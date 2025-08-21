В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов

02:33 27.08.2025

Turmush - В городе Ош выделен земельный участок для строительства дипломатического городка, сообщили в мэрии.



По ее данным, сегодня, 26 августа, мэр Женишбек Токторбаев встретился с генеральными консулами России, Казахстана и Узбекистана в Оше и ознакомил их с выделенным для консульств земельным участком.



Дипломатический городок разместится на территории муниципального управления Алыбека датки. Общая площадь составит 35 тыс. квадратных метров, где каждому консульству будет выделено по 20 соток земли.



"Первый в Кыргызстане дипломатический городок будет построен в городе Ош. Город обеспечат строительство всей необходимой инфраструктуры. Согласно проекту, в дипгородке будет построено 10 корпусов", - говорится в сообщении.