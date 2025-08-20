Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России

22:50 26.08.2025

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Президент КР Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым из России и подарил ему автомобиль, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.



Панаев стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля. Президент отметил, что узнал о деятельности активиста из интернета и счел необходимым выразить ему благодарность.



