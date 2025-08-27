|Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
17:12 27.08.2025
Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности
27.08.2025
Трамп заявил, что Соросу и его сыну следует предъявить обвинения по закону RICO
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что миллиардер-финансист Джордж Сорос и его сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO. Речь о законе о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетира, или RICO.
"Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный левак, должны быть обвинены по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многого другого по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части, не давая ей даже шанса „ДЫШАТЬ" и быть СВОБОДНОЙ. Сорос и его группа психопатов причинили огромный вред нашей стране! В том числе и его безумные друзья с Западного побережья. Будьте осторожны, мы следим за вами!" - написал Трамп в публикации на Truth Social.
The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act - это американский федеральный закон, направленный на борьбу с организованной преступностью. Он предусматривает ужесточение наказаний за преступления, совершенные в рамках организованной преступной группы, а также позволяет предъявлять гражданские иски в таких случаях.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters