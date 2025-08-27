У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев

15:25 27.08.2025

У Азии получается то, что не смогла Европа



Дмитрий Косырев

27.08.2025



В Азии - настоящий камнепад реальных перемен, пока в Европе - одни злобные и довольно пустые истерики в тупике: так выглядит сегодня сцена мировой дипломатии. И вот, в подтверждение, еще одно событие - начало перестройки отношений США и Южной Кореи, относительно новый президент которой Ли Чжэ Мен посетил Белый дом и имел очень даже примечательную беседу с относительно новым президентом США Дональдом Трампом.



В Европе свержение заигравшихся в войну еще впереди, а вот в Южной Корее это уже произошло (речь об окончательном отстранении от власти прежнего президента, Юн Сок Еля). И вот Трамп ворчит перед началом встречи с Ли: у вас там что в стране творится, революция?



Вообще-то да, но смотря какая. И тут интересно процитировать мнение характерно свирепого американского патриота, бывшего военного и дипломата: да он просто левый, этот Ли Чжэ Мен, кого вы приглашаете в Белый дом?



В Южной Корее левые - это не бешеные сторонники перманентной обработки мозгов населения ради светлого будущего (как демократы в США), а прежде всего те, кто за диалог с Северной Кореей. И вот наш американский экс-дипломат выдает на корейского гостя всяческий компромат: был студентом-радикалом, постоянно попадал за решетку или оказывался рядом с ней за связи с Севером, называл американские войска на юге полуострова оккупантами, выступал против размещения там систем THAAAD, нас не любит. Вот такой гость едет.



Но сначала Ли поехал в Японию и говорил там не только о необходимости оставить позади прошлое (то есть не вспоминать о полувековой японской оккупации всей Кореи), а еще о планах выстроить новое будущее. А оно - как минимум в сбалансированной политике в отношении Китая, первого торгового партнера Южной Кореи. Япония тоже старается развивать проекты интеграции и свободной торговли с КНР, и это - пока США закрывают азиатским союзникам свой рынок и банально требуют с них денег.



С Южной Кореи - 350 миллиардов долларов. В виде инвестиций в США, закупок нефти, газа и прочего. Но еще и на содержание 28 с лишним тысяч американских военнослужащих на корейской земле. За это пошлины Сеулу снизили с обещанных 25 до 15 процентов, но не более того. Эта как бы сделка (на самом деле ультиматум) возникла еще до визита нового президента Ли в США.



Теперь главное: в ответ и Ли, и его японские коллеги пытаются выстроить новую формулу всей международной политики в Азии. Дело в том, что ключевой частью этой формулы является американская идея оставить Европу подыхать от ее идиотизма и бросить все силы - и всех союзников - на новую схему запугивания и прочего "сдерживания" Китая.



Как реагировать на требования из Вашингтона? Самые сильные и умные члены "азиатской НАТО", то есть Япония, Южная Корея и Австралия, делают это мягко, в виде "дипломатии на цыпочках". Но суть происходящего все равно видна. Она в том, что вымогательство денег Америкой должно компенсироваться их связями с Китаем. Вдобавок есть такая мысль (ее приводит The New York Times, цитируя командующего американскими силами в Корее Ксавье Брансона): да не нужно нам участие Южной Кореи в потенциальной войне США с Китаем. Нам надо только, чтобы в этой ситуации Сеул сдерживал своих северных братьев.



Хорошо, если так. Но если с северными братьями будет мир и диалог? Нужна ли тогда будет Америка и зачем именно? И вот нам цитируют замечательную сцену с той самой встречи Ли и Трампа в Белом доме: южнокорейский президент хотел бы, чтобы в Северной Корее построили Trump World (комплекс отдыха), в котором Ли будет играть в гольф. Вот такая корейская мечта, и, кстати, неплохая.



Здесь надо сказать, что дипломатия - штука конфиденциальная, и не так много известно о том, создали ли Трамп и Ли новую формулу безопасности в Азии или лишь выслушали друг друга. Похоже, процесс только начинается. И в него вписывается отправка в Пекин - сегодня и через неделю - двух южнокорейских делегаций со спикерами парламентов (прежним и нынешним) во главе. И приглашение Си Цзиньпину посетить осенний саммит АТЭС, который как раз будет в Южной Корее. Данные шаги последовательно сглаживают разлад с Китаем, который организовали прежние власти Южной Кореи.



Есть ощущение, что в "азиатской НАТО" находится немного желающих просто так маршировать к войне с Китаем под американский барабан, да еще и платить за это удовольствие. Формула безопасности тут нужна какая-то другая. И как же действует Трамп, видя происходящее?



Он действует подкупательно. Одной рукой, конечно, тянет деньги с союзников, но другой - начал заманивать их новыми перспективами бизнеса с США. Вот и нынешний южнокорейско-американский саммит, по тем данным, что известны, был посвящен в основном новым деловым перспективам, вроде как выгодным обеим сторонам.



Закупки Сеулом гражданских "Боингов" (более ста штук) - это, конечно, опять расход для Южной Кореи, но нужный. Или идеи совместной добычи энергоресурсов на Аляске - они мелькали в диалоге Россия - США, но теперь засветились и в беседах с Южной Кореей. А вот перспективы по части судостроения - это и совсем интересно. Ситуация тут такая: Южная Корея, может быть, и в системном кризисе (что выражается в настроениях людей), но она производит почти 30 процентов судов всего мира. Китай производит 53 процента, а США - только один процент. Америке нужна помощь.



Повторим: формула новых отношений в Азии только нащупывается. Но признаки какой-то динамики в этой части света налицо - и дальше будет только интереснее.