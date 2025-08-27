 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 27.08.2025
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Четверг, 21.08.2025
23:50  Соратник Трампа предложил принять Россию в НАТО. Посмотрел видео БТР с флагами России и США?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
16:57 27.08.2025

South China Morning Post Гонконг
27 августа 2025

Накануне военного парада в честь Дня Победы китайские эксперты подвергают сомнению американскую помощь в годы Второй мировой войны
SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне

Китайские историки назвали помощь США Китаю в годы Второй мировой войны крайне ограниченной и корыстной, пишет SCMP. Они заявили, что Вашингтон использовал войну лишь для усиления влияния в Азии, тогда как Москва обеспечивала серьезную поддержку, несмотря на трудности и потери.

Ориндж Ван

Государственный журнал утверждает, что, оказывая помощь Китаю в годы войны, США руководствовались собственными интересами, а Советы "поставляли топливо во время снегопадов".

Американская помощь Китаю в годы Второй мировой войны была обусловлена своекорыстными интересами Вашингтона, а отношения между двумя странами до 1949 года были "отношениями колонизатора и угнетенного". Об этом пишет главный научный журнал Китая по истории, пользующийся поддержкой китайского государства.

В другой статье в том же номере поддержка Москвы в годы войны охарактеризована так: "Они поставляли топливо даже во время снегопадов". Авторы этой статьи обвиняют США и их западных союзников в попытках предать забвению вклад Советского Союза в антифашистскую борьбу.

Эти комментарии появились за две недели до празднования 80-й годовщины победы Китая в "народной войне против японской агрессии" и общемировой победы над фашизмом.

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь пройдет масштабный военный парад, на котором среди почетных гостей будет присутствовать российский президент Владимир Путин, и в котором могут принять участие российские войска.

Эти статьи стали редким образцом резкой критики американо-китайских отношений военного времени, с которой выступил китайский академический институт, тесно связанный с официальной властью.

Они также являются демонстрацией попыток китайских властей и ученых переосмыслить западноцентричную историю Второй мировой войны и представить Коммунистическую партию Китая и советские войска главной действующей силой на тихоокеанском и европейском театрах, соответственно.

"Американская „помощь" Китаю [в годы Второй мировой войны] в основе своей была нацелена на обеспечение интересов США в Китае и ни в коей мере не основывалась на равноправных отношениях", - написано в августовском номере научного журнала "Исторический обзор", который выходит раз в два месяца и издается Китайской академией общественных наук.

Этот журнал начала выпускать в 2020 году Китайская академия истории, являющаяся национальным научно-исследовательским институтом, созданным "под личным руководством и с доброй заботой" председателя Си Цзиньпина.

Статья эта, размещенная в среду в научно-исследовательской базе данных Китайской национальной инфраструктуры знаний, стала ответом редакции на вопросы читателя.

Этот читатель, названный сотрудником одной шанхайской компании без упоминания имени, спросил, насколько "великодушнее" были США в сравнении с другими западными державами, и как интерпретировать сегодняшние отношения Китая с Соединенными Штатами.

Вашингтон не требовал территориальных уступок от Китая, но создал программу стипендий для китайских студентов и оказывал помощь этой стране в годы Второй мировой войны, написал этот читатель.

Журнал сослался на "специального комментатора", который заявил, что на начальном этапе военных действий Китая против японской агрессии США оказывали ему ничтожную помощь в силу своего "изоляционистского" подхода, но в то же время, оказывали существенное "замаскированное" содействие имперской Японии.

После того, как в 1941 году был подписан закон о лендлизе (Закон о помощи и поставках союзным государствам), Вашингтон увеличил помощь Китаю, но она сопровождалась рядом "жестких" условий, пишет комментатор. Закон требовал, чтобы китайские войска взаимодействовали с американскими военными в Юго-Восточной Азии, и давал негласное разрешение на оккупацию Соединенными Штатами северной Мьянмы, которая в то время носила название Бирма.

"После войны США активно поддерживали реакционеров Гоминьдана, развязавшего гражданскую войну, и подписали Договор о дружбе, торговле и судоходстве, который казался взаимовыгодным, но в действительности был неравноправным, нацеленным на сохранение американского влияния в Китае посредством экономического контроля и военной интервенции", - говорится в статье. Правящая Китайская националистическая партия (Гоминьдан) потерпела поражение от коммунистической партии в ходе гражданской войны и в 1949 году укрылась на Тайване.

Автор статьи отмечают, что Соединенные Штаты "в сущности ничем не отличались" от других западных держав, которые колонизировали и эксплуатировали Китай.

