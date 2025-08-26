Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США

14:00 26.08.2025 The Print Индия

26 августа 2025



От Пекина до Москвы: о том, как многосторонняя дипломатия Дели обратила на себя внимание Вашингтона

The Print: Индия подписала соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС



Индия стремится снизить свою зависимость от рынка США, пишет The Print. Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть, а также подписал соглашение о формировании зоны свободной торговли с ЕАЭС, который представляет собой единый рынок, возглавляемый Россией.



Кешав Падманабхан (Keshav Padmanabhan)



Стратегия дипломатических действий Индии внезапно стала меняться. Теперь пришло время Нью-Дели оказывать давление на Вашингтон.



В начале нынешней недели Индия принимала в Нью-Дели министра иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi), а во второй половине недели появилась фотография, на которой мы видим министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара (S. Jaishankar) уже в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным. В течении короткого промежутка времени индийской дипломатии пришлось решать множество задач, начиная от укрепления отношений с Россией, достижения договоренности с Китаем относительно дальнейших шагов в решении пограничного вопроса и кончая отношениями с переменчивым Трампом.



И Соединенным Штатам, которые, казалось, еще недавно разделяли интересы Нью-Дели, никак нельзя пропустить то послание, которое направляет Индия. Стратегия ее дипломатических действий внезапно стала меняться. Некоторые подвергают сомнению многополярный подход Дели, принятый в последнее десятилетие, особенно после введения пошлин Трампом. Пришел черед индийской дипломатии реагировать - перестраиваться и оказывать давление на Вашингтон.



Индия согласилась вернуться к переговорам с Пекином о статусе государственной границы, о чем стороны заявили в соглашении 2005 года, в преддверии визита премьер-министра Нарендры Моди в Китай на саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это важный шаг, поскольку по соглашению вопрос о границе был отделен от "общего развития двусторонних отношений".



В соглашении говорилось: "Разногласия по вопросу о границе не должны влиять на общее развитие двусторонних отношений. Стороны будут решать вопрос о границе путем с помощью мирных и дружественных консультаций. Ни одна из сторон не должна применять силу или угрожать ее применением каким-либо образом друг против друга".



Однако летом 2020 года после военных столкновений в долине реки Галван [китайское название Цзялэвэньхэ – Прим. перев.] Индия заявила о том, что в ходе более широкой дискуссии важное значение должно быть придано обсуждению "мира и спокойствия". Конфликт привел к ухудшению отношений между Индией и Китаем, которое происходило на протяжении более пяти лет.



Политические связи между двумя правительствами публично возобновились только 21 октября 2024 года, после достижения соглашения о разведении сил в проблемных районах, расположенных вдоль Линии фактического контроля (ЛФК).



Через пару дней после достижения соглашения премьер-министр Моди встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита лидеров БРИКС в Казани. В последние месяцы оттепель ускорилась, кульминацией чего стал визит Ван И в Нью-Дели с 18 по 20 августа.



Под пристальным вниманием США



В декабре 2024 года Довал (Doval) провел в Китае встречу с Ван И на уровне специальных представителей. Похоже, что Индия и Китай не были на одной волне. Нью-Дели дистанцировался от "консенсуса из шести пунктов", предложенного Пекином, который включал договоренность о возвращении к соглашению 2005 года. В то время Индия утверждала, что пограничные связи являются основой для определения общих отношений.



На переговорах на уровне специальных представителей, состоявшихся ранее на этой неделе, Довал и Ван И договорились о создании экспертной и рабочей групп в рамках Рабочего механизма консультаций и координации (WMCC). Данное событие свидетельствует о возобновлении интереса к переговорам о делимитации границы между двумя странами и поддержании порядка.



Успешный с точки зрения китайской дипломатии визит Ван И, по крайней мере в вопросе о возвращении к соглашению 2005 года, состоялся за пару недель до первого визита Моди в Китай на саммит ШОС. И это недавнее потепление отношений между Индией и Пекином оказалось под пристальным вниманием Вашингтона. Предпринятые недавно дипломатические усилия не скрылись из поля зрения Питера Наварро (Peter Navarro), советника президента Дональда Трампа: он отметил, что Индия "подстраивается под [председателя] Си Цзиньпина" вместо того, чтобы признать свою роль в украинском конфликте.



