"Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК

19:08 26.08.2025

"Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО

Добровольцы из Северной Кореи могут ускорить многие процессы в боях на Украине



В Северной Корее образовалась "очередь" из желающих отправиться на СВО после успешной миссии армии КНДР в Курской области. Более ста тысяч граждан этой страны, заявила южнокорейская разведка, готовы отправиться на линию боевого соприкосновения следом за своими предшественниками.



Военный эксперт, член президиума "Офицеров России" полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с "МК" рассказал, на каких направлениях теоретически может появиться новая партия северокорейских солдат.



По данным южнокорейской разведки, более 100 тысяч граждан Северной Кореи готовы хоть завтра отправиться на СВО. "Такие цифры нам нравятся, они могут сильно ускорить многие процессы" - прокомментировал новость в своем телеграм-канале военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.



Военный эксперт Тимур Сыртланов в свою очередь напомнил, что Вооруженные силы Северной Кореи оказали значимую роль в освобождении Курской области от украинских националистов:



-Несколько десятков тысяч северокорейских солдат участвовали в боях по освобождению приграничных территорий с ноября 2024 года по апрель 2025 года. После окончания боевых действий на приграничье военнослужащие КНДР вернулись домой. Конечно, сейчас там на подъеме патриотические настроения. Кроме того, несомненно, оказывается большая помощь семьям раненых и погибших наших северокорейских товарищей. Поэтому неудивительно, что есть рост числа добровольцев из Северной Кореи для участия в специальной военной операции на стороне России.



- Тимур, на каких направлениях могут быть задействованы желающие поучаствовать в СВО граждане Северной Кореи?



- Северокорейские войска могут выполнять боевые задачи только на территории Российской Федерации. К примеру, в перспективе они могут нести боевую службу по охране государственной границы Российской Федерации - Курской, Белгородской, Брянской областей.



Но в то же время Законом Российской Федерации для иностранных граждан предусмотрено заключение контрактов на военную службу. Поэтому граждане КНДР имеют право, как и граждане других государств, выполнять боевые задачи в составе добровольческого корпуса. При этом иностранные граждане, воюющие в составе добровольческого корпуса, при желании имеют все основания для получения гражданства России, а также соответствующих льгот.



- Если граждане КНДР приедут к нам в качестве добровольцев, то на каких направлениях они могут оказаться?



- Совершенно любое направление, которое будет необходимо для решения тех или иных тактических и стратегических задач для подразделений.



- Может ли армия КНДР стать нашим ответом на попытки стран НАТО ввести на Украину свой контингент?



- Надеюсь, до такой открытой конфронтации не дойдет. Но в любом случае вопрос сейчас даже не в НАТО. Северная Корея - это единственная страна в азиатском регионе, которая имеет реальный опыт боевых действий в войне 21-го века. И это учитывают Южная Корея, а также ее "коллеги по цеху" - Япония, США.



- Какова вероятность того, что солдаты армии КНДР или добровольцы еще раз появятся на театре боевых действий?



- Скажем так, она высока.



Напомним, что еще в августе 2022 года Северная Корея предлагала России отправить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Северокорейские солдаты появились на территории России только после вторжения противника в Курскую область в 2024 году. В начале этого лета глава Генштаба России Валерий Герасимов официально подтвердил, что подразделения КНДР принимали участие в освобождении Курской области. Тогда же Ким Чен Ын пообещал, что его армия и дальше будет помогать России, ссылаясь на статью 4 Договора между Россией и КНДР.



Дарья Федотова