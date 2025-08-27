 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 27.08.2025
22:33  Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
17:12  Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности как главаря ОПГ
16:57  SCMP: китайские историки переосмыслили роль США во Второй мировой войне
15:25  У Азии получается то, что не смогла Европа, - Дмитрий Косырев
14:39  "Дорога Трампа" может оказаться фактором, сдерживающим экспансию Турции на Восток, - Юрий Кузнецов
14:34  НГ: "Грузинская мечта" уже "победила" на октябрьских выборах
13:13  В экологическом движении "Чистый Казахстан" участвует каждый второй казахстанец
13:01  Украина всех переиграла: Россию ждет неожиданный удар, - Виктория Никифорова
02:33  В Оше генконсулам России, Казахстана и Узбекистана показали проект городка дипломатов
02:10  Взгляд: Соя стала оружием БРИКС против США
01:55  НГ: ЦРУ активизирует в Афганистане работу против России и Китая
01:50  Саммит Южная Корея – США: Вашингтон пытается превратить Сеул в дойную корову, - Игорь Ким
00:05  Борьба ВСУ за снабжение Покровска обернулась окружением - итоговая сводка Readovka за 26 августа
Вторник, 26.08.2025
22:50  Садыр Жапаров подарил автомобиль экоактивисту из России
19:08  "Вероятность высока": 100 тыс. бойцов КНДР могут оказаться на неожиданных направлениях СВО, - МК
14:00  Под давлением США Индия перестроилась и стала оказывать давление на США
13:23  Экономика стран Центральной Азии в I полугодии 2025 г.
13:06  Руководство КТЖ провело встречу с CRRC - китайским государственным производителем ж/д транспорта
02:54  Известия: Германия больше не может содержать социальную систему. Что это означает
01:43  "Миротворцы" ЕС убедили Москву отказаться от уступок Киеву и Вашингтону, - Антон Трофимов
01:04  Строительство Рогунской ГЭС опять на паузе, - Виктория Панфилова
00:23  Арал, 1941-1945: Из истории Советской Средней Азии, - Алексей Чичкин
00:05  Русская армия начала окружение Константиновки - итоговая сводка Readovka за 25 августа
Понедельник, 25.08.2025
21:14  Киргизия, кадровые перестановки. Бывший министр труда назначен директором нацагентства по инвестициям
15:52  Президент Таджикистана по случаю 34-й годовщины независимости вручил государственные награды
12:49  Минобороны Казахстана создало спецподразделение по внедрению искусственного интеллекта
12:45  Почему в разговорах о мире главным стало слово "НО", - Александр Роджерс
12:31  Риски в экосистеме Каспия требуют незамедлительных действий "пятерки", - Анна Кряжева
12:28  Внешнеполитические стратегии Глобального Юга: отрицание западного опыта, - Александр Яковенко
03:10  Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан
02:37  Хотел ли Сталин создать Японскую народно-демократическую республику, - Анатолий Кошкин
02:26  Как первые женщины-машинисты управляют электропоездами в метро Ташкента (видео)
02:15  Япония призвала игнорировать юбилейный парад победы в Китае
00:05  Readovka: Русская армия методично продолжает наступление по всем направлениям СВО
Воскресенье, 24.08.2025
20:14  НГ: Китай поставит Афганистан на свой путь
16:05  Глобалистам нанесен удар с самой неожиданной стороны, - Елена Караева
15:06  Почему айтишников не будут брать даже в официанты?
14:01  Катар предоставил Таджикистану кредит $50 млн на строительство Рогунской ГЭС
13:45  Der Spiegel: Европа обсуждает гарантии безопасности для Украины... с большой долей фантазии
05:18  "Не нравится - не покупайте". МИД Индии резко отреагировал на упреки в закупках российской нефти
02:36  Сигнал к изменению миграционного ландшафта в России
01:31  Финансово-экономическая ситуация Узбекистана в кривом зеркале МВФ, - Рустам Масалиев
00:53  Китай обнародовал временные правила по управлению редкоземельными металлами
00:05  Readovka: Дипломатическая пауза перед развязкой – событие недели в СВО
Суббота, 23.08.2025
20:46  Президенты Киргизии и Казахстана открыли памятник писателям Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову
17:32  МИД КНР опубликовало список руководителей зарубежных стран, приглашенных на саммит ШОС в Тяньцзине
12:21  Туркмения и США обменялись обещаниями сотрудничества
01:21  ЦТАК: Ким Чен Ын вручил госнаграды участникам освобождения Курской области
01:04  Введение в Казахстане национального мессенджера AITU: запретят ли WhatsApp и Telegram?
00:49  Минобрнауки РФ о стратегии продвижения русского языка за рубежом
00:26  Трехсторонняя встреча в формате "Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан"
00:05  ВС РФ закрыли котел для ВСУ в Кременских лесах – итоговая сводка Readovka за 22 августа
Пятница, 22.08.2025
23:12  Бердымухамедов подарил Мирзиееву верблюда с верблюжонком
22:58  MWM: Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе боевых действий
21:27  НГ: БРИКС перестраивает торговлю в ответ на американские пошлины
15:37  Как России усилить позиции в Центральной Азии, - Сергей Лебедев
14:46  Смотр у Трампа выявил самого умного и самого глупого лидера в Европе, - Дмитрий Бавырин
14:33  Россия восстановит единое энергокольцо с Центральной Азией, - Владимир Прохватилов
03:10  Известия: Брюссель решил бойкотировать военный парад в Китае по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне
02:51  "Золотой мост дружбы" свяжет Казахстан и Киргизию, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ начали наступление под Купянском, пока враг перебрасывает силы под Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 августа
Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП
22:33 27.08.2025

