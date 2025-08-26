Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким

27.08.2025 Саммит Южная Корея – США: деньги в обмен на поддержку

Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову для роста американской экономики



26.08.2025 | Игорь КИМ



Последнее время Южная Корея (РК) по отношению к Северной (КНДР) ведет себя настолько же противоречиво, насколько США со своей позицией по урегулированию украинского конфликта.



Несколько дней назад официальный Сеул отказался от политики предыдущего президента Юн Сок Еля по отношению к Пхеньяну под девизом "Мир через силу", которая предусматривала поглощение Северной Кореи силовыми методами.



Новый же президент Ли Чже Мен задекларировал совершенно другой подход к Пхеньяну, который был изложен в трех основных пунктах его политики: уважение к власти Северной Кореи, отказ от ее поглощения и недопустимость каких-либо враждебных действий. Кроме того, Сеул пообещал продолжить реализацию мер по снижению напряженности на Корейском полуострове и восстановлению доверия между двумя странами.



Вот только почти сразу же руководство РК нарушило все три пункта своих обещаний Пхеньяну.



Во-первых, 24 августа по дороге в Вашингтон президент Ли Чже Мен заявил: "Я готов обсудить в ходе саммита с президентом США все вопросы, связанные с Северной Кореей, без каких бы то ни было ограничений". Он отметил, что намерен довести до сведения Дональда Трампа подробности трехэтапного плана денуклеаризации Северной Кореи, предусматривающего заморозку, сокращение и в конечном итоге демонтаж ядерной программы КНДР.



Интересно, о каком уважении к Пхеньяну может говорить президент Южной Кореи, если он публично заявляет, что будет обсуждать с руководителем третьей страны (в данном случае США) этапы денуклеаризации Северной Кореи? Уже тогда б лучше ничего не говорил о своем "уважении", потому что Сеулу надо вести разговор о денуклеаризации Корейского полуострова в первую очередь с Пхеньяном, а не Вашингтоном.



Единственным символическим шагом навстречу Пхеньяну можно посчитать отказ от обнародования ежегодного доклада РК о ситуации с правами человека в КНДР. Подготовленный министерством воссоединения документ будет передан в архив без публикации под предлогом того, что полученные от перебежчиков данные устарели из-за их длительного проживания в третьих странах. И то такой шаг выглядит как пока мы не будем кидать в вас грязью.



Во-вторых, отказ от поглощения северного соседа Сеулу нужно начать с себя. Как минимум с того, чтобы снять санкции против Северной Кореи и начать выполнять подписанные в предыдущие годы двусторонние договоренности, а не стрелять по северокорейским солдатам, занимающимся починкой инженерно-технических сооружения в своей части демилитаризованной зоны, как это произошло несколько дней назад.



В-третьих, моментальным враждебным действием по отношению к Северной Корее стали начавшиеся несколько дней назад совместные южнокорейско-американские учения Ulchi Freedom Shield, которые в Пхеньяне назвали "наиболее враждебным и конфронтационным проявлением намерений по отношению к КНДР".



Северная Корея считает их проведение "самым очевидным выражением воли к развязыванию войны" и "источником разрушения мира и стабильности в регионе", которое вынуждает Пхеньян к "радикальному расширению ядерного вооружения". Как заявило военное руководство КНДР, "крупномасштабные военные учения никогда не могут быть оборонительными, поскольку их проводят крупнейшая в мире ядерная держава и более десяти государств-сателлитов".



Таким образом, вместо того чтобы прекратить враждебные действия против КНДР, Сеул продолжает наступать на те же грабли военных учений, что и в прошлые годы.



В итоге 25 августа на встрече в Белом доме Ли Чже Мен среди других вопросов обсудил и Северную Корею. Он выразил надежду на то, что президент США откроет новый путь к стабильности на Корейском полуострове в качестве "миротворца", поскольку Пхеньян за последние годы значительно расширил свои ядерные и ракетные программы.



Во время своего первого срока президент Трамп дважды встречался с руководителем КНДР Ким Чен Ыном (в 2018 и 2019 годах), поэтому сейчас он также выразил готовность встретиться с Кимом уже до конца этого года, чтобы поучаствовать в очередном миротворческом процессе, который положительно скажется на имидже Трампа.



