|Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
22:50 26.08.2025
БИШКЕК, 25 авг - Sputnik. Президент КР Садыр Жапаров встретился с экоактивистом Андреем Панаевым из России и подарил ему автомобиль, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
Панаев стал известен благодаря добровольной уборке мусора на побережье Иссык-Куля. Президент отметил, что узнал о деятельности активиста из интернета и счел необходимым выразить ему благодарность.
"Ваше дело - пример для многих. У экологии нет границ, весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы. Мы обязаны беречь природу ради будущих поколений, это долг каждого. Вы - молодец!" - сказал Жапаров.
Он передал Панаеву ключи от машины отечественного производства.
"От имени народа Кыргызстана, от имени волонтеров и экоактивистов вручаю вам автомобиль в подарок", - заявил президент.
Россиянин рассказал, что приехал в КР как турист и в 2024 году, отдыхая на Иссык-Куле, стал убирать мусор на берегу, желая мотивировать других своим примером. По словам Панаева, он решил навсегда остаться в республике и считает ее своим домом.