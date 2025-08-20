|Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
00:05 27.08.2025
ВС РФ душат украинский гарнизон Покровско-Мирноградского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за 26 августа
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 августа в разрезе СВО. ВСУ нанесли отвлекающий удар к востоку от Мирнограда, чтобы не дать ВС РФ оборвать снабжение украинской группировки в районе Покровска. Канцлер ФРГ Мерц сообщил о том, что социальная политика страны претерпит серьезные изменения ввиду смены приоритетов Германии.
"Кот в мешке брыкается"
Русские войска на Покровском направлении не дают неприятелю стабильно снабжаться по сельским маршрутам через село Гришино. Единственное, на что могут надеяться ВСУ, так это на маленькие "ручейки" одиночных рейсов обеспечения, идущих через поля. Однако условную норму потребности гарнизона в 10 тонн груза в сутки закрыть украинское командование таким образом не может.
Но так или иначе возможность хоть как-то обеспечивать какие-то поставки боеприпасов и прочих грузов у противника еще есть. Да, снабжение сопряжено с огромными рисками, но все же сохранение коридора с маршрутами поставок – ключевая задача неприятеля в рамках стратегии по продлению боеспособности всего Покровско-Мирноградского оборонительного района. Сохранить коридор ВСУ могут только одним способом, а именно заставив наши войска прекратить давить на Гришино из района Новоалександровки. Потеря Гришино – предвестие полного окружения оборонительного района со всеми вытекающими. Даже титанический объем накопленных боеприпасов и прочего в условиях полного отсутствия восполнения сгорает со скоростью сугроба под летним солнцем.
Для предотвращения катастрофы подразделения 79-й ОДШБр ВСУ предприняли специфическую операцию для отвлечения сил 51-й армии ВС РФ. Противник малыми группами сумел просочиться из района технических сооружений у населенного пункта Московское между селами Новоэкономическое и Миролюбовка в наш тыл. Там украинские штурмовые группы смогли занять ранее утраченные ими полевые позиции.
Отечественное экспертное сообщество уже успело обозвать действия ВСУ глупыми, бессмысленным и окрестило происходящее "атакой в никуда". Это не совсем так, в положении неприятеля такие "опрометчивые действия" – единственное, что имеет шанс сместить фокус внимания командования 51-й армии на них. Непосредственные операции против русских войск в полосе Гришино – Новоалександровка слишком очевидны и ввиду этого обречены. Но цена за попытку атаковать в другом месте оказалась для противника весьма велика, прорвавшиеся силы 79-й ОДШБр пребывают под постоянным давлением артиллерии и прочих средств поражения. Потери значительны, и прорвавшиеся де-факто действуют в окружении. Никаких перспектив развить ситуацию у ВСУ нет.
Естественно, высшее военное командование незалежной едва ли было в курсе планировавшегося мини-прорыва и вряд ли осталось в восторге от инициативы 79-й бригады. Об этом свидетельствует сообщение в Telegram-канале этой украинской части.
"Успешные действия под Мирным вскрыли ключевую проблему – отсутствие четкой стратегии развития инициативы. Подразделения на месте действуют решительно и смело, но их успехи часто остаются без должного продолжения. Если ситуация повторится и здесь, потери окажутся напрасными, а сам факт прорыва будет использоваться лишь как временный информационный повод", – гласит сообщение.
То есть украинское командование на местах, мягко говоря, переоценило результат маневра силами одного батальона 79-й бригады. Теперь прорвавшийся противник обречен, а получать подкрепления и пополнение боекомплекта он уже не может, маршрут просачивания перекрыт. Но справедливости ради данная попытка на этапе планирования реально могла видеться чем-то перспективным. Но уже во время ее реализации все стало понятно даже самому неприятелю.
"Закрепиться и удерживать позиции при нынешних ресурсах крайне сложно, а дальнейшие указания сверху пока не поступили", – гласит еще одно сообщение в Telegram-канале 79-й ОДШБр.
Стоит предположить, что приказа сверху нет по одной простой причине – какие-либо распоряжения уже бессмысленны.
Ukrainer raus 2
Канцлер ФРГ Мерц заявил, что текущее состояние экономики страны не позволяет сохранять старую модель социального обеспечения.
"Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически", – передает слова политика The Telegraph.
Редакция Readovka уже отмечала, что Берлин будет "резать" финансирование социальных программ для украинцев, подталкивая их к возвращению домой. Теперь ситуация с бритвой Мерца вошла в кульминацию.
Сокращение финансирования прежде всего коснется украинских беженцев, а заявление канцлера предваряли выступления немецких политиков касательно пособий "бюргергельд" именно для выходцев из незалежной. Но, помимо этого пособия, в ФРГ есть и другие формы финансовой поддержки. Среди них пособие-доплата для аренды жилья и другие виды помощи, находящиеся в ведении разных социальных ведомств страны. Грубо говоря, Мерц "достал пилу" для ветки, на которой сидят украинцы, именно эти пособия будут резать немцы.
Важно, что вице-канцлер и по совместительству глава Минфина Клингбайль, прибывший с визитом в Киев вчера, посулил Зеленскому ежегодную финансовую помощь от Берлина в размере 9 млрд евро.
Агентство DPA объявило сумму, которая ушла на поддержку киевского режима с 2022 года, – 50,5 млрд евро. Из них 25 млрд, то есть половина, ушли на обеспечение украинских беженцев в самой Германии. Банковая не могла не указать Клингбайлю на то, что сам украинский режим заинтересован в этих деньгах. Таким образом, заявление Мерца четко дает понять, кому и куда пойдут пособия украинцев.
Вчера, 25 августа, главным событием дня стала фактическая ликвидация котлов с подразделениями ВСУ к югу и востоку от Константиновки.