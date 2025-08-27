SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне

Накануне военного парада в честь Дня Победы китайские эксперты подвергают сомнению американскую помощь в годы Второй мировой войны

Китайские историки назвали помощь США Китаю в годы Второй мировой войны крайне ограниченной и корыстной, пишет SCMP. Они заявили, что Вашингтон использовал войну лишь для усиления влияния в Азии, тогда как Москва обеспечивала серьезную поддержку, несмотря на трудности и потери.



Государственный журнал утверждает, что, оказывая помощь Китаю в годы войны, США руководствовались собственными интересами, а Советы "поставляли топливо во время снегопадов".



Американская помощь Китаю в годы Второй мировой войны была обусловлена своекорыстными интересами Вашингтона, а отношения между двумя странами до 1949 года были "отношениями колонизатора и угнетенного". Об этом пишет главный научный журнал Китая по истории, пользующийся поддержкой китайского государства.



В другой статье в том же номере поддержка Москвы в годы войны охарактеризована так: "Они поставляли топливо даже во время снегопадов". Авторы этой статьи обвиняют США и их западных союзников в попытках предать забвению вклад Советского Союза в антифашистскую борьбу.



Эти комментарии появились за две недели до празднования 80-й годовщины победы Китая в "народной войне против японской агрессии" и общемировой победы над фашизмом.



3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь пройдет масштабный военный парад, на котором среди почетных гостей будет присутствовать российский президент Владимир Путин, и в котором могут принять участие российские войска.



Эти статьи стали редким образцом резкой критики американо-китайских отношений военного времени, с которой выступил китайский академический институт, тесно связанный с официальной властью.



Они также являются демонстрацией попыток китайских властей и ученых переосмыслить западноцентричную историю Второй мировой войны и представить Коммунистическую партию Китая и советские войска главной действующей силой на тихоокеанском и европейском театрах, соответственно.



"Американская „помощь" Китаю [в годы Второй мировой войны] в основе своей была нацелена на обеспечение интересов США в Китае и ни в коей мере не основывалась на равноправных отношениях", - написано в августовском номере научного журнала "Исторический обзор", который выходит раз в два месяца и издается Китайской академией общественных наук.



Этот журнал начала выпускать в 2020 году Китайская академия истории, являющаяся национальным научно-исследовательским институтом, созданным "под личным руководством и с доброй заботой" председателя Си Цзиньпина.



Статья эта, размещенная в среду в научно-исследовательской базе данных Китайской национальной инфраструктуры знаний, стала ответом редакции на вопросы читателя.



Этот читатель, названный сотрудником одной шанхайской компании без упоминания имени, спросил, насколько "великодушнее" были США в сравнении с другими западными державами, и как интерпретировать сегодняшние отношения Китая с Соединенными Штатами.



Вашингтон не требовал территориальных уступок от Китая, но создал программу стипендий для китайских студентов и оказывал помощь этой стране в годы Второй мировой войны, написал этот читатель.



Журнал сослался на "специального комментатора", который заявил, что на начальном этапе военных действий Китая против японской агрессии США оказывали ему ничтожную помощь в силу своего "изоляционистского" подхода, но в то же время, оказывали существенное "замаскированное" содействие имперской Японии.



После того, как в 1941 году был подписан закон о лендлизе (Закон о помощи и поставках союзным государствам), Вашингтон увеличил помощь Китаю, но она сопровождалась рядом "жестких" условий, пишет комментатор. Закон требовал, чтобы китайские войска взаимодействовали с американскими военными в Юго-Восточной Азии, и давал негласное разрешение на оккупацию Соединенными Штатами северной Мьянмы, которая в то время носила название Бирма.



"После войны США активно поддерживали реакционеров Гоминьдана, развязавшего гражданскую войну, и подписали Договор о дружбе, торговле и судоходстве, который казался взаимовыгодным, но в действительности был неравноправным, нацеленным на сохранение американского влияния в Китае посредством экономического контроля и военной интервенции", - говорится в статье. Правящая Китайская националистическая партия (Гоминьдан) потерпела поражение от коммунистической партии в ходе гражданской войны и в 1949 году укрылась на Тайване.



