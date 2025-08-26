 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 27.08.2025
НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
14:34 27.08.2025

"Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
Оппозиция республики готовится к революции

Игорь Селезнев
26.08.2025

По мере приближения осени в Грузии обостряется политическая борьба. Часть оппозиции опять начала призывать к свержению правительства "Грузинской мечты", в то время как партия власти заранее начала праздновать свою победу на местных выборах. При этом депутаты призывают родителей не отпускать детей на митинги, так как после этого они окажутся в тюрьме.

Председатель политсовета "Единого национального движения" (ЕНД) Леван Хабеишвили призвал жителей Грузии 4 октября не участвовать в местных выборах, а присоединиться к массовому протесту в центре Тбилиси. По его словам, пора оставить попытки объединить людей вокруг каких бы то ни было программ и просто игнорировать основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.

"Сделаем 4 октября Днем победы – это действительно в наших руках! Выйдем все на Руставели и покажем беспрецедентное единство грузинского народа, которое безоговорочно приведет к мирной осенней революции!" – заявил Хабеишвили.

Кроме того, восемь оппозиционных партий, включая ЕНД, призывали "Гахария за Грузию" и "Сильную Грузию" отказаться от участия в местных выборах. Вместо этого они призывали всех патриотов выйти на митинг 13 сентября. "Давайте будем многочисленны, выйдем и заявим, что российский режим не представляет грузинский народ и Грузию", – зачитала заявление лидер "Дроа" Элен Хоштария.

Правда, коллеги по оппозиционному лагерю решили, что участвовать в выборах все-таки лучше, чем митинговать. "Мы не собираемся присоединяться к восьми партиям, поддерживающим бойкот. У нас свой путь, видение и стратегия, но мы уважаем их решения. "Гахария за Грузию" и "Сильная Грузия" выдвинули общих кандидатов, и мы рассматриваем выборы как битву за победу над "Грузинской мечтой" и спасение страны", – подчеркнул один из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили.

Такого же мнения придерживается член партии "Гахария за Грузию" Георгий Шарашидзе. "Мы считаем, что выбрали самый правильный, эффективный способ борьбы с "Мечтой". Мы доведем эту борьбу до конца. Если другие оппозиционные партии думают, что добьются большего результата бойкотами, мирными революциями и переворотами, это их выбор. Но мы знаем, как победить "Мечту" и превратить в оппозицию. Муниципальные выборы 4 октября станут началом ее разгрома", – заключил Шарашидзе.

Как бы там ни было, "Грузинская мечта" нисколько не переживает из-за оппозиционной активности. Напротив, в партии власти заранее объявили об оглушительной победе на местных выборах.

"Грузинская мечта" легко победит на муниципальных выборах, потому что ей не смогут ничего противопоставить", – уверен депутат от этой политической силы Тенгиз Шарманашвили. По его словам, часть оппозиции заранее отказалась от борьбы за власть, когда решили не участвовать в выборах, а те, кто все-таки отважился, лишены необходимых для победы ресурсов.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил не обращать внимания на его оппонентов. По словам градоначальника, они дают оторванные от жизни обещания вроде повышения пенсий, а нужно думать о том, как сделать жизнь в городе лучше.

"Как глава муниципалитета может изменить размер пенсии? Ни один мэр ничего не может с ней сделать… За последние восемь лет мы сделали много крутых проектов, но в то же время есть много проблем и вызовов. Тбилиси – древний город, с ветхими зданиями, устаревшей подземной инфраструктурой, и все это нужно привести в порядок. Единственная команда и сила, которая может все это сделать, принести процветание и добро нашим гражданам, – это "Грузинская мечта", – заявил Каладзе.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Ираклий Заркуа пообещал согражданам, что в Грузии начинается новый протестный сезон, но он не приведет к революции. В связи с этим политик призывал родителей не отпускать детей на митинги.

"Мы недовольны, когда родители стоят у здания суда и плачут. Им следует позаботиться о своих детях, возможно, спасти их, чтобы те не бросали "коктейли Молотова" в полицию. Пока не поздно, убедите своих детей – это попытка людей без гражданства использовать молодежь для переворота", – подчеркнул Заркуа.

Политолог Нино Скворцова рассказала "НГ", что местные выборы не так важны для страны, как парламентские, но, учитывая ситуацию внутри страны, они все равно вызывают интерес. "Правящая "Грузинская мечта" заинтересована в безусловной победе и укреплении своих позиций не только в парламенте, правительстве, но и на уровне местного самоуправления. В понимании правящей команды это лишит оппозицию почвы для вредительства на местах и возможности раскачивать лодку. С другой стороны, оппозиция всерьез рассматривает данные выборы как возможность вырвать рычаги управления в регионах и создать плацдарм для будущей борьбы за парламент и правительственные институты", – пояснила она.

По словам Скворцовой, настоящая конкуренция возможна только в регионах, в то время как Тбилиси точно остается в руках партии власти. При этом в целом для "Грузинской мечты" ситуация складывается лучше, чем в 2021 году, когда она потеряла места в некоторых муниципалитетах.

"Прогнозы относительно "Сильной Грузии" и "Гахарии за Грузию" обычно негативные, поскольку, как считается, правящая партия "обескровила" оппозицию, оставив ее без харизматичных лидеров и в идеологическом кризисе. Потому успехи этого тандема будут зависеть исключительно от предвыборной программы и реалистичного отношения партий к общественному запросу. Политикам все же следует прислушиваться к гласу народа, а не экстраполировать свои личные симпатии и амбиции на пассивный электорат. К сожалению, грузинская оппозиция сегодня часто грешит подобным, поэтому в каждый электоральный цикл пожинает плоды своей бездеятельности", – заключила эксперт.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756294440


