Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
22:50 26.08.2025

БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Президент КР Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым из России и подарил ему автомобиль, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Панаев стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля. Президент отметил, что узнал о деятельности активиста из интернета и счел необходимым выразить ему благодарность.



"Ваше дело - пример для многих. У экологии нет границ, весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь природу ради будущих поколений, это долг каждого. Вы - молодец!" - сказал Жапаров.

Он передал Панаеву ключи от машины отечественного производства.

"От имени народа Кыргызстана, от имени волонтеров и экоактивистов вручаю вам автомобиль в подарок", - заявил президент.

Россиянин рассказал, что приехал в КР как турист и в 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, стал убирать мусор на берегу, желая мотивировать других своим примером. По словам Панаева, он решил навсегда остаться в республике и считает ее своим домом.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756237800