Саммит в Китае: Коалиция стран ШОС - сила, которая Трампу явно не по зубам
Позиция участников встречи в Тяньцзине будет отражать мнение большинства жителей Земли

Ирина Мишина
27 августа 2025

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который откроется 31 августа в китайском Тяньцзине, станет самым крупным форумом за всю историю этого объединения. Как отмечает Reuters, он должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", а также даст возможность России укрепить свои дипломатические позиции.

Форум ШОС продлится до 1 сентября и соберет более двух десятков мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, руководителей стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Саммит лидеров ШОС начнется вскоре после введения против Индии торговых пошлин. 50-процентные пошлины США против Индии вступили в силу 27 августа в 7:00 мск. Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Фактически это вторичные санкции против России.

В центре внимания - первый за 7 лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Его приезд рассматривают как важный шаг к снижению напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели после приграничных инцидентов 2020 года.

За время своего существования ШОС превратилась из регионального объединения шести государств в масштабную международную организацию, включающую 10 постоянных членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Ее повестка давно вышла за рамки борьбы с терроризмом и проблемы безопасности. В повестке предстоящей встречи, в числе других вопросов, - экономическое взаимодействие и военное сотрудничество.

Что будут обсуждать в Тяньдзине 31 августа лидеры России, Китая, Ирана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси? Что станет главным в повестке? С таким вопросом мы обратились к доценту кафедры мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрею Суздальцеву.

- Встреча пройдет вскоре после введения санкций США против Индии. Санкции болезненные, отношения Индии и США переживают не лучший период. Определение, которое Трамп дал Индии как стране с "мертвой экономикой", больно задело премьер-министра Индии Нарендру Моди. Сейчас Индия опирается на двух союзников - Россию и ШОС. Причем в большей степени на Россию, потому что Индия - крупнейший покупатель российской нефти.

Китай тоже не в восторге от американских торговых пошлин. США не решаются начать полномасштабную торговую войну с Пекином, но у Си Цзиньпина наверняка есть свои соображения, как действовать дальше. И позиция Китая наверняка будет сверена с партнерами по ШОС.

Не исключена и трехсторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и китайским лидером Си Цзиньпином. Многие обратили внимание, что китайский лидер не устает подчеркивать: китайско-российские отношения будут развиваться вне зависимости от международных событий.

Индия какое-то время ориентировалась на погоду в Вашингтоне и Брюсселе, но последние события показали: долгосрочные контакты с США завязывать опасно. Заморозка российских финансовых ресурсов на Западе научила другие страны смотреть на контакты с Европой и Америкой более здраво и прагматично.

