызстан повысил учетную ставку в июле в ответ на инфляционное давление и явные признаки перегрева экономики из-за высокого экономического роста. Таджикистан, напротив, несмотря на достаточно высокий рост ВВП, проводил политику стимулирования экономической активности, несколько раз снижая ставку рефинансирования на фоне сохранения относительно низкой инфляции и укрепления национальной валюты. В Туркменистане в I полугодии поддерживался курс на поддержание макроэкономической стабильности.
В целом, страны Центральной Азии находятся в процессе нарастающего экономического роста, что вызывает необходимость пристально отслеживать растущую экономическую активность и вовремя предупреждать возможные перегревы внутреннего спроса.
Руслан Абатуров, ЦЭИР