Новый удар по отношениям Индии с Россией Трамп нанес в начале нынешнего месяца - он ввел 25-процентные пошлины на индийский экспорт в США. "Карательные" пошлины, которые должны вступить в силу на следующей неделе, должны обрушить на индийский экспорт, при этом общая тарифная нагрузка составит 50%.



По словам Трампа и нынешней американской администрации, упомянутые пошлины связаны с тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть и Нью-Дели "наживается на вооруженном конфликте". Переговоры о двустороннем торговом соглашении с США продолжают буксовать, что вызывает раздражение администрации Трампа, поскольку Индия отказывается открыть свои сельскохозяйственный и молочный секторы для американской фермерской продукции.



Усиление акцента на России



Угрозы администрации США пока не нашли отклика в Нью-Дели. С 19 по 21 августа Джайшанкар находился с трехдневным визитом в Москве.



Важным итогом этого визита стало соглашение об условиях формирования зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом(ЕАЭС), который представляет собой единый рынок, возглавляемый Россией, куда также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, и которое действует с 2015 года.



Такое усиление дипломатических связей между Россией и Индией наверняка вызовет раздражение в Белом доме. Однако некоторые факты противоречат заявлениям Трампа. В период с апреля по июль 2025 года импорт Индии из России сократился примерно на 10%. Около 80% импорта Индии из России приходится на сырую нефть; данный факт говорит о том, что в указанный период, скорее всего, наблюдалось некоторое сокращение импорта нефти из России.



В то же время экспорт Индии в США за тот же период вырос примерно на 21%, а импорт увеличился на 12%. Для Индии Соединенные Штаты остаются крупнейшим рынком сбыта товаров. В 2024-2025 финансовом году Индия экспортировала в США товаров на сумму более 86 миллиардов долларов, что значительно превышает соответствующий показатель любой другой страны.



Второй пакет американских пошлин, вероятно, вступит в силу 27 августа, и его влияние на индийских экспортеров будет, конечно же, со временем ощущаться.



Правда, Нью-Дели не кладет все яйца в одну корзину. Для того, чтобы расширить свое экспортное присутствие, Индия также ведет переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с несколькими странами. В прошлом месяце подобное соглашение было, например, между Индией и Великобританией. По имеющимся данным, еще одно соглашение - с Оманом - близится к завершению. Кроме того, ведутся переговоры с Евросоюзом с целью заключения договора к концу нынешнего года. Все это отчасти свидетельствует о стремлении Нью-Дели снизить свою зависимость от рынка США.



Financial Times Великобритания

26 августа 2025



Угроза пошлин на импорт российской нефти в Индию может выйти США боком

FT: пошлины США на импорт российской нефти в Индию приведут к росту цен на нефть



Если Нью-Дели сократит закупки российской нефти до нуля, цены на нефть и инфляция взлетят по всему миру, от чего пострадают в том числе США, пишет FT. И Трамп, предполагает автор статьи, ввиду этого фактора вряд ли готов продолжать давление на Индию.



Амрита Сен (Amrita Sen)



Если Дональд Трамп действительно вознамерился свести импорт российской нефти в Индию к нулю, последствия могут оказаться отнюдь не такими, как задумал президент США. Трамп пригрозил ввести дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары со среды в связи с закупками российской нефти. Это доведет общую ставку пошлин до 50%.



По данным OilX, импорт российской нефти в Индию в среднем составляет от полутора до двух миллионов баррелей в сутки. Если бы этот импорт остановился в одночасье и Индии пришлось бы закупать нефть в других странах, то цены на нефть резко подскочили бы, а инфляция в США и других странах ускорилась. Вопрос для нефтяного рынка заключается в следующем: хватит ли у Трампа духу поднять цены для американских потребителей?



Давление удастся частично ослабить, если часть нефти будет перенаправлена в Китай, что, в свою очередь, сократит закупки в других странах. Однако Пекин уже близок к максимально возможным объемам российской нефти, и недавний опыт высвечивает риски.