"СП": До российско-американского саммита на Аляске и после него российский президент провел телефонные разговоры с коллегами по ШОС и ОДКБ. Означает ли это, что на предстоящем саммите ШОС будет выработана какая-то единая позиция участников Шанхайской организации сотрудничества?

- Численность населения стран, которые представляют страны ШОС, многократно превосходит численность населения США и Европы. Таким образом можно говорить, что позиция участников ШОС будет отражать мнение большинства жителей Земли.

Российский президент поступил очень мудро, скоординировав с партнерами по ШОС, БРИКС и ОДКБ свою позицию накануне саммита на Аляске и сообщив партнерам о результатах своих переговоров с Дональдом Трампом. Это показывает, что он четко расставляет приоритеты.

Это грамотно и с политической точки зрения: если в какой-то стране возникнут вольные трактовки российско-американских отношений или урегулирования российско-украинских отношений, руководитель государства может изложить четкую позицию из первоисточника.

"СП": Может ли ШОС консолидировать такие разные страны с такими разными позициями? И если да, то на основе чего?

- Думаю, о консолидации речи не пойдет. Такие разные страны, как Индия и Пакистан, находящиеся в состоянии конфликта, единых позиций иметь не могут. Но будущее и нюансы торгово-экономических отношений в повестке будут. Речь пойдет о перспективах сотрудничества в свете введенных США санкций против Индии. Премьер Индии Моди заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Россией в области торговли нефтью. Но условия, вероятно, изменятся.

Китай тоже далеко не все устраивает в торговле с США. Думаю, эта "большая тройка" - Россия, Индия, Китай - выработают свою консолидированную позицию и доведут ее до сведения американского президента.

"СП": Могут ли на саммите ШОС затронуть вопрос российско-украинского урегулирования?

- Индия и Китай - ядерные державы. Если нашему президенту удастся заручиться поддержкой этих стран - у России появятся серьезные козыри. Американцы вынуждены будут свою позицию корректировать. Не стоит забывать, что Трамп - это в основном слова и угрозы, на деле американская армия воевать не умеет. Достаточно вспомнить позорный уход американских войск из Вьетнама и Афганистана.

Даже если мы не договоримся с Индией и другими странами ШОС об увеличении товарооборота, но политически ШОС будет на стороне России - и это очень серьезно, - подытожил политолог.

Как правило, на саммитах ШОС страны сверяют свои позиции и договариваются о политическом взаимодействии. Какие результаты в этом смысле может дать ШОС? С таким вопросом "СП" обратилась к политологу, директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову.

- ШОС - это не столько про параллельные экономические связи, сколько про политику и противодействие Западу. Сейчас Индия меняет свою позицию, отходя от США. Не исключен ее выход из военного блока QUAD, подконтрольного США. Перспективы торговли нефтью с Россией будут, безусловно, обсуждаться. Насколько мне известно, Индия заинтересована в военном сотрудничестве с Россией.

"СП": Чего стоит ждать от визита Владимира Путина в Китай?

- В последнее время товарооборот между Россией и Китаем снизился, стороны будут обсуждать, что и как стоит поменять. Может пойти разговор об альтернативных платежных системах, партнерстве в военной области, сотрудничестве в сфере авиации. Но широкой публике об этом объявлено, думаю, не будет.

"СП": Одно время была информация о том, что Си Цзиньпин хочет выступить посредником в решении российско-украинского конфликта. Будет ли обсуждаться этот вопрос во время визита Владимира Путина в Китай?

- Китай будет рад получить политические дивиденды за посредничество. Но в чем оно будет заключаться? В том, чтобы уговорить Украину капитулировать? В таком формате посредничество Китая нам подходит. В остальном министр иностранных дел Сергей Лавров ясно дал понять, что целей СВО - демилитаризацию и денацификацию Украины - мы будем добиваться в любом случае.

Если это не удается решить за столом переговоров, будем решать вопросы на поле боя. Взятие Киева - не такая уж далекая перспектива, учитывая, что наши войска уже зашли в Днепропетровскую область.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1756323180


