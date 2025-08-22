 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
21:11  В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
В Москве неожиданно ответили на слова Алиева о "российском вторжении"
21:11 27.08.2025

Член СПЧ Ахмедова ответила на слова Алиева об оккупации Азербайджана СССР

На слова президента Азербайджана Ильхама Алиева об оккупации страны и вторжении СССР ответила член СПЧ Марина Ахмедова. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.



Правозащитник напомнила, что вхождение Азербайджана в состав СССР Алиев назвал "вторжением" и "оккупацией".

Она задалась вопросом, как тогда все эти годы в Баку руководил его отец Гейдар Алиев.

Ахмедова отметила: получается, что он руководил оккупационными силами СССР, и сам Ильхам Алиев - преемник этих оккупационных сил?



Ранее Алиев также заявил, что территориальную целостность Украины Азербайджан поддерживал с первых дней конфликта. Он назвал СВО "российским вторжением".

Источник - МК
Источник - МК


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана
- Правительством одобрены прогнозы социально-экономического развития и проект бюджета на 2026–2028 годы
- В Правительстве рассмотрели ход реализации Послания Президента в сфере энергетики и подготовку к отопительному сезону
- Кадровые перестановки
- АБР профинансировал проекты в Казахстане на сумму свыше $7,5 млрд
- Азат Перуашев: В центральном офисе Демократической партии "Ақ жол" состоялся пленум Национального совета партии, который рассмотрел ряд вопросов
- Завышение стоимости авиатоплива для международных авиаперевозчиков
- Прогнозы по рейтингам АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"" пересмотрены на "Позитивные" в соответствии с аналогичным прогнозом по суверенным рейтингам
- Более 152 млн тенге похищено при строительстве многоэтажных жилых домов в Талдыкоргане
