НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая

01:55 27.08.2025

Американские спецслужбы насыщают регион своими агентами



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

26.08.2025



Американская разведка летом 2025 года активизировала свою деятельность в Афганистане. Об этом говорится в специальном сообщении контрразведки афганского "Талибана". Согласно данным талибских спецслужб, усилия американских шпионов направлены прежде всего против России и Китая.



В распоряжении "НГ" оказался секретный документ из Главного управления разведки (ГУР) афганского "Талибана", в котором содержится оценка актуальной деятельности разведки США в Афганистане. Специальное сообщение управления 367 ГУР "Талибана" (служба контрразведки) направлено 23 августа с.г. в управление 061 (аналитическое подразделение) за подписью шефа талибской контрразведки Асадуллы Барьялая.



В сообщении говорится: "Разведывательное управление США (ЦРУ. – "НГ") активизировало свою деятельность в стране (Афганистане. – "НГ") против России и Китая по сравнению с предыдущим периодом. Данная организация (ЦРУ. – "НГ") стремится осуществлять действия против граждан и политических представителей этих стран в целях реализации своих международных разведывательных задач, одновременно дискредитируя исламский режим и продвигая свою повестку".



По словам шефа талибской контрразведки, американские спецслужбы "уже направили в регион своих бывших агентов, которым США предоставили "зеленые карты" / Green Card".



Барьялай направил сообщение контрразведки "Талибана" в аналитический отдел ГУР "для дальнейшего изучения" и передачи в другие подразделения талибских спецслужб.



Документ талибской контрразведки позволяет зафиксировать любопытные нюансы большой шпионской игры в Афганистане.



Во-первых, активность агентурной сети ЦРУ в талибском "эмирате" выросла с приходом к власти президента США Дональда Трампа. Это подтверждает ранее появившиеся слухи о намерении новой администрации в Вашингтоне поменять афганскую стратегию Америки, начав "возвращение" влияния США в Афганистан.



Во-вторых, хотя в публичном пространстве популярны утверждения, что спецслужбы США и "Талибана" сотрудничают между собой в первую очередь в борьбе с афганским филиалом "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ), на самом деле, как следует из документа ГУР талибов, агентура ЦРУ наращивает с позиций Афганистана шпионскую активность против российских и китайских граждан, а также политических представительств Москвы и Пекина.



Судя по сообщению шефа талибской контрразведки, следует, в частности, ожидать увеличения числа попыток вербовок граждан РФ и КНР американскими разведчиками в Афганистане. При этом сотрудники ЦРУ имеют возможность широко использовать агентуру из числа афганцев, в том числе возвращая ее в Афганистан из эмиграции – очевидно, под какие-то конкретные оперативные задачи, разработки и комбинации.



В-третьих, американские спецслужбы могут использовать свою афганскую агентуру для проникновения в Россию и Китай, например, под видом трудовых мигрантов, потенциальных студентов или бизнесменов, якобы мечтающих развивать совместные экономические проекты с Москвой и Пекином.



Сообщение Асадуллы Барьялая от 23 августа 2025 года фиксирует особенности активизации деятельности ЦРУ США в современном Афганистане и, очевидно, заинтересует спецслужбы РФ и Китая. Неизвестно, поделились ли представители ГУР "Талибана" своими наблюдениями за американскими шпионами с российскими и китайскими коллегами.



Донесение шефа талибской контрразведки наверняка обратит на себя внимание и американской разведки, представители которой несколько лет оказывают секретную финансовую поддержку ГУР "Талибана". Несмотря на это, талибы, оказывается, очень внимательно следят за "однополчанами" в деле борьбы с международным терроризмом, а кроме того, оказались не способны сохранить в тайне результаты этих наблюдений.



Глава контрразведки "Талибана" подозревает оперативников и агентуру ЦРУ в Афганистане в стремлении дискредитировать "исламский режим" талибов посредством активизации шпионской работы американцев против России и Китая. Судя по тому, что Асадулла Барьялай делегировал аналитическому управлению ГУР талибов решение проблемы реагирования на этот вызов, у службы контрразведки "Талибана" пока нет готового рецепта на этот счет.