С началом российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС и США пригрозили, пожалуй, крупнейшими санкциями в истории. В ответ цены на нефть взлетели выше 100 долларов, после чего санкции начали смягчаться. Начиная с мая 2022 года правительству США даже пришлось выделить рекордные 180 миллионов баррелей из Стратегического нефтяного резерва.



"Семерка" во главе с США согласилась скорректировать свою санкционную политику и ввела ценовой "потолок" в сентябре 2022 года. Он позволил покупать российскую нефть, если цена не превышает 60 долларов за баррель. В чем логика? Лишить Москву части доходов, но сохранить поставки российской нефти на мировой рынок и не допустить резкого скачка цен.



ЕС также запретил импорт российской нефти в конце 2022 года и нефтепродуктов в начале 2023 года, за некоторыми исключениями, хотя США при этом поощряли поставки российской нефти в другие страны.



Тогдашний министр финансов Джанет Йеллен заявила агентству Reuters в ноябре 2022 года, что США приветствуют индийские закупки российской нефти - в любых объемах. Достаточно лишь избегать западных страховых, финансовых и морских услуг, связанных с потолком цен, и тогда эти страны обретут рычаги влияния на ценовых переговорах с Москвой. "Российская нефть будет продаваться со скидкой, и мы будем рады, если выгоду извлекут Индия, Африка или Китай. Нас это устраивает", - сказала она.



Анализ данных от Energy Aspects показывает, что совокупные объемы закупок Китаем российской нефти увеличились с 1,5 миллиона баррелей в сутки до начала боевых действий на Украине до более чем двуз миллионов, причем некоторые сорта нефти покупались по цене выше установленного потолка. У Китая нет нефтеперерабатывающих мощностей, чтобы принять значительно большие объемы российской нефти, чем прежде. Таким образом в силу географической логики естественной страной для переработки российских баррелей стала Индия.



И вот США обвинили Индию в том, что она якобы наживается на российской нефти. Неясно, каких именно уступок США могут потребовать от Нью-Дели насчет объемов поставок или сроков в рамках возможного компромисса, поэтому Индии необходимо действовать упреждающе, если она хочет избежать дополнительных пошлин. В отличие от Китая, у Индии нет "теневой" банковской сети для обхода санкций, и, как правило, она действует в рамках глобальной политики. К тому же очевиден исторический прецедент: страна полностью прекратила завоз иранской продукции на первом сроке Трампа, когда были объявлены вторичные санкции.



Одно из решений - то или иное сочетание индийских уступок по американским сельскохозяйственным пошлинам, обещаний сократить закупки российской нефти (некоторая перебалансировка, похоже, уже происходит) и/или увеличить закупки энергоносителей у США. Однако об этом должно быть заявлено четко и официально.



Выиграли ли индийские нефтеперерабатывающие заводы от скидок на российскую нефть? Безусловно, потому что первоначальные скидки выросли до более чем на 20 долларов по сравнению с дубайским эталоном, хотя повышенная стоимость доставки в связи с санкциями несколько снизила выгоду для Индии. Кроме того, скидками также воспользовались Китай, Турция и Бразилия (которая покупает российский дизель). С 2022 года объемы нефтепереработки в Индии в среднем практически не выросли, а экспорт нефтепродуктов остается относительно стабильным: внутренний спрос растет и поглощает этот рост.



Загвоздка в том, что в случае, если Запад всерьез настроен на санкции против России, Ирана или обеих стран сразу, ему придется смириться с потерей более 6 миллионов баррелей нефти в сутки, что значительно превышает резервные мощности ОПЕК+. Это приведет к резкому скачку цен на нефть - вероятно, значительно выше 100 долларов - а это едва ли понравится Трампу и Европе. Западные лидеры продолжают использовать энергоносители в качестве инструмента внешней политики, но не готовы мириться с реальными последствиями ужесточения санкций.



Амрита Сен - соучредитель и директор по рыночной аналитике Energy Aspects Источник - ИноСМИ

