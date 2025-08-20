 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Среда, 27.08.2025
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
21:26  FT: нефтяные компании США расширяют деятельность в России, несмотря на санкции
13:43  Комик против разведчика: Фантастические слухи о встрече на высшем уровне между Россией и Украиной, - СП
13:24  Индия приняла решение по российской нефти, - посол в РФ Винай Кумар
13:01  Глобализация: кто против? - ФСК
12:37  Садыр Жапаров о санкциях Великобритании и США против банков Кыргызстана
11:02  Путь к Холокосту. 90 лет назад в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, - Борис Хавкин
00:16  В Центральной Азии создают золотые маршруты туризма
00:05  Русские войска фактически нарушили снабжение ВСУ в Покровске – итоговая сводка Readovka за 20 августа
Среда, 20.08.2025
23:14  Путин назвал атомную промышленность олицетворением технологической мощи РФ
20:21  Совершил ли Трамп геополитическую ошибку в отношении Индии
20:19  Алма-Ата стала сердцем тюркского мира, - Виктория Панфилова
19:29  Таджикский психолог рассказала, что такое лень и стоит ли с ней бороться
Архив
Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
00:05 27.08.2025

ВС РФ душат украинский гарнизон Покровско-Мирноградского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за 26 августа

Редакция Readovka собрала самые важные события 26 августа в разрезе СВО. ВСУ нанесли отвлекающий удар к востоку от Мирнограда, чтобы не дать ВС РФ оборвать снабжение украинской группировки в районе Покровска. Канцлер ФРГ Мерц сообщил о том, что социальная политика страны претерпит серьезные изменения ввиду смены приоритетов Германии.

"Кот в мешке брыкается"

Русские войска на Покровском направлении не дают неприятелю стабильно снабжаться по сельским маршрутам через село Гришино. Единственное, на что могут надеяться ВСУ, так это на маленькие "ручейки" одиночных рейсов обеспечения, идущих через поля. Однако условную норму потребности гарнизона в 10 тонн груза в сутки закрыть украинское командование таким образом не может.



Но так или иначе возможность хоть как-то обеспечивать какие-то поставки боеприпасов и прочих грузов у противника еще есть. Да, снабжение сопряжено с огромными рисками, но все же сохранение коридора с маршрутами поставок – ключевая задача неприятеля в рамках стратегии по продлению боеспособности всего Покровско-Мирноградского оборонительного района. Сохранить коридор ВСУ могут только одним способом, а именно заставив наши войска прекратить давить на Гришино из района Новоалександровки. Потеря Гришино – предвестие полного окружения оборонительного района со всеми вытекающими. Даже титанический объем накопленных боеприпасов и прочего в условиях полного отсутствия восполнения сгорает со скоростью сугроба под летним солнцем.

Для предотвращения катастрофы подразделения 79-й ОДШБр ВСУ предприняли специфическую операцию для отвлечения сил 51-й армии ВС РФ. Противник малыми группами сумел просочиться из района технических сооружений у населенного пункта Московское между селами Новоэкономическое и Миролюбовка в наш тыл. Там украинские штурмовые группы смогли занять ранее утраченные ими полевые позиции.

Отечественное экспертное сообщество уже успело обозвать действия ВСУ глупыми, бессмысленным и окрестило происходящее "атакой в никуда". Это не совсем так, в положении неприятеля такие "опрометчивые действия" – единственное, что имеет шанс сместить фокус внимания командования 51-й армии на них. Непосредственные операции против русских войск в полосе Гришино – Новоалександровка слишком очевидны и ввиду этого обречены. Но цена за попытку атаковать в другом месте оказалась для противника весьма велика, прорвавшиеся силы 79-й ОДШБр пребывают под постоянным давлением артиллерии и прочих средств поражения. Потери значительны, и прорвавшиеся де-факто действуют в окружении. Никаких перспектив развить ситуацию у ВСУ нет.

Естественно, высшее военное командование незалежной едва ли было в курсе планировавшегося мини-прорыва и вряд ли осталось в восторге от инициативы 79-й бригады. Об этом свидетельствует сообщение в Telegram-канале этой украинской части.

"Успешные действия под Мирным вскрыли ключевую проблему – отсутствие четкой стратегии развития инициативы. Подразделения на месте действуют решительно и смело, но их успехи часто остаются без должного продолжения. Если ситуация повторится и здесь, потери окажутся напрасными, а сам факт прорыва будет использоваться лишь как временный информационный повод", – гласит сообщение.

То есть украинское командование на местах, мягко говоря, переоценило результат маневра силами одного батальона 79-й бригады. Теперь прорвавшийся противник обречен, а получать подкрепления и пополнение боекомплекта он уже не может, маршрут просачивания перекрыт. Но справедливости ради данная попытка на этапе планирования реально могла видеться чем-то перспективным. Но уже во время ее реализации все стало понятно даже самому неприятелю.

"Закрепиться и удерживать позиции при нынешних ресурсах крайне сложно, а дальнейшие указания сверху пока не поступили", – гласит еще одно сообщение в Telegram-канале 79-й ОДШБр.

Стоит предположить, что приказа сверху нет по одной простой причине – какие-либо распоряжения уже бессмысленны.

Ukrainer raus 2

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что текущее состояние экономики страны не позволяет сохранять старую модель социального обеспечения.

"Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически", – передает слова политика The Telegraph.

Редакция Readovka уже отмечала, что Берлин будет "резать" финансирование социальных программ для украинцев, подталкивая их к возвращению домой. Теперь ситуация с бритвой Мерца вошла в кульминацию.

Сокращение финансирования прежде всего коснется украинских беженцев, а заявление канцлера предваряли выступления немецких политиков касательно пособий "бюргергельд" именно для выходцев из незалежной. Но, помимо этого пособия, в ФРГ есть и другие формы финансовой поддержки. Среди них пособие-доплата для аренды жилья и другие виды помощи, находящиеся в ведении разных социальных ведомств страны. Грубо говоря, Мерц "достал пилу" для ветки, на которой сидят украинцы, именно эти пособия будут резать немцы.

Важно, что вице-канцлер и по совместительству глава Минфина Клингбайль, прибывший с визитом в Киев вчера, посулил Зеленскому ежегодную финансовую помощь от Берлина в размере 9 млрд евро.

Агентство DPA объявило сумму, которая ушла на поддержку киевского режима с 2022 года, – 50,5 млрд евро. Из них 25 млрд, то есть половина, ушли на обеспечение украинских беженцев в самой Германии. Банковая не могла не указать Клингбайлю на то, что сам украинский режим заинтересован в этих деньгах. Таким образом, заявление Мерца четко дает понять, кому и куда пойдут пособия украинцев.

Вчера, 25 августа, главным событием дня стала фактическая ликвидация котлов с подразделениями ВСУ к югу и востоку от Константиновки.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Контрактацию овощей нового урожая и усиление контроля за стабфондами обсудили в Правительстве
- Казахстан и Япония намерены укреплять стратегическое партнерство
- Нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов реализуют в Казахстане
- Суд приговорил организаторов наркошопа к 8 годам лишения свободы
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев открыл престижный международный турнир по бочча
- Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений Президента по повышению качества автодорог
- Кадровые перестановки
