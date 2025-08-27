Саммит ШОС в Китае должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", - СП

22:33 27.08.2025

Саммит в Китае: Коалиция стран ШОС - сила, которая Трампу явно не по зубам

Позиция участников встречи в Тяньцзине будет отражать мнение большинства жителей Земли



Ирина Мишина

27 августа 2025



Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который откроется 31 августа в китайском Тяньцзине, станет самым крупным форумом за всю историю этого объединения. Как отмечает Reuters, он должен продемонстрировать "солидарность Глобального Юга", а также даст возможность России укрепить свои дипломатические позиции.



Форум ШОС продлится до 1 сентября и соберет более двух десятков мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, руководителей стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.



Саммит лидеров ШОС начнется вскоре после введения против Индии торговых пошлин. 50-процентные пошлины США против Индии вступили в силу 27 августа в 7:00 мск. Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Фактически это вторичные санкции против России.



В центре внимания - первый за 7 лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Его приезд рассматривают как важный шаг к снижению напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели после приграничных инцидентов 2020 года.



За время своего существования ШОС превратилась из регионального объединения шести государств в масштабную международную организацию, включающую 10 постоянных членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Ее повестка давно вышла за рамки борьбы с терроризмом и проблемы безопасности. В повестке предстоящей встречи, в числе других вопросов, - экономическое взаимодействие и военное сотрудничество.



Что будут обсуждать в Тяньдзине 31 августа лидеры России, Китая, Ирана, Индии, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси? Что станет главным в повестке? С таким вопросом мы обратились к доценту кафедры мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрею Суздальцеву.



- Встреча пройдет вскоре после введения санкций США против Индии. Санкции болезненные, отношения Индии и США переживают не лучший период. Определение, которое Трамп дал Индии как стране с "мертвой экономикой", больно задело премьер-министра Индии Нарендру Моди. Сейчас Индия опирается на двух союзников - Россию и ШОС. Причем в большей степени на Россию, потому что Индия - крупнейший покупатель российской нефти.



Китай тоже не в восторге от американских торговых пошлин. США не решаются начать полномасштабную торговую войну с Пекином, но у Си Цзиньпина наверняка есть свои соображения, как действовать дальше. И позиция Китая наверняка будет сверена с партнерами по ШОС.



Не исключена и трехсторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и китайским лидером Си Цзиньпином. Многие обратили внимание, что китайский лидер не устает подчеркивать: китайско-российские отношения будут развиваться вне зависимости от международных событий.



Индия какое-то время ориентировалась на погоду в Вашингтоне и Брюсселе, но последние события показали: долгосрочные контакты с США завязывать опасно. Заморозка российских финансовых ресурсов на Западе научила другие страны смотреть на контакты с Европой и Америкой более здраво и прагматично.



"СП": До российско-американского саммита на Аляске и после него российский президент провел телефонные разговоры с коллегами по ШОС и ОДКБ. Означает ли это, что на предстоящем саммите ШОС будет выработана какая-то единая позиция участников Шанхайской организации сотрудничества?



- Численность населения стран, которые представляют страны ШОС, многократно превосходит численность населения США и Европы. Таким образом можно говорить, что позиция участников ШОС будет отражать мнение большинства жителей Земли.



Российский президент поступил очень мудро, скоординировав с партнерами по ШОС, БРИКС и ОДКБ свою позицию накануне саммита на Аляске и сообщив партнерам о результатах своих переговоров с Дональдом Трампом. Это показывает, что он четко расставляет приоритеты.



Это грамотно и с политической точки зрения: если в какой-то стране возникнут вольные трактовки российско-американских отношений или урегулирования российско-украинских отношений, руководитель государства может изложить четкую позицию из первоисточника.



"СП": Может ли ШОС консолидировать такие разные страны с такими разными позициями? И если да, то на основе чего?



- Думаю, о консолидации речи не пойдет. Такие разные страны, как Индия и Пакистан, находящиеся в состоянии конфликта, единых позиций иметь не могут. Но будущее и нюансы торгово-экономических отношений в повестке будут. Речь пойдет о перспективах сотрудничества в свете введенных США санкций против Индии. Премьер Индии Моди заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Россией в области торговли нефтью. Но условия, вероятно, изменятся.



Китай тоже далеко не все устраивает в торговле с США. Думаю, эта "большая тройка" - Россия, Индия, Китай - выработают свою консолидированную позицию и доведут ее до сведения американского президента.



"СП": Могут ли на саммите ШОС затронуть вопрос российско-украинского урегулирования?



- Индия и Китай - ядерные державы. Если нашему президенту удастся заручиться поддержкой этих стран - у России появятся серьезные козыри. Американцы вынуждены будут свою позицию корректировать. Не стоит забывать, что Трамп - это в основном слова и угрозы, на деле американская армия воевать не умеет. Достаточно вспомнить позорный уход американских войск из Вьетнама и Афганистана.



Даже если мы не договоримся с Индией и другими странами ШОС об увеличении товарооборота, но политически ШОС будет на стороне России - и это очень серьезно, - подытожил политолог.



Как правило, на саммитах ШОС страны сверяют свои позиции и договариваются о политическом взаимодействии. Какие результаты в этом смысле может дать ШОС? С таким вопросом "СП" обратилась к политологу, директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову.



- ШОС - это не столько про параллельные экономические связи, сколько про политику и противодействие Западу. Сейчас Индия меняет свою позицию, отходя от США. Не исключен ее выход из военного блока QUAD, подконтрольного США. Перспективы торговли нефтью с Россией будут, безусловно, обсуждаться. Насколько мне известно, Индия заинтересована в военном сотрудничестве с Россией.



"СП": Чего стоит ждать от визита Владимира Путина в Китай?



- В последнее время товарооборот между Россией и Китаем снизился, стороны будут обсуждать, что и как стоит поменять. Может пойти разговор об альтернативных платежных системах, партнерстве в военной области, сотрудничестве в сфере авиации. Но широкой публике об этом объявлено, думаю, не будет.



"СП": Одно время была информация о том, что Си Цзиньпин хочет выступить посредником в решении российско-украинского конфликта. Будет ли обсуждаться этот вопрос во время визита Владимира Путина в Китай?



- Китай будет рад получить политические дивиденды за посредничество. Но в чем оно будет заключаться? В том, чтобы уговорить Украину капитулировать? В таком формате посредничество Китая нам подходит. В остальном министр иностранных дел Сергей Лавров ясно дал понять, что целей СВО - демилитаризацию и денацификацию Украины - мы будем добиваться в любом случае.



Если это не удается решить за столом переговоров, будем решать вопросы на поле боя. Взятие Киева - не такая уж далекая перспектива, учитывая, что наши войска уже зашли в Днепропетровскую область.