Автор статьи отмечают, что Соединенные Штаты "в сущности ничем не отличались" от других западных держав, которые колонизировали и эксплуатировали Китай.



"Нет сомнений, что с момента подписания Вансяского договора и вплоть до основания Китайской Народной Республики отношения между США и Китаем были отношениями колонизатора и угнетенного", - отмечается в статье.



Подписанный в 1844 году Вансяский договор был первым из серии неравноправных договоров, навязанных Вашингтоном династии Цин.



"Применяя различные формы „скрытого колониализма", США захватывали для себя экономические, юридические и прочие привилегии вместо приобретения территорий, постепенно расчленяя суверенитет Китая в современную эпоху", - говорится в статье.



Авторы ссылаются на политику открытых дверей, которую Вашингтон утвердил в конце XIX - начале XX века, представляя эту дипломатическую инициативу США как попытку установить правила раздела китайского рынка. Такая политика предусматривает равные торговые права для иностранных держав в Китае и сохранение территориальной целостности страны.



В статье также дана характеристика стипендиям начала XX века для студентов, которые названы "незаконно полученными деньгами", нажитыми кровью и потом китайского народа. В этой программе использовались излишки компенсации, выплаченной Китаем в качестве репараций за убытки Америки во время боксерского восстания 1900 года против зарубежных дипломатических миссий. "США использовали данные средства на обучение китайских студентов в Америке с целью создания класса элиты, который обслуживал бы американские интересы", - пишут авторы.



В другой статье из этого журнала дается характеристика американской помощи Китаю в годы Второй мировой войны. Она названа "крайне ограниченной и очень расчетливой". "На начальном этапе вооруженного сопротивления Японии Советский Союз оказывал Китаю жизненно важную помощь, например, поставлял топливо во время снегопадов, что было исключительно трудно", - пишет автор статьи, профессор марксизма Чжан Цзэю, работающий в Южно-китайском педагогическом университете.



Чжан отмечает, что последние 80 лет Запад в своем стремлении к глобальному превосходству пытается "предать забвению и даже свести на нет" вклад Советского Союза. "Руководствуясь политическими мотивами, США и страны Запада неоднократно умаляли вклад советской антифашистской коалиции, предавали забвению ее достижения и клеветали на СССР, заявляя, что он был в сговоре с нацистами. Это искажение и дискредитация истории", - написал он.



"Огромный вклад и важную роль Советского Союза в мировой войне с фашизмом невозможно свести на нет и исказить", - добавил профессор Чжан.



Редактор "Исторического обзора Цзяо Бин также написал статью в том же духе в новом номере журнала. "Китай и Советский Союз "твердо встали на правильную сторону истории, став основой сопротивления японскому милитаризму в Азии и германскому нацизму на европейском фронте", - отметил он.



Авторы вторят формулировкам Си Цзиньпина, который написал свою статью на эту тему, опубликованную накануне его майского визита в Москву на Парад Победы, состоявшийся на Красной площади.



В этой статье китайский руководитель призвал Россию к совместным усилиям по "отстаиванию правильных исторических взглядов на Вторую мировую войну". "Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал", - написал Си 7 мая на страницах государственной "Российской газеты".



Участие Си и Путина в торжественных мероприятиях друг друга в честь победы во Второй мировой войне интерпретируется как проявление солидарности и признак стремления Пекина сделать более весомую заявку на прекращение военных действий на Украине.



Тем не менее, Китай также подчеркивает боевое братство с США в военные годы в условиях, когда две страны стремятся стабилизировать свои отношения в преддверии саммита Си и американского президента Дональда Трампа, который может состояться в этом году.



"Дружба китайского и американского народа была выкована в условиях испытаний кровью и огнем. С годами она обрела новую жизнь и придала новый импульс двусторонним отношениям", - заявил в среду на мероприятии в Вашингтоне китайский посол в США Се Фэн.