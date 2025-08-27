Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ

17:12 27.08.2025

Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности

27.08.2025



Трамп заявил, что Соросу и его сыну следует предъявить обвинения по закону RICO



Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что миллиардер-финансист Джордж Сорос и его сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO. Речь о законе о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетира, или RICO.



