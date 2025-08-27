 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:13 27.08.2025

Послание Президента 2024: экологическое движение "Таза Қазақстан" объединило более 10,4 млн человек
27 Август 2025

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране проводится масштабная республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Целью этой инициативы является не только улучшение экологической ситуации в стране, но и формирование у граждан экологически ответственного мышления, поддержание чистоты ума и помыслов, патриотизм, развитие культуры бережного отношения к природе, а также активизация участия населения в вопросах охраны окружающей среды.

Экологическое движение в Казахстане становится все более осознанной частью общественной жизни. Все больше казахстанцев поддерживают чистоту своих дворов, улиц, парков, активно участвуют в посадке деревьев, субботниках и других мероприятиях, направленных на улучшение экологии и качества жизни. С начала старта инициативы в экологических акциях приняли участие более 10,4 млн человек.

Государственные меры и законодательные изменения

Параллельно с общественными инициативами, Правительство в рамках реализация Послания Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" и иных поручений Главы Государства проводит масштабную работу по модернизации экологической политики. Одним из ключевых направлений стала цифровизация экологического контроля, внедрение передовых природоохранных технологий, а также обновление нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы охраны окружающей среды.

Во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева в октябре 2024 года было принято Постановление Правительства, утвердившее Концепцию развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы. Этот документ определяет стратегическое направление государственной политики в сфере формирования экологических ценностей в обществе.

Основные направления Концепции "Таза Қазақстан"

Концепция ориентирована на комплексный подход к формированию экологической культуры. Среди ключевых направлений:

развитие экологического мышления и поведения населения;

создание системы стимулов к экологически ответственному образу жизни;

экологическое образование и просвещение;

широкое информационное освещение вопросов экологии.

"Концепция направлена на формирование у граждан уважения к природе, осознание важности охраны окружающей среды и активное участие в решении экологических проблем", - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев

Особое внимание уделяется роли бизнеса и крупных предприятий – они рассматриваются как важные партнеры в реализации природоохранных инициатив. Многие компании в Казахстане уже участвуют в мероприятиях под эгидой "Таза Қазақстан", внедряют устойчивые технологии и поддерживают экопроекты в регионах своего присутствия.

Для реализации Концепции разработан План действий, включающий конкретные мероприятия по озеленению территорий, развитию эковолонтерского движения, проведению экологических конкурсов и активной работе с населением по вопросам устойчивого развития. Кроме того, местные исполнительные органы утвердили региональные планы, что позволяет адаптировать инициативу под особенности каждого региона страны.

Масштабное участие и региональные акции

С начала 2025 года в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан" по всей стране проведено более 767 мероприятий. Среди них – известные экологические акции, уже ставшие традиционными:

"Таза кәсіп – таза аймақ" – чистое производство для чистого региона,

"Киелі мекен" – охрана природных и священных мест,

"Таза өлке" – общее очищение территорий,

"Мөлдір бұлақ" – сохранение чистоты родников и водоемов.

Каждая из этих акций вносит вклад в улучшение состояния окружающей среды и объединяет усилия различных слоев общества: граждан, бизнеса, студентов, школьников и представителей власти.

Управление отходами: от проблемы – к решению

Глава государства в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" отметил, что за несколько месяцев в рамках акции "Таза Қазақстан" наведен порядок в сотнях тысячах дворов, собрано миллионы тонн мусора. Благодаря подобным инициативам в стране укореняется новая культура, новая общественная этика. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации.

Одним из ключевых направлений Концепции "Таза Қазақстан" является ответственное обращение с отходами. По официальным данным, ежегодно в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов. При этом уровень переработки в 2024 году составил 25,8%, что требует дальнейших усилий по развитию инфраструктуры и информированию населения.

С этой целью в городах страны активно внедряются экобоксы и фандоматы, принимающие вторсырье и поощряющие граждан бонусами за сданный пластик и алюминий. Уже сегодня частный бизнес установил более 100 фандоматов в таких крупных городах, как Астана, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорск.

"Кроме того, до конца августа в рамках пилотного проекта в 129 школах Астаны и Жезказгана появится более 1 тыс. экобоксов для раздельного сбора мусора", - добавил Ерлан Нысанбаев.

Министр отметил, что такие меры позволяют снижать объем отходов, направляемых на полигоны, и одновременно развивать экологическое сознание у подрастающего поколения.

Зеленая экономика и восстановление природы

Глава государства в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" подчеркнул, что идея увеличения лесных массивов должна стать по-настоящему народной. В рамках инициативы "Таза Қазақстан" продолжается масштабное озеленение страны и увеличение площади лесного покрова.

"Так, на территории государственного лесного фонда высажено более 1,3 млрд сеянцев, в том числе на осушенном дне Аральского моря осуществлена посадка 48,7 млн штук сеянцев саксаула", - сообщил Ерлан Нысанбаев.

Для устойчивого развития лесного хозяйства завершено строительство лесного питомника в городе Казалинск, который имеет мощность 3 млн сеянцев в год и занимает площадь 33 га. В питомнике уже произведен посев семян саксаула на 10 га с учетом всех агротехнических требований.

В текущем году ведутся проектные работы по созданию нового питомника площадью 15 га и бурению скважин на осушенном дне Арала. Также осуществляется поставка контейнеров (модулей) для проживания и работы сотрудников.

Цифровые инструменты в помощь экологии

В рамках реализации Послания Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" и иных поручений Главы Государства в республике активно проводятся работы по цифровизации всех сфер жизнедеятельности.

Современные технологии активно применяются в том числе и для оперативного реагирования на экологические вызовы. С 2024 года в Казахстане работает телеграм-бот @TazaQazBot, с помощью которого граждане могут сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства в своих населенных пунктах.

Благодаря работе платформы:

с начала 2025 года на портал уже поступило 16,5 тыс. заявок;

из них исполнено более 15 тыс. обращений;

наиболее частые темы обращений: уборка территорий (4 965 сообщений), вывоз мусора (1181 заявок), содержание тротуаров и благоустройство улиц (1 232 сообщений).

Для удобства пользователей бот распределяет обращения по 21 категориям, а также автоматически направляет запросы в соответствующие службы. Это позволяет ускорить процесс устранения проблем и повысить прозрачность взаимодействия власти с населением.

Чистая страна - общее дело

С начала экологической инициативы "Таза Қазақстан" по всей республике проведено порядка 1,1 тыс. экологических акций, в которых приняли участие более 10,4 млн человек, включая 586 тыс. волонтеров.

"Общими усилиями было собрано свыше 1,6 млн тонн отходов, очищено 859 тыс. гектаров территории", - уточнил Ерлан Нысанбаев.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что инициатива "Таза Қазақстан" демонстрирует, что системный подход, политическая воля и активное участие граждан могут приносить реальные плоды. Страна движется в направлении устойчивого экологического развития, при этом создавая прочную основу для формирования культуры ответственности за окружающую среду у каждого жителя.

Присоединиться к экологическому движению может любой: участие в субботниках, сортировка мусора, посадка деревьев, обучение детей экологическим привычкам – все это вклад в чистое, безопасное и зеленое будущее Казахстана.

***

По данным на 1 июля 2025 года, численность населения Казахстана составила 20 387 811 человек.

Источник - Primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756289580


