|В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
21:11 27.08.2025
Член СПЧ Ахмедова ответила на слова Алиева об оккупации Азербайджана СССР
На слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об оккупации страны и вторжении СССР ответила член СПЧ Марина Ахмедова. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.
Правозащитник напомнила, что вхождение Азербайджана в состав СССР Алиев назвал "вторжением" и "оккупацией".
Она задалась вопросом, как тогда все эти годы в Баку руководил его отец Гейдар Алиев.
Ахмедова отметила: получается, что он руководил оккупационными силами СССР, и сам Ильхам Алиев - преемник этих оккупационных сил?
Ранее Алиев также заявил, что территориальную целостность Украины Азербайджан поддерживал с первых дней конфликта. Он назвал СВО "российским вторжением".