В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"

21:11 27.08.2025

Член СПЧ Ахмедова ответила на слова Алиева об оккупации Азербайджана СССР



На слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об оккупации страны и вторжении СССР ответила член СПЧ Марина Ахмедова. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.