Естественно, что в Вашингтоне обсуждались вопросы двусторонней торговли и инвестиций, в частности совместный энергетический проект (США –Япония – Южная Корея) на Аляске и возможные закупки Сеулом американской военной техники, включая бомбардировщики B-2.



Трамп заявил, что США планируют закупать суда у РК, а также вместе строить их на верфях на американской территории. На самом деле Вашингтон хочет, чтобы лидирующий в мировом судостроении Сеул восстановил американскую судостроительную отрасль, особенно постройку кораблей для военно-морского флота.



Ожидаемым ударом стало желание Трампа поднять почти в десять раз – до 10 млрд долл. в год ценник за пребывание американского военного контингента (28,5 тыс. военнослужащих) в Южной Корее. Кроме того, он захотел "избавиться от аренды" и "закрепить право собственности на землю" под американскими военными базами. Другими словами, Вашингтон требует от Сеула передать территорию своих военных баз в этой стране в собственность США.



С учетом того, что недавно построенная новая американская база на юге от Сеула занимает огромные равнинные территории, которых в горной Южной Корее не так уж и много, то это был реальный удар под дых Ли Чже Мену.



Вдобавок к передаче земли Вашингтон хочет заставить Сеул инвестировать сотни миллиардов долларов в американскую экономику, потратить десятки миллиардов долларов за "американский военный зонтик", а также оплатить повышенные таможенные пошлины за экспорт своих товаров в США.



Южная Корея уже пообещала инвестировать в американскую экономику 350 млрд долл. США, что составляет больше половины государственного бюджета страны. Хотя не исключено, что Ли Чже Мен просто следует примеру других партнеров США, которые также пообещали Трампу огромные инвестиции, но какая сумма будет реально вложена в американскую экономику, пока неизвестно.



Во время последовавшего за саммитом "Делового круглого стола РК – США" было подписано 11 меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества между двумя странами в сферах судостроения, атомной энергетики, авиации, закупок сжиженного природного газа и добычи критически важных минералов, а также о создании совместных фондов, инвестициях и технологическом сотрудничестве для расширения кооперации в стратегических отраслях.



Пока Сеул подтвердил капиталовложения в США на сумму в 26 млрд долларов, которые корпорация Hyundai Motor планирует инвестировать в строительство завода робототехники и металлургического комбината для выпуска 2,7 млн. тонн стали в год, которая будет использоваться для производства южнокорейских автомобилей на своих американских заводах.



Премьер Ким Мин Сок заявил, что в отношениях между Сеулом и Вашингтоном достигнут "значительный прогресс", а лидеры двух стран договорились совместно реагировать на стремительные изменения в международном порядке и укреплять сотрудничество, расширив альянс за пределы военной сферы.



Вот только в Сеуле оценки результатов визита президента Южной Кореи в США у правящей партии и оппозиции оказались резко противоположными. Правящая Демократическая партия назвала прошедший саммит "успешным", указывая на 11 подписанных двусторонних документов, а также перспективу возобновления диалога между Вашингтоном и Пхеньяном по денуклеаризации полуострова.



Оппозиционная "Сила народа" охарактеризовала саммит как "беспрецедентную дипломатическую неудачу" и "политику уступок", подчеркивая отсутствие четких договоренностей по чувствительным вопросам – таможенным тарифам и дополнительному открытию рынка продовольствия.



Американский эксперт по вопросам Корейского полуострова вице-президент Asia Society Policy Institute Уэнди Катлер назвала встречу президентов РК и США как "прошедшую ожидаемо успешно", но согласилась с тем, что южнокорейская сторона "разочарована отсутствием новых договоренностей по тарифам на автомобили и сталь".



Учитывая, что США являются первым торговым партнером Южной Кореи, а также постоянное следование Сеула в фарватере американской внешней политики, президенту Ли Чже Мену неизбежно придется идти навстречу требованиям президента Трампа.



Хотя некоторые из них, касающиеся передачи земель и существенного перераспределения государственного и частного финансирования в пользу США, без сомнений вызовут возмущение оппозиции и простых граждан.



Главное, чтобы при этом власть не забывала о желаниях своих избирателей, а также на деле, а не на словах выполняла свои обещания по отношению к Северной Корее. Источник - Фонд стратегической культуры

