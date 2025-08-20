 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 26.08.2025
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
15:00  Украину обезопасят навсегда, - Александр Яковенко
Добровольцы из Северной Кореи могут ускорить многие процессы в боях на Украине

В Северной Корее образовалась "очередь" из желающих отправиться на СВО после успешной миссии армии КНДР в Курской области. Более ста тысяч граждан этой страны, заявила южнокорейская разведка, готовы отправиться на линию боевого соприкосновения следом за своими предшественниками.

Военный эксперт, член президиума "Офицеров России" полковник в запасе Тимур Сыртланов в беседе с "МК" рассказал, на каких направлениях теоретически может появиться новая партия северокорейских солдат.

По данным южнокорейской разведки, более 100 тысяч граждан Северной Кореи готовы хоть завтра отправиться на СВО. "Такие цифры нам нравятся, они могут сильно ускорить многие процессы" - прокомментировал новость в своем телеграм-канале военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Военный эксперт Тимур Сыртланов в свою очередь напомнил, что Вооруженные силы Северной Кореи оказали значимую роль в освобождении Курской области от украинских националистов:

-Несколько десятков тысяч северокорейских солдат участвовали в боях по освобождению приграничных территорий с ноября 2024 года по апрель 2025 года. После окончания боевых действий на приграничье военнослужащие КНДР вернулись домой. Конечно, сейчас там на подъеме патриотические настроения. Кроме того, несомненно, оказывается большая помощь семьям раненых и погибших наших северокорейских товарищей. Поэтому неудивительно, что есть рост числа добровольцев из Северной Кореи для участия в специальной военной операции на стороне России.

- Тимур, на каких направлениях могут быть задействованы желающие поучаствовать в СВО граждане Северной Кореи?

- Северокорейские войска могут выполнять боевые задачи только на территории Российской Федерации. К примеру, в перспективе они могут нести боевую службу по охране государственной границы Российской Федерации - Курской, Белгородской, Брянской областей.

Но в то же время Законом Российской Федерации для иностранных граждан предусмотрено заключение контрактов на военную службу. Поэтому граждане КНДР имеют право, как и граждане других государств, выполнять боевые задачи в составе добровольческого корпуса. При этом иностранные граждане, воюющие в составе добровольческого корпуса, при желании имеют все основания для получения гражданства России, а также соответствующих льгот.

- Если граждане КНДР приедут к нам в качестве добровольцев, то на каких направлениях они могут оказаться?

- Совершенно любое направление, которое будет необходимо для решения тех или иных тактических и стратегических задач для подразделений.

- Может ли армия КНДР стать нашим ответом на попытки стран НАТО ввести на Украину свой контингент?

- Надеюсь, до такой открытой конфронтации не дойдет. Но в любом случае вопрос сейчас даже не в НАТО. Северная Корея - это единственная страна в азиатском регионе, которая имеет реальный опыт боевых действий в войне 21-го века. И это учитывают Южная Корея, а также ее "коллеги по цеху" - Япония, США.

- Какова вероятность того, что солдаты армии КНДР или добровольцы еще раз появятся на театре боевых действий?

- Скажем так, она высока.

Напомним, что еще в августе 2022 года Северная Корея предлагала России отправить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Северокорейские солдаты появились на территории России только после вторжения противника в Курскую область в 2024 году. В начале этого лета глава Генштаба России Валерий Герасимов официально подтвердил, что подразделения КНДР принимали участие в освобождении Курской области. Тогда же Ким Чен Ын пообещал, что его армия и дальше будет помогать России, ссылаясь на статью 4 Договора между Россией и КНДР.

Дарья Федотова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756224480