"Нет сомнений, что с момента подписания Вансяского договора и вплоть до основания Китайской Народной Республики отношения между США и Китаем были отношениями колонизатора и угнетенного", - отмечается в статье.

Подписанный в 1844 году Вансяский договор был первым из серии неравноправных договоров, навязанных Вашингтоном династии Цин.

"Применяя различные формы „скрытого колониализма", США захватывали для себя экономические, юридические и прочие привилегии вместо приобретения территорий, постепенно расчленяя суверенитет Китая в современную эпоху", - говорится в статье.

Авторы ссылаются на политику открытых дверей, которую Вашингтон утвердил в конце XIX - начале XX века, представляя эту дипломатическую инициативу США как попытку установить правила раздела китайского рынка. Такая политика предусматривает равные торговые права для иностранных держав в Китае и сохранение территориальной целостности страны.

В статье также дана характеристика стипендиям начала XX века для студентов, которые названы "незаконно полученными деньгами", нажитыми кровью и потом китайского народа. В этой программе использовались излишки компенсации, выплаченной Китаем в качестве репараций за убытки Америки во время боксерского восстания 1900 года против зарубежных дипломатических миссий. "США использовали данные средства на обучение китайских студентов в Америке с целью создания класса элиты, который обслуживал бы американские интересы", - пишут авторы.

В другой статье из этого журнала дается характеристика американской помощи Китаю в годы Второй мировой войны. Она названа "крайне ограниченной и очень расчетливой". "На начальном этапе вооруженного сопротивления Японии Советский Союз оказывал Китаю жизненно важную помощь, например, поставлял топливо во время снегопадов, что было исключительно трудно", - пишет автор статьи, профессор марксизма Чжан Цзэю, работающий в Южно-китайском педагогическом университете.

Чжан отмечает, что последние 80 лет Запад в своем стремлении к глобальному превосходству пытается "предать забвению и даже свести на нет" вклад Советского Союза. "Руководствуясь политическими мотивами, США и страны Запада неоднократно умаляли вклад советской антифашистской коалиции, предавали забвению ее достижения и клеветали на СССР, заявляя, что он был в сговоре с нацистами. Это искажение и дискредитация истории", - написал он.

"Огромный вклад и важную роль Советского Союза в мировой войне с фашизмом невозможно свести на нет и исказить", - добавил профессор Чжан.

Редактор "Исторического обзора Цзяо Бин также написал статью в том же духе в новом номере журнала. "Китай и Советский Союз "твердо встали на правильную сторону истории, став основой сопротивления японскому милитаризму в Азии и германскому нацизму на европейском фронте", - отметил он.

Авторы вторят формулировкам Си Цзиньпина, который написал свою статью на эту тему, опубликованную накануне его майского визита в Москву на Парад Победы, состоявшийся на Красной площади.

В этой статье китайский руководитель призвал Россию к совместным усилиям по "отстаиванию правильных исторических взглядов на Вторую мировую войну". "Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал", - написал Си 7 мая на страницах государственной "Российской газеты".

Участие Си и Путина в торжественных мероприятиях друг друга в честь победы во Второй мировой войне интерпретируется как проявление солидарности и признак стремления Пекина сделать более весомую заявку на прекращение военных действий на Украине.

Тем не менее, Китай также подчеркивает боевое братство с США в военные годы в условиях, когда две страны стремятся стабилизировать свои отношения в преддверии саммита Си и американского президента Дональда Трампа, который может состояться в этом году.

"Дружба китайского и американского народа была выкована в условиях испытаний кровью и огнем. С годами она обрела новую жизнь и придала новый импульс двусторонним отношениям", - заявил в среду на мероприятии в Вашингтоне китайский посол в США Се Фэн.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756303020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
- Правительством одобрены прогнозы социально-экономического развития и проект бюджета на 2026–2028 годы
- В Правительстве рассмотрели ход реализации Послания Президента в сфере энергетики и подготовку к отопительному сезону
- Кадровые перестановки
- АБР профинансировал проекты в Казахстане на сумму свыше $7,5 млрд
- Азат Перуашев: В центральном офисе Демократической партии "Ақ жол" состоялся пленум Национального совета партии, который рассмотрел ряд вопросов
- Завышение стоимости авиатоплива для международных авиаперевозчиков
- Прогнозы по рейтингам АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"" пересмотрены на "Позитивные" в соответствии с аналогичным прогнозом по суверенным рейтингам
- Более 152 млн тенге похищено при строительстве многоэтажных жилых домов в Талдыкоргане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  