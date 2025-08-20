Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа

00:05 27.08.2025

ВС РФ душат украинский гарнизон Покровско-Мирноградского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за 26 августа



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 августа в разрезе СВО. ВСУ нанесли отвлекающий удар к востоку от Мирнограда, чтобы не дать ВС РФ оборвать снабжение украинской группировки в районе Покровска. Канцлер ФРГ Мерц сообщил о том, что социальная политика страны претерпит серьезные изменения ввиду смены приоритетов Германии.



"Кот в мешке брыкается"



Русские войска на Покровском направлении не дают неприятелю стабильно снабжаться по сельским маршрутам через село Гришино. Единственное, на что могут надеяться ВСУ, так это на маленькие "ручейки" одиночных рейсов обеспечения, идущих через поля. Однако условную норму потребности гарнизона в 10 тонн груза в сутки закрыть украинское командование таким образом не может.



